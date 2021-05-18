Вяземский десант 75: вооружение Самолет ТБ-3 (также известный как АНТ-6) − советский тяжёлый 4-моторный бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС Красной Армии в 1930-е годы и во время Великой Отечественной войны, был создан во второй половине 1920-х годов под руководством авиаконструктора А.Н. Туполева, а экспериментальную модель с лыжным шасси испытал 22 декабря 1930 года наш выдающийся летчик М.М. Громов. В феврале 1931 года наркомат тяжелой промышленности запустил АНТ-6 с двигателями М-17 в серийное производство на трех авиазаводах. На чтение: 4 минуты

Вооружение

Тяжелый бомбардировщик ТБ-3

Самолет ТБ-3 (также известный как АНТ-6) − советский тяжёлый 4-моторный бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС Красной Армии в 1930-е годы и во время Великой Отечественной войны, был создан во второй половине 1920-х годов под руководством авиаконструктора А.Н. Туполева, а экспериментальную модель с лыжным шасси испытал 22 декабря 1930 года наш выдающийся летчик М.М. Громов. В феврале 1931 года наркомат тяжелой промышленности запустил АНТ-6 с двигателями М-17 в серийное производство на трех авиазаводах.

Для своего времени это был выдающийся самолет, свободонесущий моноплан с низкорасположенным крылом общей площадью 230 м2. Бомбовое вооружение обеспечивало подвеску и сброс до 2000 кг бомб в нормальном варианте (из которых примерно половину – во внутренних отсеках), а стрелковое вооружение состояло из пяти подвижных турельных установок при экипаже в 10-11 человек. К середине 1930-х гг. в нашей стране, первой в мире, возникла стратегическая авиация. Ее возможности наглядно продемонстрировали, например, военные маневры в Белорусском и Киевском военных округах, когда корабли ТБ-3 не только сбросили бомбовый груз на условного противника, но и десантировали с воздуха не менее чем по 1000 человек с легким и тяжелым вооружением в каждом из маневров.

К началу войны самолет ТБ-3, построенный к этому времени в количестве 819 экз. с моторами М-17 и М-34 или их модификациями, сильно устарел. Его тогда официально сняли с вооружения бомбардировочных авиачастей, сохранив для военно-транспортных целей. В последнем случае каждый корабль мог перевозить по 30–35 десантников с личным оружием, а для переброски военной техники под фюзеляжем под руководством П.И. Гроховского были разработаны специальные подвески.

Корабли ТБ-3 в десантном варианте продемонстрировали свои большие возможности в ходе боев у озера Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939), при освободительных походах в Западные Украину и Белоруссию. С лета 1941 года эти машины-ветераны вновь встали в строй; они широко использовались для ночных бомбардировок важных целей в тылу противника, активно применялись в обороне столицы осенью, а зимой 1941-1942 годов широко использовались для выброски воздушных десантов, преимущественно в районе Вязьмы и Ржева. К этому времени большинство исправных машин собрали в 23-й авиадивизии полковника И.В. Георгиева.

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Танки Т-40

Наряду с тяжёлыми, средними и лёгкими танками система автобронетанкового вооружения Красной Армии выделяла перед войной особый класс танков – так называемые «малые» танки, которые являлись подвидом лёгких танков в классификации боевых машин по массе. Их основным назначением были разведка, связь, боевое охранение частей на марше, борьба с вражескими диверсантами, кроме того, от них требовалось преодоление водных преград без какой-либо предварительной подготовки. Коллективом под руководством конструктора Н.А. Астрова в начале 1930-х годов были созданы плавающие танки Т-37 и Т-38, которые в конце 1940 года заменили более совершенным и дешевым Т-40. Эти танки-амфибии имели экипаж из двух человек, легкое противопульное бронирование и вооружение из двух пулеметов, один из которых был крупнокалиберным.

Довольно широко Т-40 применялись в битве под Москвой зимой 1941-1942 годов, где они оказались эффективнее более тяжелых боевых машин на ограниченно проходимых лесисто-болотистых участках местности. Хорошо они передвигались и по снегу. Естественно, водоходное оборудование на Т-40 в боевой обстановке практически не использовалось. Маневренность и надежность машины нареканий не вызывали.

Танки Т-40 (как и более ранние модификации Т-38) не десантировали в тыл противника в ходе Вяземской воздушно-десантной операции, хотя подобные опыты проводились на довоенных маневрах с высадкой десанта. В штате корпуса осенью – зимой 1941 года имелась отдельная танковая рота с легкими танками. Вероятная причина отказа от ее использования за линией фронта: гибель или повреждение на аэродроме кораблей ТБ-3, приспособленных для перевозки танков и иных крупногабаритных грузов.

В ходе Московской битвы Т-40 заменили на конвейере более мощные Т-60. Тем не менее танки Т-40, которых было выпущено по разным оценкам от 700 до 900 ед., поддерживали обороняющиеся и наступающие войска Западного фронта. Их появление отмечали под Юхновым, Можайском, Мосальском, на других участках.

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Пистолет-пулемет ППШ-41

Самое известное советское стрелковое оружие пистолет-пулемет (в просторечии называемый автоматом) конструкции Г.С. Шпагина под патрон 7,62 мм был разработан в течение 1940 года и принят на вооружение Красной Армии как ППШ-41. Он был призван заменить предшественника – пистолет-пулемет В.А. Дегтярева ППД-40, появившийся за год до этого и прошедший проверку боем в ходе войны с Финляндией.

Испытания показали высокую живучесть, удовлетворительную кучность стрельбы, надёжность автоматики сконструированного Шпагиным образца; при искусственно запыленном механизме, полном отсутствии смазки (все детали промывались керосином и насухо протирались ветошью) образец прошел отстрел без чистки оружия 5000 патронов. Все это позволяет судить об исключительной надёжности и безотказности наряду с высокими боевыми качествами. При прицельной дальности 500 м действительная дальность огня очередями составляла около 200 м – показатель, ощутимо превосходящий средний уровень оружия этого класса.

Стремительное продвижение врага вглубь Советского Союза вынудило осенью 1941 г. эвакуировать завод, выпускавший ППШ-41 из подмосковного Загорска (ныне Сергиев Посад) в Вятские Поляны. Его оборудование установили на территории шпульно-катушечной фабрики. Рабочий поселок получил статус города. Георгий Семёнович Шпагин возглавил КБ оружейного завода. Первые пистолеты-пулемёты были отправлены в войска уже в конце ноября 1941 года и нашли применение на Западном фронте в битве за Москву. До конца 1941 года было изготовлено более 90 000 шт. ППШ-41. Примерно треть десантников 4-го ВДК на 15 февраля 1942 года имели на вооружении ППШ-41, что было существенно больше, чем в среднем по стрелковым частям Красной Армии. А в 1942 году фронт получил уже 1,5 млн пистолетов-пулемётов; их выпускали на Урале, в Средней Азии, Поволжье.

Большинство деталей ППШ-41 выполнялось штамповкой на маломощном прессовом оборудовании, имевшемся практически на любом промышленном предприятии, а остальные, кроме ствола (унифицированного по каналу с трёхлинейным винтовочным), – преимущественно токарной или грубой фрезерной обработкой. На изготовление автомата уходило вдвое меньше времени, чем на производство его предшественника – ППД-40, значительно была снижена и металлоёмкость, причём боевые качества при этом повысились. Себестоимость ППШ в 1941 г., т.е. на самом раннем этапе его освоения в производстве, составляла 500 руб., что уже было сравнимо со стоимостью винтовки образца 1891/1930 годов в тот же период – 163 руб.; в дальнейшем эта величина еще больше снизилась. ППШ-41 стал массовым и любимым оружием нашего бойца.

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Орудие калибра 45-мм противотанковой обороны

Противотанковая пушка калибра 45-мм образца 1937 года была основным орудием Красной Армии во время начального этапа Великой Отечественной войны. Она была создана в подмосковных Подлипках под руководством М.Н. Логинова путём доработки пушки образца 1932 года. Компактная конструкция орудия и невысокое щитовое прикрытие обеспечивали ее малозаметность на поле боя. Для облегчения маскировки щиток пушки выполнялся складывающимся. Орудие в основном применялось для уничтожения бронированных целей и огневых точек противника прямой наводкой на дальности 1000–1500 м.

Комплект боеприпасов состоял из унитарных патронов с бронебойными, подкалиберными и бронебойно-трассирующими снарядами, осколочными гранатами, а также унитарных патронов с картечью. В первый год войны мощности орудия было вполне достаточно для уничтожения танков вермахта всех типов с дистанции 500–800 м.

Производство 45-мм пушек, свернутое перед войной, восстановили в исключительно короткие сроки одновременно на нескольких предприятиях. Одно из крупнейших из них уже до конца 1941 г. дало фронту 1,3 тыс. пушек образца 1937 года, которые называли «сорокопятками». Эти пушки широко применялись в битве под Москвой.

Как свидетельствовали документы, быстрое выполнение поставленных огневых задач обеспечивалось благодаря безотказному действию орудий, отличной выучки расчетов, их строго согласованной работе, взаимозаменяемости номеров при убыли на поле боя, хорошему знанию материальной части пушки, а также своевременному пополнению боеприпасов.

Вскоре после выброски или высадки главных сил 4-го ВДК в тыл врага в район деревни Озеречня транспортные самолеты ТБ-3 доставили шесть пушек калибра 45-мм, что значительно повысило возможности борьбы с врагом, его танками и штурмовыми орудиями, опорными пунктами в деревнях и селах. Перевозки были выполнены в начале марта 1942 года.

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Противотанковые ружья Дегтярева и Симонова

Противотанковые ружья (ПТР) создавались в 1930-е годы во многих странах. Они казались вполне логичным и обоснованным решением вопроса противостояния бронетехнике того времени. Артиллерия должна была стать основным средством борьбы с ней, а ПТР – вспомогательным, но более мобильным. Они должны были прикрывать слабо защищенные участки фронта. К тому же ПТР – оружие относительно компактное и недорогое (намного дешевле пушки), подвижное. Причин, по которым в СССР разработка и производство противотанковых ружей в предвоенные годы были практически свернуты, несколько, но главной из них стала недооценка массированного применения немцами своих танков.

Следует отдать должное советскому руководству: исправлять свои ошибки оно умело. Решение о возобновлении работ по ПТР было принято буквально на следующий день после начала войны. В срочном порядке (менее месяца ушло на изготовление опытных единиц) был проведен конкурс двух образцов, практически готовых к запуску в серийное производство. Противотанковое ружье С.Г. Симонова ПТРС показало хорошие результаты, но в технологическом аспекте уступало второму испытываемому ружью конструкции В.А. Дегтярева ПТРД (оба имели калибр 14,5 мм). Первое было сложнее в устройстве и тяжелее, что в итоге повлияло на решение комиссии. В последний день августа 1941 года противотанковое ружье Дегтярева было официально принято на вооружение Красной Армии и запущено в производство на оружейном заводе в Коврове, а через два месяца – в Ижевске. За три года их было изготовлено более 270 тысяч штук. Затем организовали выпуск и противотанковых ружей Симонова.

Первыми противотанковые ружья получили войска Западного фронта, занятые в обороне Москвы. Директива генерала армии Г.К. Жукова, командующего войсками фронта, от 26 октября 1941 года, говоря об отправке в 5, 16 и 33-ю армии по 3−4 взвода противотанковых ружей, требовала «принять меры к незамедлительному использованию данного исключительного по эффективности и силе вооружения... придания их батальонам и полкам». Приказ Жукова от 29 декабря уже указывал на недостатки применения противотанковых ружей – использование расчетов как стрелков, отсутствие взаимодействия с противотанковой артиллерией и группами истребителей танков, случаи оставления противотанковых ружей на поле боя.

В ходе битвы под Москвой Красная Армия накопила значительный опыт борьбы с танками врага, бойцы оценили возможности ПТРД и ПТРС. Они широко использовались для усиления нашего десанта, на 28 февраля в 4-м ВДК имелось 39 противотанковых ружей. В отсутствие ствольной артиллерии ПТР являлись наряду с ротными и батальонными минометами важным средством усиления огневой мощи десантников.

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