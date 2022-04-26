В День Службы горючего ВС РФ На чтение: 1 минута

Служба горючего ВС РФ — одна из самых молодых служб Тыла Вооруженных Сил нашей страны. Ее история началась 78 лет назад - 17 февраля 1936 года, когда Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР.

Первым серьезным испытанием готовности Службы стало обеспечение горючим боевых действий у озера Хасан — тогда за две недели нашими войсками было израсходовано более 8 тысяч тонн различного вида топлива. С мая по август 1939 года на реке Халхин-Гол расход горючего составил уже почти 87 тысяч тонн. А в зимней войне с Финляндией в 1939-1940 годах войскам Красной Армии потребовалось 215 тысяч тонн горючего.

В суровые годы Великой Отечественной войны личный состав Службы горючего трудился под мобилизующим девизом: «Горючее — фронту!». При обороне Ленинграда, когда единственный путь к городу через Ладожское озеро подвергался непрерывным бомбардировкам, офицеры-горючники проявили беспримерное мужество и героизм.

Для решения проблемы поставки горючего в осажденный Ленинград по дну Ладожского озера в рекордно короткий срок был проложен трубопровод. По 27-километровому подводному трубопроводу с июня 1942-го по март 1943 года в северную столицу было подано свыше 47 тысяч тонн различных видов горючего, и это позволило обеспечить потребности не только войска, но и города. Благодаря четкой и профессиональной работе Службы горючего «топливная блокада» Ленинграда была прорвана.

Высочайшая оценка работе Службы горючего была дана в приказе наркома обороны СССР от 25 августа 1946 года № 38. По свидетельству Маршала Советского Союза А.М. Василевского, благодаря деятельности Службы горючего не была сорвана ни одна боевая операция. Вклад лучших представителей Службы в Победу был оценен: за период войны более полутора тысяч человек, почти половина ее офицерского состава, были отмечены правительственными наградами.

В послевоенные годы перед страна поставила Службой горючего новые задачи. С появлением ядерного оружия стали применяться и принципиально новые средства его доставки — ракеты. С оснащением армии ракетной техникой на Службу горючего была возложена задача по обеспечению войск и сил флота жидким ракетным топливом. Для решение этой задачи потребовалось освоение новых технологий и глубокие научные разработки.

Серьезным испытанием для солдат и офицеров Службы стала война в Афганистане. И Служба прошла его с честью!

Помимо выполнения своих непосредственных задач, солдаты и офицеры Службы горючего участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Спитакского землетрясения, других гуманитарных катастроф. Везде, где это было необходимо, Служба горючего приходила на помощь.

Российское военно-историческое общество поздравляет всех, кто проходил и сегодня проходит службу в частях Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации. И делать это нам тем более приятно, что среди офицеров Службы горючего - наши старшие коллеги, в едином строю защищающие сегодня историю нашей страны от искажений и фальсификаций.

С праздником, дорогие наши товарищи!