Врач - профессия вне границ и времени На чтение: 2 минуты

Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.

(Гиппократ)

Одной из наиболее ответственных и благородных профессий является профессия врача, которая испокон веков требовала от человека проявления его лучших черт характера и высоких профессиональных качеств. В год 70-летия Великой Победы хотелось бы вспомнить слова Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, который после завершения войны отмечал: «Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности» . Вне всякого сомнения, главным в медицине как в военное, так и в мирное время, неизменно остается милосердное, благожелательное и участливое отношение к пациенту, поскольку «врач» – это профессия вне истории, времени, политики или территориальной принадлежности.

В связи со сложившейся международной обстановкой, когда от посещения некоторых зарубежных стран рекомендовано воздержаться, большую важность имеет развитие других туристических направлений, что будет способствовать и расширению возможностей медицинского туризма. Не так давно Федеральное агентство по туризму Российской Федерации и Министерство туризма Израиля подписали трехгодичную программу совместных действий на период 2016-2018 гг., способствуя тем самым еще более плотному сотрудничеству двух государств: «Стороны в пределах своей компетенции будут оказывать содействие упрощению формальностей, связанных с туристским обменом между Российской Федерацией и Государством Израиль». Это, в свою очередь, сделает посещение курортов и здравниц Израиля еще более доступным для россиян.

Модернизация системы здравоохранения, вопросы оздоровления и организации отдыха различных категорий граждан, безусловно, являются сегодня приоритетными для государственной социальной политики России. Например, в летних военно-исторических лагерях, организованных в 2014-2015 гг. Российским военно-историческим обществом (РВИО) в различных регионах страны, смогли с пользой отдохнуть и пройти курс физической и спортивной подготовки около 2 700 детей и подростков. РВИО, как организации, деятельность которой направлена на сохранение памяти о подвиге нашего народа на различных этапах военной истории России, также небезразличны проблемы улучшения состояния здоровья и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и труда, реабилитация участников локальных войн и военных конфликтов.

Мертвое море в этом ключе – настоящий природный целитель, поскольку на израильские курорты приезжают люди, много лет страдающие заболеваниями как в острой, так и в хронической стадии, обретая здесь здоровье. Лечение дерматологических, ортопедических, неврологических заболеваний происходит посредством уникальных природных качеств местности: прославленных во всем мире целебных грязей и воды Мертвого моря. Интересно то, что для прохождения курса лечения подходит любое время года – вне зависимости от него результаты будут одинаково показательны и эффективны.

Оздоровительной программой в Израиле занимается Лечебно-оздоровительный комплекс «Дэд Си Клиник» («Dead Sea Clinic»), основанный в 1996 г. доктором медицинских наук, профессором курортологии и реабилитации Михаилом Ривкиным. Клиника, оснащенная широким спектром оборудования и аппаратурой для проведения более 100 лечебных, оздоровительных и укрепляющих здоровье процедур, принимает пациентов со всего мира уже 18 лет. Лечение здесь проводится как с использованием традиционных методов курортологии, так и современных медицинских технологий. Как отметил доктор Ривкин, совершенствование имеющихся наработок и методик является одним из приоритетных направлений деятельности клиники: «И в будущем наша работа будет постоянно направлена на поиск новых медицинских знаний и направлений в улучшении здоровья пациентов, в продлении активного долголетия».

Пребывание на курортах Мертвого моря будет особенно полезно людям, страдающим кожными заболеваниями, синдромом хронической усталости, нарушением сна, дисфункцией нервной системы, болезнями суставов, позвоночника (включая остеохондроз, артрит, ревматизм), заболеваниями бронхо-легочной системы, имеющим эндокринологическую патологию и заболевания обмена веществ.

В клинике осуществляются консультации врачей-специалистов (профильная консультация врача и при необходимости услуги медицинского перевода – бесплатны), проводится широкий спектр исследований и лечебных курсов. Среди них – пелоидотерапия (воздействие на организм лечебными грязями путем полного или частичного аппликационного наложения), физиотерапия, электротерапия, ультразвуковая терапия, фототерапия (лечение светом), коротковолновая диатермия, обладающая мощным болеутоляющим эффектом, и многие другие.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, людей пожилого возраста в клинике «Dead Sea Clinic» разработан целый комплекс лабораторно-диагностических исследований, а курс лечения осуществляется по льготным ценам. Для ветеранов воинской службы реализуется программа курортологической реабилитации по следующим показаниям: травмы различной этиологии, посттравматический синдром. Стоимость лечебной программы, рассчитанной на 1-2 недели, составляет ориентировочно 500 $, но более подробную информацию необходимо узнавать на сайте клиники www.deadseaclinic.com .

Не будет преувеличением сказать, что ежедневная деятельность врачей – это тяжелый, но благородный труд, требующий огромной самоотдачи, неподдельного человеколюбия и желания помогать. Отрадно знать, что и в наше время есть люди, совмещающие высокие профессиональные качества, академические медицинские знания, и, самое главное, неравнодушное отношение и благодарное сердце, будучи готовыми оказывать лечебную помощь ветеранам. И территориальные границы этому не помеха.

Автор выражает благодарность за помощь в написании статьи главному специалисту Научного отдела Российского военно-исторического общества А.Г. Мигаю.