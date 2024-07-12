Великий распад: Воспоминания
Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. И. В. Лукоянова. – СПб.: «Нестор-История», 2009. – 464 с. – (Серия «Мемуарное наследие Российской империи»).
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Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. И. В. Лукоянова. – СПб.: «Нестор-История», 2009. – 464 с. – (Серия «Мемуарное наследие Российской империи»).
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ГУВЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И МИРА
И.И. Колышко
ВЕЛИКИЙ РАСПАД
Воспоминания
Лукоянов И.В. Иосиф Иосифович Колышко его «Великий распад»
Вместо предисловия
Приложение 1. Скандинавия в годы великой войны
Приложение 2. Письмо И.И. Колышко М.А. Сукенникову
Комментарии
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Обложка: обложка книги «Колышко И. И. Великий распад: Воспоминания». 2009.
Источник: https://nestorbook.ru