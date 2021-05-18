Восхищение непревзойденными в истории победами Красной Армии Обсуждая статью В.Р. Мединского «Священные цифры Сталинграда» (Российская газета - Неделя №7497 (34) https://rg.ru/2018/02/14/komu-nuzhny-spekuliacii-na-istorii.html Доктор исторических наук М.Ю.Мягков: Катастрофа германской армии под Сталинградом имела гигантские последствия. В войне произошел коренной перелом. Мир осознал, что агрессоры потерпели фиаско и победа будет за странами антигитлеровской коалиции. Противнику был нанесен смертельный удар на том фронте, где было сосредоточено 3/4 соединений вермахта. Потенциал Германии был подорван. Для сравнения. Англичане также достигли в это время впечатляющих успехов в Северной Африке в сражении у Эль-Аламейна. Несколько раньше американцы остановили японское продвижение в сражении у атолла Мидуэй. Это были важные победы, которые оказывали свое воздействие на общий... На чтение: 2 минуты

Обсуждая статью В.Р. Мединского «Священные цифры Сталинграда» (Российская газета - Неделя №7497 (34) https://rg.ru/2018/02/14/komu-nuzhny-spekuliacii-na-istorii.html

Доктор исторических наук М.Ю.Мягков:

Катастрофа германской армии под Сталинградом имела гигантские последствия. В войне произошел коренной перелом. Мир осознал, что агрессоры потерпели фиаско и победа будет за странами антигитлеровской коалиции. Противнику был нанесен смертельный удар на том фронте, где было сосредоточено 3/4 соединений вермахта. Потенциал Германии был подорван.

Для сравнения. Англичане также достигли в это время впечатляющих успехов в Северной Африке в сражении у Эль-Аламейна. Несколько раньше американцы остановили японское продвижение в сражении у атолла Мидуэй. Это были важные победы, которые оказывали свое воздействие на общий ход борьбы. Но они были достигнуты на второстепенных театрах войны. Да и масштабы были совершенно различные – они не могли идти в сравнение с последствиями разгрома вермахта Сталинградом. Главным фронтом Второй мировой войны с 1941 по 1945 гг. – был советско-германский. Именно там решалась судьба всего мира.

Президент США Ф.Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической. 22 февраля 1943 г., 75 лет назад, Рузвельт писал «Его Превосходительству Иосифу В. Сталину»: «От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Красной Армии по случаю ее 25-й годовщины наше глубокое восхищение ее великолепными, непревзойденными в истории победами. В течение многих месяцев, несмотря на громадные потери материалов, транспортных средств и территории, Красная Армия не давала возможности самому могущественному врагу достичь победы. Она остановила его под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе, и, наконец, в бессмертном Сталинградском сражении Красная Армия не только нанесла поражение противнику, но и перешла в великое наступление, которое по-прежнему успешно развивается вдоль всего фронта от Балтики до Черного моря».

Рузвельт прислал грамоту следующего содержания: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых будет вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».

За день до поздравительного послания Рузвельта Сталину король Великобритании Георг VI сообщил Калинину, что повелел изготовить особый меч в подарок Сталинграду: «символ восхищения Красной Армией не только Британской империи, но и всего мира». На клинке дарственного меча Сталинграду на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Слово «Сталинград» передавалось из уст в уста как пароль сопротивления, пароль победы.

Как следствие победы на берегах Волги стало стремление Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии начать поиски контактов с союзниками, чтобы поскорее выйти из гибельной для них войны. Турция и Япония пересмотрели свои планы открыть боевые действия против СССР. Советские успехи оказали самое непосредственное влияние на подъем движения Сопротивления в Европе и Азии. Как отмечал известный британский историк Дж.Эриксон: «Победа под Сталинградом, работая как мощный реактор, воздействовала на все последующие события на Восточном фронте и в целом».

В интернет-версию статьи В.Р.Мединского не вошла таблица со сравнительными данными сражений Второй Мировой (Сталинград, Эль-Аламейн, атолл Мидуэй) – она есть только в печатной версии «Российской газеты». По многочисленным просьбам читателей воспроизводим ее здесь.