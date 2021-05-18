Возвращение «Сикстинской мадонны» 2 мая 1955 года в Пушкинском музее в Москве открылась выставка сокровищ Дрезденской галереи, вывезенных после войны из Германии и отреставрированных в музее. Эта выставка была организована сразу после обнародования решения Совета Министров СССР от 30 марта 1955 года о передаче правительству ГДР полотен из этой галереи. На чтение: 1 минута

2 мая 1955 года в Пушкинском музее в Москве открылась выставка сокровищ Дрезденской галереи, вывезенных после войны из Германии и отреставрированных в музее. Эта выставка была организована сразу после обнародования решения Совета Министров СССР от 30 марта 1955 года о передаче правительству ГДР полотен из этой галереи.

С мая по август выставку посетили 1200000 зрителей. Ценителям искусства были представлены «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Спящая Венера» Джорджоне, полотна Рубенса, Тициана, Дюрера – всего 350 картин. Выставка работала с 7.30 утра до 11.00 вечера.

Дрезденская галерея

Дрезденская картинная галерея, а еще ее называют галереей старых мастеров, собрана саксонскими курфюрстами династии Веттинов. В 1747 году коллекция стала доступной для публики. Курфюрсты очень хотели сравняться с соседями из Берлина, Парижа и Вены, и поэтому очень активно скупали полотна великих мастеров и размещали в здании галереи дворцового ансамбля Цвингер.

После начала войны галерею закрыли. Значительную часть коллекции эвакуировали и спрятали в каменоломнях под Дрезденом, остальные оставались в музее и были уничтожены во время бомбардировок города в феврале 1945 года.

Эти бомбардировки требуют отдельного рассказа, но мы коротко напомним. В феврале 1945 года город был разрушен практически полностью. По разным оценкам в эти дни погибло от 30 до 100 тысяч человек. Американские и английские бомбардировщики стерли с лица земли один из красивейших городов Германии.

Народная мудрость гласит, что посеявший ветер, пожнет бурю. Во многом так и произошло и с Дрезденом. Фашисты не пощадили Гернику, Варшаву, Лондон, Москву, Сталинград... И вот настало время, когда и города Германии стали объектом налетов авиации. Насколько важен был Дрезден в деле обороны, сложно сказать. Да, город был значительным транспортным центром, здесь работали две табачные фабрики, мыловарня, а на окраине – небольшие оборонные заводики, но в целом это был город, наполненный мирными жителями и беженцами. Дрезденская полиция с немецкой педантичностью подсчитала урон, который нанесли союзники. Было уничтожено 12 тысяч зданий. И в этот список вошли театры, церкви и часовни, банки и гостиницы, школы и магазины. И главное, до основания был разрушен Цвингер – хранилище бесценных произведений искусства.

Второе рождение мадонны

6 мая 1945 года советские войска вошли в город. Командующий 1-м Украинским фронтом маршал И. Конев знал, что в городе находится большое количество беженцев и что город имеет большое культурное значение, поэтому отдал приказ не использовать орудия большой мощности. Правда, это уже было ни к чему, город представлял собой сплошное пепелище после февральских налетов союзников. У советского командования были данные о том, что большая часть художественных произведений спрятана. Был отдан приказ об их поиске.

Большую роль в поиске картин сыграл лейтенант Л. Н. Волынский (Рабинович), именно он нашел секретную карту с отметками подвалов и каменоломен и расшифровал «подсказки», где спрятаны картины. Все места были заминированы и в определенный момент должны были быть взорваны. Фашисты не успели взорвать эти хранилища, так как был убит комендант города, на которого были возложены эти обязательства. Семь дней саперы занимались разминированием и освобождали шедевры мировой культуры. В их числе оказалась и «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти.

Практически все спасенные полотна, а их было 1240, требовали основательной реставрации. Решено было вывезти их в СССР с последующим возвращением в Германию.

Справедливости ради заметим, что немецкая сторона не очень верила, что все вернется домой. Особенно злорадствовали западногерманские газеты: «русские… не отдадут своей добычи».

Вывезенные сокровища пробыли в СССР 10 лет, за это время они были полностью восстановлены. Работа Рафаэля восстанавливалась в мастерской Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, а руководил работами замечательный художник Павел Корин.

Но 10 лет спустя советское правительство во главе с Никитой Хрущевым сделало широкий жест – передало эти картины ГДР безвозмездно. Говорят, что первоначально экспозицию на родине предваряла памятная табличка, рассказывающая, что сокровища Дрезденской галереи были спасены Советской армией. Сейчас этой таблички нет, да и память об этом событии постепенно уходит в историю.