Высоцкий и… симфонизм На чтение: 2 минуты

Хочу рассказать тут о недавнем «музыкальном впечатлении».

3 августа, в семь часов вечера, в «КиноСквере» Российского военно-исторического общества прошла открытая репетиция концерта «ЗА МЕНЯ ДРУГИЕ ОТПОЮТ…» - он затем был представлен в рамках рок-фестиваля «Нашествие» на сцене «Высоцкий».

Надеюсь, на рок-фестивале он был принят не менее тепло, чем слушателями открытой репетиции.

Центр Москвы, недалеко от Кремля. Китай-город. Старинные улицы и переулки. Старинные особняки. Сам адрес «КиноСквера отсылает к седым временам» - Петроверигский переулок. Теплый летний вечер. Праздная, веселая, фланирующая публика. А из глубины квартала – напор и темперамент, страсть и непримиримость песен Владимира Высоцкого. Да еще и в исполнении оперных певцов и солидного оркестра! Сплав симфонизма и самобытной, авторской песни…

Посреди дворово-усадебной площадки выгорожена эстрадка. Ни шум машин в окрестных переулках, ни шелест листвы над головой не мешают общаться музыкантам, певцам и слушателям.

В рамках концерта с поэтической программой выступил Влад Маленко - поэт, режиссёр, художественный руководитель Московского театра поэтов, поэтической лаборатории «Есенин-центр» и Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов-Фест». От также был хорошо принят слушателями. И все же, не в обиду ему, я – о главной составляющей: о песнях Высоцкого в новых интерпретациях.

Как правило, многие критики, специалисты, зрители-слушатели, коллеги относятся настороженно (если не сказать – с предубеждением) к переложениям и новым трактовкам произведений, исполнение которых прочно связано в общекультурной памяти с их авторами или первыми исполнителями. Или с теми, чье исполнение стало особенно популярным. Тем сильнее этот скептицизм, когда речь идет об авторской песне – да еще и о Владимире Высоцком! Любые другие «перепевы» его песен вызывают порой откровенное отторжение. Не потому что хуже или менее интересны. Но только потому – что иначе, чему у него самого. Даже странно… тысячи интерпретаций на сцене известнейших пьес! Постановки пьес Б. Брехта совсем в иной стилистике и с иной музыкой. Самые неожиданные аранжировки и музыкальные версии балетов, опер, симфоний, романсов… Но вот есть имена и произведения, на которых словно свет клином сошелся. Только так, как у автора! Только так, как он сам исполнял!

Но, если вспомнить концерты Высоцкого, если послушать разные записи его выступлений, то видно, насколько порой он сам по-разному исполнял свои вещи. Словом, специально для этого проекта были написаны оригинальные оркестровые партитуры песен Высоцкого. И впервые они прозвучали именно в исполнении оперных певцов в сопровождении симфонического оркестра.

И вот эту мощную художественную самодостаточность и самобытность как раз и раскрывает дополнительно не просто исполнение песен Высоцкого другими певцами, - но именно иное музыкальное переложение, иная музыкальная трактовка, неожиданные аранжировки. А конкретно в случае проекта, открытая репетиция которого была представлена в «КиноСквере» РВИО – впервые перенесение поэтического и музыкального творчества Владимира Высоцкого в совершенно новый формат, в «поле симфонизма» и исполнение оперными вокалистами.

В концерте прозвучали песни «Так случилось мужчины ушли», «Баллада о книжных детях», «Диалог у телевизора» (в дуэтном варианте), «Баллада о любви», «Кони привередливые», «Баллада о времени». Пели лауреаты Международного конкурса молодых оперных певцов заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Елена Семенова и солист Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Владимир Дмитрук - в сопровождении оркестра Фонда Елены Образцовой. Дирижер – Заслуженный артист России Николай Степанов.

Было непривычно? Да. Но, тем не менее, сильно и проникновенно.

Конечно, это было «не так, как у Высоцкого». Но в этом было личное, свое творческое отношение певцов, автора аранжировок и музыкантов.

Понятно, что это был не «настоящий рок» и вообще ни какие иные его версии. Элементы… отзвуки рока, наверное, были. Но, собственно, и не хочется вдаваться в схоластические культуроведческие и формалистические определения.

Песни Высоцкого в этих аранжировках и в этом исполнении прозвучали, на мой взгляд, во многом мягче, лиричнее, чем у Высоцкого. В этом плане – иначе, чем у него. Но не утратив темперамента и напора. Важна та истовость, та искренность и самоотдача, с которой вышли к слушателям певцы и музыканты.

Думаю, этот опыт немаловажен для современного и будущего освоения наследия Высоцкого. Ему, конечно, важно было признание того, что его стихи не просто привязаны к его особой манере исполнения, к определенному музыкальному строю и к определенному времени, но могут жить своею собственной жизнью в культуре – самостоятельной «вневременной жизнью» настоящей, мощной, самобытной поэзии, поверх смены эпох и сиюминутных модных поветрий.

Валерий Бегунов, театральный критик, обозреватель журнала «Современная драматургия»