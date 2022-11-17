Война после войны Первая мировая война подписанием Версальского мира не окончилась. На чтение: 5 минут

Первая мировая война подписанием Версальского мира не окончилась. На руинах империй тлели и разгорались очаги конфликтов. Обустраивать Европу страны–победители намеревались проведением границ по национальному принципу, так что новые государства мыслились как мононациональные. Там, где разграничение провести было невозможно, для нацменьшинств предусматривались особые права, гарантированные международным сообществом и Гаагским судом. Эти принципы были закреплены на Парижской мирной конференции 1919 года. Такова была глобальная идея послевоенного устройства Европы – точнее, межвоенного.

Польский лидер Юзеф Пилсудский прекрасно понимал, что против воли Антанты действовать он не может. Однако принять этот принцип – означало сохранить территорию площадью порядка 200 тысяч квадратных километров, узкую полосу, не доходящую ни до одного из морей. На западе она будет граничить с Германией, на востоке – с Россией. Оба соседа ослаблены и обескровлены, однако ясно, что восстановление их – вопрос времени. Расширять земли за счет Германии было невозможно, поскольку определением ее восточных границ занимались страны-победители. А вопрос о восточной границе Польши на Парижской мирной конференции оставили открытым до того времени, когда положение в России стабилизируется (в расчете на победу Белого движения). При этом страны Антанты ориентировались на позицию Временного правительства, поддерживавшего этнический принцип. Оно соглашалось передать Польше земли, населенные преимущественно поляками, хотя не собиралось даровать независимость Украине, Белоруссии, Прибалтике.

Польская стратегия

Польские военные круги определяли стратегическую задачу как создание обширной области, позволявшей выстроить глубоко эшелонированную оборону с пространством для маневра. Для этого и требовалось отодвинуть восточную границу. В 1924 году, отвечая на брошюру с лекциями Тухачевского, Пилсудский признал, что принял решение о войне на востоке еще в конце 1918 года – правда якобы по другим мотивам: “сделать невозможными любые попытки и поползновения еще раз навязать чуждую жизнь” и “далеко отбросить Советскую угрозу”. Когда польские войска дошли до Березины, захватив Минск, Вильнюс, Витебск, Пилсудский счел, что решил главную стратегическую задачу – создал надежную полосу обороны в Белоруссии с ее болотами, реками, озерами, которые препятствовали проведению всякой летней кампании. На этих рубежах он готов был остановиться. Оставалось осуществить главное – создать стратегический буфер, отделявший Польшу от России. В этом качестве он рассчитывал возродить литовско-белорусское государство, каким некогда было Великое княжество Литовское, и образовать с ним федерацию. Похожую судьбу Пилсудский готовил независимой Украине, которой планировал отдать правобережье, Восточную Волынь, Киевщину, Подолию и некоторые районы восточнее Днепра. Во главе союзной Украины он видел Петлюру. При этом, разумеется, он рассчитывал, что России оба государства будут враждебны.

Планы большевиков

Чего же добивался в ходе польской кампании Ленин? Он был прагматиком до мозга костей, а мировая революция была для него не самоцелью, а средством обеспечить социальный переворот в России. Не чувствуя достаточной опоры внутри страны, он готов был делать ставку на внешние силы. Кстати, патриотический подъем, вызванный наступлением поляков, использовать он не хотел, дабы не терять «классовых» ориентиров в дальнейшей борьбе. Главные надежды в 1918 году связывались с революцией в Германии, причем подкреплялись они активностью советских представителей. Дошло до того, что оттуда за подрывную деятельность выслали полпреда А. Иоффе, К. Радека и других заметных деятелей. Последнее публичное высказывание Ленина о намерении принести в Европу зажженный факел революции относится к февралю 1919 года. Как раз тогда и выяснилось, что ставка на мировую революцию не срабатывает. Чтобы удержать власть в условиях Гражданской войны, необходимо было обезопасить границы. Переговоры об этом начали с Польшей тогда же, в январе-феврале. В Москве ждали польского представителя-социалиста А. Венцковского, рассчитывая на заключение мира. К переговорам подключились и американцы. На Принцевых островах они предлагали собрать глав всех правительств, действующих на территории России. После того как большевики согласились на этот план, а белые отказались, проект похоронили. У американского президента В. Вильсона родилась идея договориться с большевиками об условиях прекращения Гражданской войны в России. В Москву направили молодого дипломата У. Буллита, на которого возлагали немалые надежды и в Белом доме, и в Кремле. Так что Вашингтон и Лондон продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу с Москвой. Но Париж сумел сорвать этот план. Девятнадцатый год был для Советской власти критическим. Деникинские войска дошли до Тулы, на востоке наступал Колчак, к Петрограду рвался Юденич. Победа белого движения с лозунгом “единой и неделимой” в планы Польши никак не входила, поэтому она шла на переговоры. Первая встреча состоялась летом девятнадцатого года в Беловеже. Второе раунд проходил в октябре-декабре в Белоруссии, в Микашевичах. Глава советской делегации Ю. Мархлевский имел полномочия на заключение мира, однако польская сторона от него уклонялась. Вместе с тем, Пилсудский гарантировал, что никаких крупных операций осуществлять не будет. Это позволило перебросить лучшие красноармейские части на деникинский фронт, чтобы переломить ситуацию. Обеим странам, находившимся в состоянии войны уже шесть лет, нужна была передышка. 2 февраля 2020 года Россия подписала мирный договор с Эстонией, вела переговоры с Литвой и Латвией. Наркоиминдел Г. Чичерин считал, что Советской России будет выгоден на западе “буфер”, который сделает невозможным вторжение через территории суверенных государств. К этому подталкивал и опыт взаимодействия с прибалтийскими странами. После снятия англичанами морской блокады появилась возможность торговать через эстонские порты. Это помогло обойти введенный американцами запрет на биржевую торговлю русским золотом. Большевики предложили Пилсудскому провести границу по Березине, уступив б о льшую часть Белоруссии, а также западную Волынь на Украине. Это его, однако, не устраивало, поскольку непосредственная граница с Россией всё равно оставалась. И он решился на военную операцию, заключив политический союз и военную конвенцию с Петлюрой. Наступление началось 25 апреля 1920 года. Поляки взяли Киев, однако переброшенная конница Будённого очень скоро отбила город. Всё это время Ленин надеялся, что поляки предложат мир. Ситуация изменилась только в июле. Красная армия пересекла границу Польши и двигалась к Варшаве. Польский премьер обратился к Антанте с просьбой о посредничестве в заключении перемирия с Россией.

«Линия Керзона» и наш ответ

Миссию поручили Великобритании, которая уже вела переговоры с Москвой. 11 июля министр иностранных дел лорд Керзон направил советскому руководству ноту с требованием вступить в переговоры о перемирии с Польшей и предложил провести границы по линии, которая в основном совпадала с линией Антанты (1919 года), но передавала России также Восточную Галицию, принадлежавшую ранее Австро-Венгрии. Ленин, однако, почувствовал, что ситуация изменилась в его пользу, и победу надо использовать. Срок ультиматума истекал 17 июля, а накануне прошел пленум ЦК большевистской партии, на котором вождь выступил с призывом к продолжению революционный войны - “помочь польскому пролетариату освободиться от гнета помещиков и капиталистов”. Об этом сохранилась запись Евгения Преображенского. Речь шла о советизации Польши. В Москве решили создать польский ревком во главе с Мархлевским. Польше намеревались “торжественно” предложить границу восточнее линии Керзона. Пилсудского предполагалось “добить”, хотя и не обязательно военным путем. Вступление в Польшу обещали осуществить только для того, чтобы вооружить рабочих и немедленно выйти. В качестве опоры сформированного в Москве польского ревкома создавалась стотысячная рабочая милиция. Армию предполагалось сократить до 50 000 человек с изъятием тяжелого вооружения и “демобилизацией” промышленности. Точно так же Антанта поступила с Германией. Контроль над сдачей оружия должны были осуществлять представители норвежских, польских и советских профсоюзов. Пилсудский, таким образом, терял контроль над вооруженными силами, а власть переходила к ревкому. Этот проект представили Ллойд-Джорджу на переговорах в Лондоне, которые начались 1 августа. Возглавлял советскую делегацию Л. Каменев, ближайший сподвижник Ленина. Возражение британского премьера коснулись только классового характера милиции – он настаивал на общенациональной. Таким образом, договоренность с Великобританией была вполне возможна. Это значит, что там не видели угрозы мировой революции. И действительно, войска Западного фронта двигались вдоль границ Восточной Пруссии без всякого намерения вторгаться туда. Переговоры с поляками начались в Минске в середине августа, еще до катастрофы под Варшавой. В них участвовали Россия и Советская Украина, Петлюра приглашен не был. Сложившаяся ситуация предполагала, что победители будут диктовать условия мира, поскольку до Варшавы оставалось несколько десятков километров.

Роковую роль в польской кампании 1920 года сыграла самонадеянность командования Красной армии. Тухачевский управлял войсками под Варшавой по радиосвязи, пребывая в Минске. Один лишь штрих: когда советские армии получили приказ об отступлении, 3-я армия, радиостанция которой была захвачена поляками, продолжала двигаться на запад. Разгром под Варшавой, а затем на Немане в корне изменил ситуацию. Переговоры прервали, чтобы возобновить в начале сентября уже в Риге. Новую делегацию возглавил А. Иоффе - лучший советский переговорщик. Он уже подписывал Брестский мир, договоры с Эстонией, Литвой и Латвией. И здесь ему удалось установить контакт с руководителем польской делегации Я. Домбским и решать с ним самые сложные вопросы. А на пленарных заседаниях, как правило, утверждались уже достигнутые ими договоренности. Среди членов польской делегации удалось найти информатора. Фигурируют фантастические, до 25 000 долларов в день, суммы вознаграждения, которые ему передавали. Так или иначе, наша сторона была хорошо осведомлена об указаниях, приходящих из Варшавы, и ситуации внутри польской делегации. Россия намеревалась закончить войну любой ценой. Ленин не останавливался перед территориальными потерями, уступив Польше Западную Белоруссию и Волынь. Победа в гражданской войне выглядела куда важнее, чем судьба нескольких аграрных областей. В тот момент большевистское руководство опасалось Врангеля куда больше, чем поляков, тем более что в августе Франция признала его законным правителем России.

Рижский мир

Выступая 22 сентября на IX Всероссийской партийной конференции, Ленин признал ошибкой расчет на «революционизирование» Польши. 23 сентября ВЦИК обратился к Варшаве с воззванием о скорейшем заключении перемирия и прелиминарного мира. Делегации Иоффе в Риге поручили подписать договор в десятидневный срок, в случае неудачи война возобновлялась. В октябре 1920 г. военные действия были остановлены. В ноябре начались мирные переговоры, завершившиеся 18 марта следующего года. Польша впервые за многие века праздновала победу. Россия лишилась территорий и, как побежденная сторона, фактически согласилась на выплату репараций. Поначалу поляки потребовали контрибуцию в размере 1,4 млрд золотых рублей. В результате переговоров сумма была снижена до 48 млн, причем выплата обосновывалась благовидными предлогами: 30 млн – за участие Царства Польского в экономической жизни Российской империи, 18 млн - стоимость части подвижного состава, выведенного при отступлении в 1915 году. Россия также обязалась возвратить эвакуированные предприятия и вывезенные, начиная с 1772 года, культурные ценности. В Петрограде был создан специальный институт, который разбирался с польскими претензиями вплоть до конца 20-х годов. Вопрос о сумме советских выплат Польше до конца не выяснен, точно известно, что в конце 1921 года Польша получила 5 млн золотых рублей. В условиях разразившегося в РСФСР голода в 1921 году Москва отказывалась обсуждать вопрос о своих финансовых обязательствах, а Варшава не демонстрировала чрезмерной настойчивости. Возможно, секрет столь странной сговорчивости объяснялся непубличной договоренностью Йоффе с Домбским: Россия передает Польше на реализацию золото и бриллианты, которыми сама торговать не могла. Варшава рассчитывалась с Москвой по себестоимости и оставляла себе маржу. Какие ценности и на какую сумму были таким образом вывезены, неизвестно. Однако судя по всему, доход Польши от этих операций мог быть достаточно существенным.

Итог

Относительно приемлемые для России условия и последствия Рижского договора можно объяснить тем, что польскую делегацию составляли депутаты Сейма от разных политических партий, настроенные на скорейшее заключение мира после шестилетней войны. Немаловажно и то, что Домбский не был горячим поклонником Пилсудского и не разделял его стратегических планов. В итоге, Пилсудский не сумел добиться главного – установления “буферной зоны” с Россией. Зажатая между Германией и Россией, Польша не имела серьезного потенциала для развития, в то время как у соседей он имелся. Кроме того, Россия сохраняла законные основания для будущего пересмотра границ на основе общепризнанных (в том числе и Польшей) документов – «линии Антанты» и «линии Керзона».

Об авторе Матвеев Геннадий Филиппович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова