VI. Великие сражения VI. Великие сражения На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы шестого тома «Великие сражения» охватывают основные операции Великой Отечественной войны. Битва за Москву, Сталинградское сражение, Курская дуга, фронтовые операции 1942 года — эти сюжеты находятся в центре внимания авторов. Отобранные для публикации исторические документы во многом позволяют глубже ознакомиться с проблематикой данного тома. Отдельно представлены материалы заседания «круглых столов», с участием ведущих военных историков.

МОСКВА И ЛЕНИНГРАД

A.А. Ахтамзян Провал операции «Тайфун» и «Плана Барбаросса»

Заседание «круглого стола»: Итоги 1941 года, планы на 1942 год

Заседание «круглого стола»: «Парад планет»: «Уран», «Марс» и «Малый Сатурн»

B.С. Христофоров Битва за Москву в документах Центрального архива ФСБ России

В.И. Дашичев Битва под Москвой и провал германского блицкрига

Б.И. Невзоров Битве за Москву — 70 лет: как ее освещали в эти годы

М.Ю. Мягков И врагу никогда не добиться

Йоханнес Хюртер Москва 1941-го года в западногерманской памяти

A.В. Исаев Об объективных и субъективных факторах битвы за Москву

B.И. Жиляев Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны

B.М. Ковальчук Значение битвы за Ленинград в Великой Отечественной войне

СТАЛИНГРАД И КУРСК

М.Ю. Мягков 1942-й — переломный Борьба за стратегическую инициативу: нереализованные надежды

C.М. Монин «Немцы назначили адмирала... на Каспийское море» К вопросу об обеспечении ленд-лизовского транзита через Иран и Каспий в 1941-1942 годах

А.В. Исаев Из цеха — в бой: о роли СТЗ в Сталинградской операции

Е.Н. Кульков Зарубежные историки о Сталинградской битве

Д.Б. Хазанов Генерал А.И. Еременко

А.Ю. Борисов Сталинград — момент истины

Н.П. Пархитько Сталинградская битва

А.А. Ахтамзян Сталинградские зарисовки

Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс в советском плену Политические последствия Сталинградской битвы Сталинградская Мадонна Курта Ройбера

A.В. Серегин Слово «Сталинград» приводило в ужас

B.A. Золотарев Курская битва: взгляд через полвека

C.Е. Нарышкин Современный мир: история не остается безучастной

ФОТОДОКУМЕНТЫ

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

НАЗАД

Обложка: обложка шестого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org