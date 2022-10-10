Сперанский Михаил Государственный и общественный деятель, основоположник юридического образования в России.

Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) вошел в историю как великий русский реформатор, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения. Его практическая деятельность во многом была связана с реформированием государственно-правовой системы Российской империи. Концепция Сперанского легла в основу знаменитого указа Александра I «О свободных (вольных) хлебопашцах» (1803 г.), согласно которому помещики получили право отпускать крепостных на «волю», наделяя их землей.

М.М. Сперанский родился в семье сельского священника, а образование получил в Петербургской Духовной академии. После завершения обучения состоял в ней профессором математики, физики и красноречия в период 1792-1795 гг., а позже профессором философии и префектом академии. Учебная и административная деятельность Сперанского продолжалась вплоть до 1797 г., когда он перешел на службу в Сенат.

Карьеру Сперанского во многом определила его близость к князю А.Б. Куракину. Как только князь был назначен генерал-прокурором Сената, он склонил Сперанского перейти туда на службу и быстро повысил его до чина коллежского советника и должности экспедитора. Несмотря на подозрительность Павла I и быструю смену генерал-губернаторов - Куракин, затем П.В. Лопухин, А.А. Беклешов и, наконец, в 1801 г. П.Х. Обольянинов - Сперанскому сохранял своё положение благодаря высокому профессионализму. Одновременно Михаил Михайлович являлся секретарем Комиссии по снабжению столицы продовольствием, которую возглавлял наследник престола Александр Павлович. Именно здесь произошло знакомство будущего императора с М.М. Сперанским.

12 марта 1801 г. Александр I вступил на престол, а уже 19 марта Сперанский был назначен статс-секретарём государя. На данном этапе своей политической карьеры Сперанский выступает автором и редактором многих указов и распоряжений, которые были основой для реформаторского курса императора Александра. К ним относятся восстановление Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты городам; отмена телесного наказания священников и дьяконов; ликвидация тайной экспедиции; дозволение ввоза из-за границы книг и нот; восстановление права открывать частные типографии; многочисленные помилования.

Сперанский стал автором проекта преобразования системы органов государственной власти, заняв в 1802 г., в только что образованном Государственном Совете, пост начальника экспедиции гражданских и духовных дел. Вскоре по ходатайству Министра внутренних дел В.П. Кочубея, Сперанский получил должность правителя канцелярии министерства. С 1802 по 1807 гг. Кочубей занимает пост министра, и в сотрудничестве со Сперанским осуществляется ряд нововведений в либеральном духе, в том числе издаются указ о свободных хлебопашцах, разрешение вольного соляного промысла, проводится преобразование медицинского и почтового дел. Деятельность Сперанского в Министерстве была замечена императором Александром I, который назначил его повторно статс-секретарем. В 1808 г. Сперанский сопровождал Александра в Эрфурт на встречу с Наполеоном и в том же году представил свой проект общей политической реформы на рассмотрение императора.

Государственный муж Сперанский, плохо разбирался в придворных интригах и отношениях внутри двора. По его инициативе был введен экзамен для чиновников, а также отменена придворная служба, а все придворные звания становились лишь почётными титулами и не более того. Все это вызывало раздражение и ненависть двора. В день своего 40-летия Сперанский был удостоен орденом Александра Невского . Однако ритуал вручения прошёл непривычно строго, и стало ясно, что «звезда» реформатора начинает тускнеть. Недоброжелатели Сперанского (среди которых был шведский барон Густав Армфельд, председатель комитета по делам Финляндии, и А.Д. Балашов, руководитель Министерства полиции) ещё больше активизировались. Они передавали Александру все сплетни и слухи о госсекретаре. Вместе с тем самоуверенность самого Сперанского, его неосторожные упреки в адрес Александра I за непоследовательность в государственных делах, в конечном счете, переполнили чашу терпения и вызвали раздражение императора. Современники назовут эту отставку «падением Сперанского». В действительности произошло не простое падение высокого сановника, а падение реформатора со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сперанский в 1812 году был обвинен в измене, арестован, уволен со всех должностей и сослан в Пермь, откуда вскоре переведен под надзор полиции в свое небольшое имение Великополье Новгородской губернии. Поначалу он вынужден был закладывать царские подарки и пожалованные ему ордена для того, чтобы обеспечить себе хоть сколько-нибудь достойное проживание.

Опала М.М. Сперанского окончилась в 1816 г. и его назначили губернатором в Пензу, где он прожил около трех лет и предпринял энергичные меры по наведению порядка. В 1819 г. Сперанский стал сибирским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями для производства ревизии. В 1821 г. он вернулся в Санкт-Петербург с результатами ревизии и с проектом нового Уложения для Сибири. Его планы были утверждены, сам он щедро награжден и назначен членом Государственного Совета и начальником Комиссии о гражданском уложении.

После воцарения Николая I Сперанскому было поручено составить полный свод законов Российской Империи от времен правления Алексея Михайловича до Александра I. Эту задачу Сперанский выполнил в 4 года (1826-1830 гг.). За свою государственную деятельность в 1839 г., незадолго до смерти, Сперанский был пожалован титулом графа.

Обложка: Сперанский, Михаил Михайлович. Гиппиус, Г.А. Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих : Посвящено Его Величеству государю Императору Александру I Г. Гиппиусом. - СПб. : Изд. Г. Гиппиуса ; (Литогр. Гельмерсена), 1822.

Источник: https://commons.wikimedia.org