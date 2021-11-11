Учреждение Царскосельского Лицея Императорский Царскосельский лицей – привилегированное высшее учебное заведение Российской империи для дворянских детей, находившийся в Царском Селе в 1811–1843 гг. На чтение: 2 минуты

ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ

Размещению и внешнему распорядку нового учебного заведения уделялось много внимания, вопросы формы лицеистов обсуждались самим императором. Однако план преподавания был не продуман, состав профессоров – случаен, большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии. А Лицей давал выпускникам права окончивших высшее учебное заведение. Не было ясно определено и будущее лицеистов. По первоначальному плану в Лицее должны были воспитываться также и младшие братья Александра I – Николай и Михаил. Мысль эта, вероятно, принадлежала Сперанскому , которому, как и многим передовым людям тех лет, внушало тревогу то, как складывались характеры великих князей, от которых в будущем могла зависеть участь миллионов людей. Подрастающие Николай и Михаил Павловичи свыклись с верой в безграничность и божественное происхождение своей власти и с глубоким убеждением в том, что искусство управления состоит в «фельдфебельской науке». В 1816 году человек, далекий от либеральных идеи, но честный вояка и патриот, генерал П.П. Коновницын, которому Александр I поручил в 1815 году наблюдение за своими братьями во время их пребывания в армии, видимо, не случайно счел необходимым дать великим князьям письменное наставление «Если придет время командовать Вам частями войск старайтесь улучшать положение каждого, не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежде нужный и необходимый покой, а потом уж требуйте точного и строгого исполнения истинной службы Крик и угрозы только что раздражают, а пользы Вам не принесут».

В Лицее великие князья должны были воспитываться в кругу сверстников, в изоляции от двора. Здесь им были бы внушены представления, более соответствующие их будущему положению, чем «крики, угрозы» и требование «от людей невозможного», наклонности к чему они начали проявлять очень рано. Если бы этот план осуществился, Пушкин и Николай I оказались бы школьными товарищами (Николай Павлович был всего на три года старше Пушкина). Соответственно этому же тону остальные лицеисты предназначались к высокой государственной карьере.

Замыслы эти, видимо, вызывали противодействие императрицы Марии Федоровны. Общее наступление реакции перед войной 1812 года, выразившееся, в частности, в падении Сперанского, привело к тому, что первоначальные планы были отброшены, в результате чего Николай I вступил в 1825 году на престол чудовищно неподготовленным.

К.Я. Грот «Пушкинский Лицей» (1811-1817)

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ИЗ ПИСЬМА ЛИЦЕИСТА А. ИЛЛИЧЕСКОГО

Что же касается до нашего Лицея, уверяю тебя, нельзя быть лучше: учимся в день только 7 часов, и то с переменами; которые по часу продолжаются; на местах никогда не сидим; кто хочет учится, кто хочет гуляет; уроки, сказать правду, не весьма велики; в праздное время гуляем, а нынче ж начинается лето: снег высох, трава показывается, и мы с утра до вечера в саду, который лучше всех летних петербургских. Ведя себя скромно, учась прилежно, нечего бояться. Притом родители нас посещают довольно часто, а чем реже свидание, тем оно приятнее. Скажу тебе новость: нам позволили теперь сочинять, и мы начали периоды; вследствие чего посылаю тебе две мои басни и желаю, чтоб они тебе понравились.

К.Я. Грот «Пушкинский Лицей» (1811-1817)

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РАСПОРЯДОК ДНЯ И ФОРМА ОДЕЖДЫ

Обучение юношей верховой езде началось с 1816 года, а первым учителем по этому предмету был полковник лейб-гусарского полка А.В. Крекшин. Занятия проводились три раза в неделю посменно, без посторонних зрителей и непременно при гувернере. Лошади были полковые и находились под присмотром берейтора (инструктора по выездке лошадей и верховой езде).

Занятия по плаванию начались с лета 1817 года и проводились специально назначенными двумя-тремя матросами. Местом для упражнений была большая купальня в царском саду. После плавания проводился медицинский контроль. Разумное сочетание умственных и физических нагрузок благотворно влияло на развитие лицеистов.

Царскосельский лицей являлся закрытым вузом, а его воспитанники находились на полном пансионе. Выезд из Лицея во время учебного года запрещался. Все лицеисты подчинялись строгому распорядку дня, за которым наблюдали директор, штатные надзиратели и преподаватели.

В 6 часов утра объявлялся общий подъем, затем воспитанники шли на утреннюю молитву, после чего повторяли задания своих преподавателей. С 8 до 9 часов проводился урок в классах, а с 10 до 11-ти – завтрак и прогулка в парке. С 11 до 12 часов в Лицее предусматривался второй урок в классах, а с 13 часов – обед и короткий перерыв.

В 14 часов у лицеистов начинались занятия по чистописанию и рисованию, с 15 до 17 часов проходили уроки в классах. После этого был короткий отдых, полдник, прогулка, игры и гимнастические упражнения. С 20 часов учащиеся шли на ужин, потом были прогулка в парке и повторение уроков. После вечерней молитвы, в 22 часа, все воспитанники ложились спать. Продуманный распорядок дня способствовал ускоренному развитию лицеистов, которые к 16–18 годам становились физически крепкими, закаленными, трудолюбивыми, нравственно здоровыми людьми.

Отличительной особенностью Царскосельского лицея являлась единая форма одежды. Мундир Лицея состоял из однобортного кафтана темно-синего сукна со стоячим воротником из красного сукна и такими же обшлагами, с золотым и серебряным шитьем. Пуговицы были гладкие, позолоченные, подкладка синяя. Камзол и нижнее платье – из белого сукна.

У директора Лицея – полное шитье на воротнике, обшлагах и клапанах. У прочих чинов – шитье на воротнике и обшлагах или на одном воротнике полагалось сообразно должности, начиная с IX класса. Воспитанники носили с каждой стороны воротника по две петлицы: младшего возраста шитые серебром, а старшего – золотом.

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА ПРИ ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ

При приеме воспитанников в Императорский Царскосельский Лицей обнаружился различный уровень знаний учеников, принятых в один класс. Чтобы разрешить эту проблему, возникла идея создать при Лицее особое приготовительное учебное заведение, которое помогло бы приобрести учащимся знания, необходимые для обучения в Лицее, и таким образом постоянно обеспечивало бы Лицей «отличнейшими воспитанниками». Кроме того, появление еще одного учебного заведения доставило бы русскому дворянству новое средство воспитания и образования детей.

В июле 1812 г. министр народного просвещения граф А.К. Разумовский предоставил императору Александру I доклад об учреждении в Царском Селе Благородного пансиона Императорского Царскосельского Лицея. В следующем году состоялась покупка двух домов для пансиона «...на углу улиц Волконской и Кадетской через дер. Гумалассары в Павловск стоят два каменные трехэтажные дома, о 18-ти окнах в фасаде каждый, соединенные каменною же двухэтажною связью или галереею...» . Здание для Пансиона было создано из пяти отдельных домов Стасовым В.П. в 1814–1820 гг. […] Открытие нового учебного заведения состоялось 27 января 1814 года.

Обложка: Здание Царскосельского лицея, Санкт-Петербург. Фото: «© Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons» CC BY-SA 4.0

Источник: ru.wikipedia.org