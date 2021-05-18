Три первых в мире русских подлодки Какие уникальные технические решения и конструкции использовал подводный флот России в начале ХХ века Традиционно история отечественного подводного судостроения отсчитывается от деревянного «потаенного судна» плотника Ефима Никонова, которое он построил по собственному проекту в 1721 году по приказу императора Петра I. А пионером в строительстве металлических субмарин в России стал военный инженер Карл Шильдер, спроектировавший и построивший свою подлодку весной 1834 года. Но ни первый, ни второй проекты так и не были доведены до практического применения — мешало отсутствие эффективных двигателей, которые позволили бы подлодкам перемещаться под водой с хорошей скоростью. Достаточно сказать, что, например, подводная скорость лодки Шильдера составляла... На чтение: 3 минуты

Какие уникальные технические решения и конструкции использовал подводный флот России в начале ХХ века

Традиционно история отечественного подводного судостроения отсчитывается от деревянного «потаенного судна» плотника Ефима Никонова, которое он построил по собственному проекту в 1721 году по приказу императора Петра I. А пионером в строительстве металлических субмарин в России стал военный инженер Карл Шильдер, спроектировавший и построивший свою подлодку весной 1834 года. Но ни первый, ни второй проекты так и не были доведены до практического применения — мешало отсутствие эффективных двигателей, которые позволили бы подлодкам перемещаться под водой с хорошей скоростью. Достаточно сказать, что, например, подводная скорость лодки Шильдера составляла всего 670 метров в секунду, что неудивительно: двигалась она за счет вращения вручную четырех зубчатых колес, передававших его на внешние гребки типа «гусиная лапка». И только с появлением электрических и бензиновых моторов ситуация резко изменилась: подводные лодки наконец получили возможность двигаться со скоростью, достаточной для выполнения боевых задач — выхода на позицию и атаки кораблей противника.

Подводная лодка «Минога» во время выхода в море, 1910-е годы

Источник: http://www.navy.su

Бурный рост числа подводных лодок в мире начинается с приходом ХХ столетия. В этом процессе Россия участвовала самым активным образом: уже в 1904 году первая принятая в боевой состав русского флота подлодка «Дельфин» воевала на Тихом океане. В том же году в нашей стране была заложена и первая крупная серия из шести подлодок типа «Касатка». А 11 (24) октября 1908 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге была спущена на воду подводная лодка «Минога», ставшая первой в мире дизель-электрической подводной лодкой и давшая старт сначала единственному, а сегодня — одному из двух основных типов субмарин всех мировых флотов.

«Минога»: первая в мире дизель-электрическая подлодка

Появление проекта этой подводной лодки связано с опытом применения отечественных субмарин в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Стало понятно, что обойтись одним типом подлодок небольшого водоизмещения и для охраны водного района, и для действий на коммуникациях противника невозможно, и потому Морской технический комитет распорядился о начале работ над лодками двух типов. Первый представлял собой крейсерские лодки с большим (350–400 тонн) водоизмещением, которые действовали бы в открытом море. А второй, с небольшим водоизмещением порядка 100–150 тонн, должен был выполнять охрану побережья. В качестве лодки второго типа и была спроектирована «Минога», создателем которой стал корабельный инженер Иван Бубнов — главный конструктор русских подводных лодок начала ХХ века. Именно ему пришла в голову мысль отказаться от пожароопасных бензиновых двигателей и установить на «Миногу» два мотора конструкции Рудольфа Дизеля, которые были более безопасными и эффективными. Установленные в одну линию и вращавшие один гребной вал, они обеспечивали лодке надводную скорость в 11 узлов, а под водой субмарина двигалась на традиционных уже электромоторах, питавшихся от аккумуляторов, со скоростью 5 узлов. Кроме дизельных двигателей, «Миногу» отличало еще одно новшество, тоже введенное по итогам Русско-японской войны, — трубчатые торпедные аппараты, размещенные внутри корпуса.

Подлодка «Минога» у достроечной стенки Балтийского завода

Источник: http://www.navy.su

В октябре 1909 года «Минога» вошла в состав Балтийского флота и начала свою службу. Беспроблемной ее назвать нельзя: как и всякий первенец, лодка страдала изрядным количеством «детских болезней», которые осложняли ее применение. Да и опыта у русских подводников той поры было немного, что тоже не упрощало эксплуатацию лодки. Именно человеческий фактор и стал причиной самой крупной аварии в истории «Миноги». 23 марта (5 апреля) 1913 года из-за сигнальных флажков, попавших в клапан судовой вентиляции, лодка затонула вместе со всем экипажем — 22 человека. Правда, благодаря грамотным действиям команды все они остались живы, а лодку через несколько часов удалось поднять с 30-метровой глубины и вскоре вернуть в строй. Боевая служба «Миноги» была долгой: она успела принять участие в Первой мировой и Гражданской войнах, воевала на Балтике и Каспии, и только в 1925 году была списана и разделана на металл.

«Краб»: первый в мире подводный минный заградитель

Русскому флоту принадлежит первенство в боевом применении морских мин: 8 июня 1855 года на минной банке, выставленной в Финском заливе, подорвался английский пароходофрегат «Мерлин». И вполне закономерно, что первенство в области постройки подводных минных заградителей тоже принадлежит России. Идея создания такой подлодки родилась из желания, чтобы постановка мин оставалась тайной для противника, ведь до начала ХХ века их ставили с надводных кораблей, и это можно было легко отследить, а значит, хотя бы примерно догадаться, где выставлено заграждение. Кроме того, использовать такой метод можно было только в собственных водах. Подводная же постановка была лишена этих недостатков, а значит, делала минное оружие более эффективным. С этой мыслью русский инженер Михаил Налетов, участвовавший в обороне Порт-Артура, еще в 1904 году построил свой первый экспериментальный подводный минный заградитель, который пришлось уничтожить перед сдачей порта. Но в 1906 году он представил новый, более современный проект заградителя, и после доработки в 1908 году началось его строительство на заводе «Наваль» в Николаеве.

Подводные лодки «Минога» (на переднем плане) и «Акула» у достроечной стенки Балтийского завода, 1908 год

Источник: http://www.navy.su

9 (22) августа 1912 года лодка получила собственное имя «Краб», а через три дня ее спустили на воду. Почти два года ушло на достройку и доделку подводного минного заградителя. В мае 1915 года «Краб» на испытаниях выставил в подводном положении 49 мин, а в конце июня впервые совершил постановку мин в боевой обстановке, и на этом заграждении подорвалась турецкая канонерка. Второй боевой поход лодка совершила в июле 1916 года, а всего до конца Первой мировой войны субмарина совершила четыре боевых похода. Но осенью того же года лодка встала на длительный ремонт с заменой керосиновых моторов на дизели и больше в море не выходила. 26 апреля 1919 года по приказу британского командования «Краб» был затоплен на внешнем рейде Севастополя, а поднять его удалось только в 1935 году. И хотя Михаил Налетов представил проект восстановления и модернизации своего минного заградителя, лодку просто сдали на разделку: к тому времени в советском флоте уже было немало более современных наследников «Краба».

«Почтовый»: первая в мире подлодка с единым двигателем

Среди русских подводных лодок первой четверти ХХ века «Почтовый» выделяется не только своей конструкцией, но и именем. Подавляющее большинство русских субмарин отечественной постройки носили «морские» или «звериные» имена — начиная с «Дельфина», «Миноги» и «Акулы» и заканчивая подлодками типа «Барс». Но субмарина, построенная по проекту талантливого морского инженера Степана Джевецкого, пионера русского серийного подводного судостроения, этому правилу не подчинялась. Дело в том, что лодка, будучи экспериментальной, строилась не на казенные деньги, а на средства «Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования». Большая часть суммы была собрана за счет пожертвований работников почтового ведомства, и потому подлодке, которую исполняющий обязанности руководителя Морского технического комитета, знаменитый судостроитель Алексей Крылов предлагал назвать «Змеей», присвоили имя «Почтовый».

Подводный минный заградитель «Краб» у стенки завода «Наваль» в Николаеве

Источник: http://www.navy.su

В отличие от всех других современных ему лодок, «Почтовый» был оснащен только двумя бензиновыми моторами и не имел электромоторов для подводного хода. И над, и под водой лодка двигалась на одних и тех же двигателях, что позволило освободить ее от аккумуляторов, занимавших существенную часть внутреннего пространства. Если в надводном положении бензиновые моторы получали необходимый им воздух просто снаружи и туда же выпускали отработанные газы, то под водой воздух в двигатели поступал под давлением из специального резервуара, а выхлоп осуществлялся под киль лодки через выхлопную трубу с множеством отверстий, чтобы не демаскировать субмарину.

Несмотря на то, что система оказалась вполне работоспособной, «Почтовый» так и остался единственной лодкой с единым двигателем в истории русского флота: слишком много недостатков имела его конструкция, а условия службы на лодке были более чем спартанскими. Поэтому служила субмарина только в учебном отряде подводного плавания и всего пять лет: в 1908 году ее зачислили в списки судов русского императорского флота, а в 1913-м — исключили. Но идея Степана Джевецкого не была совсем забыта: в 1939 году в СССР была разработана подлодка с таким же единым двигателем, которая после Победы строилась крупной серией. Всего флот получил 24 субмарины проекта 615, имевших три дизельных двигателя, которые работали по той же схеме, что и бензиновые моторы «Почтового», и это была первая и единственная в мире серийная подлодка с единым двигателем.

Проверка минных аппаратов перед выходом подводного минного заградителя «Краб» в боевой поход. Севастополь, 1915 год

Источник: http://www.navy.su

Обложка: Подводная лодка «Минога» в плавучем доке в Кронштадте, 1910-е годы. Источник: https://ivvvv.livejournal.com

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