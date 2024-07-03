Византия умерла, да здравствует Феодоро! В 1453 году звезда Византийского государства закатилась навсегда. Некогда одно из сильнейших государств Европы и оплот православной веры погибло от совместных усилий крестоносцев и турецких захватчиков. На чтение: 2 минуты

В 1453 году звезда Византийского государства закатилась навсегда. Некогда одно из сильнейших государств Европы и оплот православной веры погибло от совместных усилий крестоносцев и турецких захватчиков.

Форпост православия

Уже долгое время наши противники муссируют тему воссоединения Крыма с Россией. Главным их аргументом было, что эти земли никакого отношения к России не имеют, а все это результат аннексии Россией Крымского ханства. Эту тему мы уже столько раз разъясняли, (Какой крымский город первым вошёл в состав Российской империи?) что даже штатные двоечники сдали все экзамены и перешли в другой класс. Но вот этот сюжет наши «доброжелатели» не то что замалчивают, а скорее просто не имеют о нем понятия. Так вот, до появления Крымского ханства полуостров был христианским, а основными жителями его были греки, крымские готы, армяне и те же славяне. Называлось государство, которое объединило все эти народы, княжеством Феодоро. Государство было небольшое и по площади и по населению, появилось оно на закате Византийской империи. Здесь процветала византийская традиция, а официальным наследником княжества и его идеологии стало российское государство со своей основополагающей идеей «Москва – Третий Рим».

Осколок империи

Турки, захватив Константинополь, сразу ощутили себя великой империей. Султан Мехмед Завоеватель уже видел себя создателем новой державы, равной государству Александра Македонского, но не хватало самой малости. В Крыму оставался последний осколок другой великой державы – княжество Феодоро.

Южный Крым стал приютом для православного княжества Феодора, которое было известно еще как Готия. По историческим меркам существование этого государства было небольшим – всего с 1204 по 1475 год. Княжество было небольшим по своим размерам, находилось в крымских горах и даже в районе Алушты имело выход к морю. Столицей государства был город Мангуп. В лучшие годы все население княжества не превышало 150 тысяч человек.. Основу населения составляли потомки готов, которые оказались здесь еще в раннем средневековье, греческих колонистов, черкесов, армян, алан. Но проживали здесь и татары и караимы, итальянцы и славяне.

В период существования княжества Феодоро, на южном берегу Крыма наблюдался экономический и культурный расцвет. Княжество являлось оплотом стабильности, а православная государственность значительно укрепилась.

Цветущий крымский сад

Основой экономики Феодоро было сельское хозяйство. По всей территории раскинулись цветущие сады, богатые огороды и виноградники. Все необходимы потребност в гончарной, кузнечной и ткацкой продукции обеспечивали местные ремесленники. Феодориты прекрасно освоили строительное ремесло. Памятники крепостной, церковно-монастырской и хозяйственной архитектуры не уступали лучшим образцам других стран.

Касательно того, кто стоял во главе княжества, историки расходятся во мнениях. Есть мнение,что это представители знатного армяно-греческого рода Гаврасов, а вот другие относят их к византийским династиям Палеологов или Комнинов. То, что в населении преобладали готы, наложило свой отпечаток на то, что жители разговаривали на немецком диалекте, но в управлении сохраняли принципы византийского права и основы православия.

И еще одно очень важное замечание. Именно к этим временам можно отнести и установление связей Руси с крымским княжеством со столицей в Мангупе. Княжество Феодоро сыграло значительную роль в системе династических связей православных государств. Хорошо известно, что княжна Мария Мангупская вышла замуж за Стефана Великого, господаря Молдавии, а ее сестра Софья Палеолог вошла в историю как жена московского государя Ивана III.

Нельзя забывать, что княжеству Феодоро обязаны своему знатному происхождению и несколько знатных русских фамилий. Переселившиеся в Москву члены семьи Гаврасов дали начало боярской семье Ховриных. С XVI века от Ховриных получили свое начало еще две фамилии, оставившие важный след в русской истории – Головины и Третьяковы. Так, что никуда не денешься, и феодоритов вычеркнуть из русской государственности невозможно, как не возможно не замечать, и присутствии «русского мира» на полуострове Крым.

Последние дни православного государства

Но выживание в крымских условиях нелегко давалось жителям княжества. С одной стороны, их теснили итальянские колонии, а с другой татарские степи. Действительно, Феодоро имело небольшие размеры и небольшое население, но неоднократно давало отпор ногайским ордам и воинству хана Едигея.

В 1475 году на полуостров вторгся новый враг, который почти сто лет наводил ужасы на окрестные народы и победить пока его никому не удавалось. В Крым пришел грозный султан Мехмед II Завоеватель.

Войну с захватчиками возглавил последний правитель Феодоры Александр. Из дипломатических документов известно, что первоначально он воевал против турок в Молдавии, где узнал, что султан направил свои войска в Крым. В 1475 году он во главе отряда в 300 всадников возвращается на родину и захватывает Мангуп силой. Это он сделал очень вовремя, так как уже были силы готовые сдаться мусульманами.

Турки основательно подготовились к завоеванию полуострова. Один итальянский шпион в Константинополе докладывал в Геную, что в поход отплыло 180 боевых галер и более 200 грузовых судов. Армия захватчиков составила 70 тысяч человек и их поддержали крымские татары.

Турки подошли к крепости Мангуп. На все предложения сдаться защитники отвечали отказом. Опыта для обороны крепостей у феодоритов было много, и штурмом взять их крепости было практически невозможно. В данном случае можно сказать, что туркам помог прогресс. На их вооружении была многочисленная артиллерия, с лучшими европейскими мастерами.. Перед огнем турецких пушек пали почти все крепости феодоритов. Такая же участь постигла и итальянские крепости. Участь жителей была печальна. Кровожадный враг вырезал всех поголовно. Дальше, часть османской армии двинулась в сторону Азова и Черкесии.

Падение Мангупа

Какое то время неприступной еще оставалась столица Феодоро город Мангуп. За стенами укрылось 15 тысяч жителей и беженцы из итальянских колоний. Город защищали стены и башни, а еще 6 километров неприступных обрывов плато.

Согласно сохранившимся источникам, турки семь раз штурмовали крепость, но каждый раз с большими потерями отступали. Каждый воин проявлял доблесть и решительность, так как понимал, что милости от турок ждать не приходилось. В самые напряженные моменты боя все церкви православной столицы били в колокола, что вдохновляло воинов последнего осколка Византийской империи.

Несмотря на героизм защитников, туркам с помощью хитрости все же удалось ворваться в город и началась жестокая резня. Правитель Александр оказался в плену у султана. Ему была предложена служба, но он отказался и в результате его задушили. По турецким документам, уцелевших в ходе побоища переселили в Константинополь. На месте православного княжества был создан Мангупский кадылык - округ с центром в Мангупе.

Обложка: https://topwar.ru