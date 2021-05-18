XI век

Даты, г./гг. События Примечание 1015 Междоусобные войны сыновей Владимира 1019–1054 Княжение Ярослава Мудрого Составление «Правды Ярослава», или «Русской правды» 1036 Образование Киевской митрополии 1037 Строительство Софийского собора в Киеве 1043 Поход Ярослава Мудрого на Византию 1054 Смерть Ярослава Мудрого Разделение русского государства между его сыновьями 1072 Восстания в Новгородской и Ростово-Суздальской землях 1097 Съезд князей в Любече Закрепление феодальной раздробленности: «Каждый держит отчину свою»

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