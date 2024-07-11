Война после Победы Согласно официальным документам, 7 мая 1945 года был подписан предварительный протокол о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Окончательная точка в разгроме Германии была поставлена 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (в Москве было уже 9 мая 00.43). Всё, война закончилась и, как поется в знаменитой песне на стихи Булата Окуджавы – бери шинель, пошли домой. На чтение: 2 минуты

Согласно официальным документам, 7 мая 1945 года был подписан предварительный протокол о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Окончательная точка в разгроме Германии была поставлена 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (в Москве было уже 9 мая 00.43). Всё, война закончилась и, как поется в знаменитой песне на стихи Булата Окуджавы – бери шинель, пошли домой.

Курляндский котел

Но не все так легко и просто складывалось. Генералы покойного уже Гитлера капитуляцию подписали, а вот отдельные группировки нацистских войск не спешили складывать оружие. Особо тревожное положение сложилось в западной части Латвии – Курляндии. Здесь война и не думала затихать. Курляндский котел, известный еще как Курляндская крепость, сформировался осенью 1944 года. Здесь закрепились остатки немецкой группы армии «Север», которые были зажаты двумя советскими фронтами. В целом положение нацистов котлом назвать было нельзя, так как со стороны моря блокады не было. В распоряжении противника было два порта – Лиепая и Вентспилс, по которым и шло снабжение войск. По этому каналу эвакуировались раненые и переправлялись целые дивизии на подмогу.

Гитлер с маниакальной навязчивостью цеплялся за этот участок земли. Он продолжал надеяться, что в будущем эти войска можно будет использовать для решающего удара на Восточном фронте. На 9 мая в окруженной группировке имелось около 30 дивизий неполного состава, общей численностью от 150 до 250 тысяч солдат и офицеров немецкой армии. С октября 1944 года Красная Армия предпринимала пять попыток уничтожить эту группировку и каждый раз наталкивались на ожесточенное сопротивление противника.

Группа «Курляндия» продолжала сопротивляться и после подписания акта о безоговорочной капитуляции, вплоть до 15 мая 1945 года. Правда, к этой дате советские войска смогли подавить все крупные очаги сопротивления. Всего в плен сдалось от 135 до 203 тысяч солдат и офицеров немецкой армии, включая и 14 тысяч латышских добровольцев.

22 мая был уничтожен крупный отряд эсэсовцев, насчитывающий порядка 300 человек. Этот отряд под знаменами 6-го армейского корпуса СС во главе со своим командиром Вальтером Крюгером пытался вырваться из окружения. Отряд был уничтожен, с нашей стороны погибли 25 красноармейцев, а сам Крюгер застрелился.

Сохранились данные, что отдельные части противника блуждали по лесам и болотом, продолжая оказывать сопротивление нашим войскам, даже до июля 1945 года. Именно в Курляндии прозвучали последние выстрелы Великой Отечественной войны.

Последние выстрелы

Война закончилась, а бои продолжались, и в некоторых местах с завидным ожесточением. Сразу после общей капитуляции был высажен морской десант на датский остров Борнхольм. Немецкий гарнизон выставил ультиматум, что оружие сдаст только англичанам, а «большевикам следует уйти, если хотят остаться в живых». Такой наглости солдаты-победители стерпеть не смогли и сразу заняли телеграф и порт. Немецкий гарнизон загрузился на пароходы, пытаясь прорваться к англичанам. Бои продолжались два дня. В результате советская авиация потопила десять кораблей, красноармейцы захватили две баржи, где спрятались 800 солдат вермахта. 12 мая последние нацисты покинули бункеры с поднятыми руками. Всего в плен было взято 11 138 военных.

12 мая ожесточенный бой разгорелся возле чехословацкой деревни Сливница. Убегающий на запад батальон СС был блокирован и разбит. 1000 эсэсовцев было убито, а 7000 попали в плен. 14-15 мая в Словении произошла «Полянская битва». Целая армия в количестве 30 тысяч эсэсовцев и хорватских усташей пытались прорваться в Италию к союзникам. На их пути встали югославские партизаны и советские офицеры, после чего прорывавшиеся были разгромлены.

Длительные бои шли на нидерландском острове Тексел. Здесь еще в апреле 1945 года подняли восстание советские военнопленные. Им обещали помощь союзники, но позже о них забыли. Не было связи, и остров оказался отрезанным от материка. Там никто не знал, что война закончилась, и только когда один местный житель сбежал с острова и вызвал канадских военных, боевые действия завершились, немцы сдались.

Союзникам тоже пришлось еще повоевать. Не везде местное население с восторгом приняло их. Когда англичане высадились на острове Крит, их с оружием в руках встретили партизаны-коммунисты. Справиться с партизанами англичане не смогли и позвали на помощь… 28-ю пехотную бригаду вермахта. До 26 июня 1945 года британцы вместе с войсками вермахта воевали против партизан. Только когда совместными усилиями партизаны были оттеснены в горы, немцев отправили в лагерь военнопленных. Случай интересный, и англичане не очень любят его вспоминать. Эта информация появилась только в 2000 году благодаря немецким историкам Марлен фон Ксиландер и Петеру Шенку.

На западном фронте все было проще и спокойней. Немцы спешили сдаться союзникам, и только гарнизон островка Олдерни возле побережья Франции сдался 16 мая 1945 года и без единого выстрела. Самым анекдотичным случаем стали события на безлюдном острове Медвежий возле Шпицбергена. Здесь еще в конце 1944 года была потеряна радиосвязь, и десять гитлеровских солдат, охранявших метеостанцию, оказались забытыми. Они бросали в море бутылки с записями и не умерли с голоду только благодаря рыбной ловле. Только в конце августа 1945-го их обнаружили охотники на тюленей. 4 сентября десять нацистов сдали союзникам оружие, и этот факт официально считается последней капитуляцией третьего рейха в Европе.

За рамками этого повествования остается сопротивление недобитых «лесных братьев», бандеровцев и других пособников фашистов, которые еще долгое время прятались в глухих лесах нанося урон армии и местным жителям. Только к середине 1950-х годов с ними было покончено, но это тема для другого рассказа.

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