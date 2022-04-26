В Чебоксары едет гастролер На чтение: 1 минута

Сенсация-сенсация, всего один вечер, знаменитый историк Иван Бабицкий выступит со своим шоу в Чебоксарах! Для тех, кто не знает, Бабицкий, который по сути ни разу не историк, ничем не известен, кроме того, что обвинил министра культуры Мединского в плагиате в диссертации. Это та самая Моська в громкой скандальной истории, которая закончилась полным оправданием министра, в чьей диссертации не нашли плагиата и оправдали по сути. И вот у человека на волне этой истории началась гастрольная деятельность, где он будет рассказывать о том, как ему удалось докопаться до министра и устроить цирк продолжительностью в год. Вот так у нас в стране набирают люди славу, тут даже Шурыгиной должно быть завидно

О самом Бабицком известно немного, историком его представили, хотя на самом деле он филолог. Иногда его называют доктором филологии, хотя научной степени у него нет. Есть PhD, полученное на стажировке в Италии. Правда, информации о таком выпускнике на сайте ВУЗа найти не удалось. В остальном это человек, чья подпись была на заявлении ВАК, с требованием лишить Мединского степени доктора наук и по истории. Вместе с ним заявление подписали еще два человека, на этот раз ученые и даже историки, правда, ни один из них за все прошедшее время так ни разу на этот счет не высказался публично. Исходя из этого можно предположить как их подписи на самом деле появились под документом. Они стали просто довеском к подписи самого Бабицкого, представляющего ДИССЕРНЕТ.

Все это время сторона Мединского заявляла, что шумиха вокруг диссертации министра имеет политическую подоплеку, история и наука тут не причем. И эта версия получает новое подтверждение. Встречу Бабицкого с жителями Чебоксар организует "Открытая Россия" - крайне оппозиционная организация. Мединского лишить научной степени не удалось, с государственного поста подвинуть - тем более, остается только раскручивать эту историю, так как никакой ценности в общении с безработным филологом нет. А вот если поговорить про то, как вставлять палки в колеса - то это можно. Ждем мирового турне Бабицкого и премии Оскар заодно.