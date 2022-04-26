Уникальная возможность совместной работы с автором учебников по истории На чтение: 1 минута

Уважаемые коллеги!

Приглашаю всех пройти по этой ссылке:

http://school2100.com/eresources/forum.php?PAGE_NAME=list&FID=15

на новый «частично закрытый» форум на сайте «Школы 2100»: «Уроки истории».

Дмитрий Даимович Данилов, основной автор учебников истории Образовательной системы «Школа 2100», начал вести этот форум как своеобразный профессиональный дневник автора учебников, который решил частично вернуться к постоянной работе в школе. С чем связано возвращение автора учебников непосредственно в школу? Накопилось много разных новых идей и задумок, которые требуют регулярной отработки, очень задело высказывания одного из уважаемых критиков: "в отличие от вас, я работаю в школе и знаю, что ей надо!".

О каких темах собирается писать автор и о чем с интересом он будет ждать ваших комментариев в этом учебном году?

Новинки в преподавание истории по учебным материалам "Школы 2100". Д.Д. Данилов намерен писать на примере своей параллели 5-х классов, но комментарии могут быть более широкими. Разговор, может быть, пойдёт и непосредственно об "уроках Истории", но в большей степени автор хочет рассказывать и обсуждать новые методические разработки.

Как Д.Д. Данилов собирается вести этот дневник (форум)?

Примерно раз в неделю (может реже) после проведенных уроков (по понедельникам и средам) предполагается публиковать новые темы.

Интересные разработки (несмотря на их "рабочесть" и "сырость") автор хочет прикреплять к темам в виде отдельных файлов - чтобы все могли ознакомиться, а заодно и использовать.

Автор ждёт ваших комментариев и соображений в обсуждении каждой темы.

Форум пока сделали условно "закрытым" - чтобы попасть на него, надо пройти по указанной ссылке и зарегистрироваться.

Не упустите возможность совместного преподавания истории вместе с автором учебника!