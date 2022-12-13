Вера Чаплина и её «звериные малыши» «Малыши с зелёной площадки», «Кинули», «Мои воспитанники» – наверное, каждый знаком с этимипроизведениями. Они принадлежат перу Веры Чаплиной, одной из самых известных писательниц-анималистов, которая знакомила советских (и не только) ребят с обитателями Московского зоопарка. На чтение: 3 минуты

«У меня осталось много приятных и дорогих воспоминаний о тех звериных малышах, которым я отдала много тепла, любви и заботы. И мне, ребята, очень хочется, чтобы и вы познакомились с моими воспитанниками и полюбили их» . Эти слова сопровождали практически каждую книгу Веры Чаплиной – популярнейшей детской писательницы, рассказывавшей в своих произведениях подрастающему поколению о жизни животных. Вся её жизнь была посвящена работе с обитателями Московского зоопарка, с которым её судьба была связана вплоть до конца жизни.

Тяготы Гражданской войны

«У нас, детей, была отдельная детская, а смотрела за нами наша любимая няня Маша. Она была молодая, красивая, всегда весёлая и очень добрая» , – вспоминала Вера Чаплина своё московское детство. Будущая писательница родилась в 1908 году, в семье юриста Василия Кутырина и музыкантши Лидии Чаплиной. Московский дом на Большой Дмитровке, в котором они жили, принадлежал деду Веры по материнской линии Владимиру Чаплину, крупному учёному и общественному деятелю.

Во время Гражданской войны пути Василия и Лидии расходятся, а в 1918 году мать Веры Чаплиной уезжает в Ташкент, взяв с собой и детей (у Веры были ещё брат и сестра). Именно тогда проявилась любовь будущей писательницы к животным: в своих воспоминаниях она рассказывала, с каким интересом наблюдала за птицами и животными, которые жили во дворе. Это было единственным развлечением для детей в то время.

С детства Вера отличалась принципиальностью и сильным характером. Когда в их доме поселился инвалид-казак, который в отсутствии матери избивал Веру, девочка сбежала и спустя какое-то время оказалась в детдоме. Мать довольно скоро нашла Веру, но домой она согласилась вернуться лишь после того, как её обидчик скончался.

Жизнь в Ташкенте в годы Гражданской войны была очень тяжёлой. В 1922 году в городе начался голод. Семья решила переехать в другое место, но везде сталкивалась с теми же трудностями. В 1923 году Лидия с детьми вернулась в Москву.

Девушка с львицей

Дворянский дом на Большой Дмитровке в те годы уже превратился в типичное советское жильё времён НЭПа:жилая площадь была поделена на несколько коммунальных квартир. 15-летняя Вера начинает ходить в школу, а дома дополнительно занимается с учителями, но это даётся ей с великим трудом. Интереса к школе у девушки не было, зато она нашла своё призвание в другом.

Переехав в Москву, Вера заводит домашних питомцев. Она приютила двух белок, фокстерьера и лисёнка, а на досуге часто посещала Московский зоопарк, проводя там целые часы у вольеров с животными.

Именно зоопарк станет вторым домом для Веры, хотя в 1923 году она вряд ли думала об этом. В эти годы Московский зоопарк возрождается стараниями директора Михаила Завадовского и его помощника ПетраМантейфеля, который стал инициатором создания на базе зоопарка кружка юных биологов. Мантейфель, видя большой интерес Веры к животным, предложил ей записаться в кружок.

Юноши и девушки, попавшие в кружок, лично выкармливали детёнышей содержащихся в зоопарке животных. Вере было особенно интересно возиться со зверьми, тяжело поддававшимися уходу. Так, она почти сразу заприметила своенравного волчонка Арго, который не шёл на контакт с людьми. «Я убирала клетку, часами говорила с Арго, но прошло очень много дней, прежде чем он боязливо принял из моих рук первый кусочек мяса» , –вспоминала она.

Талант Веры к приручению «трудных» зверей не остался незамеченным. Вместе с Арго она в качестве дрессировщицы принимает участие в съёмках фильмов, а в 1933 году становится инициатором весьма любопытного эксперимента. В зоопарке организовали площадку молодняка, где содержались детёныши самых разный зверей. Вера лично их кормила и выхаживала, полагая, что если приучить животных друг к другу с младенчества, то их дружеские отношения будут продолжаться до конца жизни. Помимо этого, создание площадки позволяло сохранить молодняк из «отказников» - детёнышей, отторгнутых их родителями. Молодняк, которым занималась Вера Чаплина, вскоре становится одним из самых популярных мест Московского зоопарка.

Популярности молодой дрессировщице прибавила и знаменитая история с львицей Кинули, которая гремела на всю Москву. В 1935 году в зоопарке появился львёнок, от которого отказалась мать. Условий для его содержания не было, поэтому Вера решилась взять детёныша к себе домой, в коммунальную квартиру на Большой Дмитровке. На протяжении года Кинули жила вместе с Верой, а столичные жители то и дело встречали девушку, выгуливающую львицу в центре города. Об этом писали все московские газеты – Вера и её воспитанница стали очень известными.

Примерно в это же время Чаплина пробует свои силы на литературном поприще. В 1933 году выходит её первый рассказ в журнале «Юный натуралист», а первый успех приходит к ней после публикации сборника «Малыши с зелёной площадки», посвящённого площадке молодняка Московского зоопарка. Сама Чаплина в 1932 году писала о своей новой ипостаси: «Мне хочется писать рассказы, и не весёлые, нет, а такие, которые вызывали бы слёзы и пробуждали забытое людьми чувство, чувство жалости…» . До 1941 года выйдет ещё несколько книг Чаплиной, самой популярной из которых станет рассказ о львице Кинули.

Война и эвакуация

Буквально через месяц после нападения на СССР нацистской Германии Москва подверглась авианалётам. Пострадал и зоопарк, в связи с чем было принято решение об эвакуации животных. Ответственной за это мероприятие была назначена, помимо прочих, и Вера Чаплина. К тому времени она уже была заведующей секции хищников.

Центром эвакуации стал Свердловский зоопарк, куда вывезли зверей, подлежащих транспортировке. Однако сказалась тяжесть военного времени: многие животные, которым просто не смогли обеспечить должный уход, погибли. Чаплина вспоминала: «Все без исключения сотрудники зоопарка самоотверженно, самозабвенно боролись за жизнь наших питомцев. Увы – это не всегда удавалось» . В хаосе эвакуации Вера потеряла и своих детей, старшему из которых, Толе, было 12. Однако её история закончилась хорошо – они нашлись в Перми и уже не расставались с матерью.

Чаплина оставалась в Свердловске 2 года, пока в 1943 году не была вызвана обратно в столицу. Её назначилидиректором производственных предприятий зоопарка. Это была непростая и ответственная должность, с которой мог справиться только такой волевой и целеустремлённый человек, как она. Многое для Веры было в новинку (в особенности большое количество бумажной работы), но она с честью справилась с поставленной задачей и заслужила звание «Отличника городского хозяйства Москвы».

Детская писательница

Несмотря на успехи на административном поприще и уговоры чиновников, после окончания войны Вера решилась оставить должность. Она полностью посвящает себя писательству. Анималистическая детская литература в те годы была жанром довольно специфичным, и государство редко поддерживало таких авторов. Но Вера со свойственной ей целеустремлённостью прокладывает свой путь, постоянно публикуясь в периодической печати и детских журналах. В 1950 году она становится членом Союза писателей.

1950-1960-е становятся самыми плодотворными для Веры Чаплиной и её постоянного соавтора Георгия Скребицкого. Из печати выходят сборники рассказов с художественным оформлением иллюстраторов и фотографов. Чаплина пишет сценарии для анимационных и документальных фильмов. Определённым успехом можно назвать появление переводов её произведений в странах Запада: это было одни из немногих книг советской детской литературы, попадавшие на полки библиотек Японии, США или Португалии.

Не забывала она и о зоопарке, который постоянно посещала, хоть больше там уже и не работала. Здесь Вера Васильевна находила вдохновение для своих новых произведений.

Последние годы своей жизни Чаплина провела на даче неподалёку от Химок в окружении родных людей и любимых зверей. Она скончалась в 1994 году, а спустя 2 года посёлок, в котором она жила, перестал существовать в связи с прокладкой МКАДа. Исчезло место памяти, но сама память жива – она живёт в её книгах и в работе Московского и Свердловского зоопарков, многим обязанных энергичной Вере Васильевне Чаплиной.

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