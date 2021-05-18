Семь фактов из истории морской авиации России
В честь каких событий военно-морские летчики нашей страны отмечают свой профессиональный праздник 17 июля 17 июля морские летчики России отмечают свой профессиональный праздник в честь первой победы русской военно-морской авиации в годы Первой мировой войны. Праздничный день назначен приказом главнокомандующего ВМФ России еще в 1996 году, и с тех пор дата уже стала привычной. Но в действительности знаменитый воздушный бой состоялся на 13 дней раньше, да и обстоятельства его были несколько иными, чем принято упоминать. 1. Тринадцать лишних дней Настоящая дата воздушного боя, ставшего поводом для назначения профессионального праздника морских летчиков России, — 21 июня 1916 года по старому стилю,...
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В честь каких событий военно-морские летчики нашей страны отмечают свой профессиональный праздник 17 июля
17 июля морские летчики России отмечают свой профессиональный праздник в честь первой победы русской военно-морской авиации в годы Первой мировой войны. Праздничный день назначен приказом главнокомандующего ВМФ России еще в 1996 году, и с тех пор дата уже стала привычной. Но в действительности знаменитый воздушный бой состоялся на 13 дней раньше, да и обстоятельства его были несколько иными, чем принято упоминать.
1. Тринадцать лишних дней
Настоящая дата воздушного боя, ставшего поводом для назначения профессионального праздника морских летчиков России, — 21 июня 1916 года по старому стилю, или 4 июля по новому стилю. 21 июня четыре русских гидроплана М-9 вступили в воздушный бой с тремя германскими гидросамолетами «Фридрихсхафен» FF.33 и летающей лодкой «Бранденбург» FB. Первым на перехват вражеских самолетов вылетел подпоручик Александр Извеков — и погиб, когда его гидроплан загорелся после попадания в бензобак и рухнул в море. Три других русских летчика — мичманы Геннадий Карцов и Борис Щепотьев и лейтенант Сергей Петров — навязали немцам встречный воздушный бой и в итоге подбили два германских гидроплана, а один сбили. Он упал в воду поблизости от русских кораблей, которые подобрали его членов экипажа: летчика лейтенанта цур зее фон Зибурга и наблюдателя обермата Майера; сняли с него пулемет и приборы, а потом затопили. Именно дата 21 июня 1916 года фигурирует в архивных материалах и исследованиях, посвященных истории отечественной морской авиации. А ошибка в приказе главкома, судя по всему, появилась потому, что готовившие документы офицеры приняли уже рассчитанную по новому стилю дату боя — 4 июля 1916 года — за дату по старому стилю и по привычке прибавили к ней тринадцать дней.
Капитан-майор ВМС Эстонии Борис Щепотьев, начало 1930-х годов. К этому времени он один остался в живых из участников воздушного боя над Балтикой 21 июня 1916 года
Источник: https://www.ourbaku.com
2. «Трехлинейка» и «маузер» — оружие морских летчиков
Первый воздушный бой морские летчики России провели почти годом ранее — 20 (7 ст.ст.) июля 1915 года. В этот день в воздухе над Балтикой встретились и попытались сбить друг друга из личного оружия летчиков и наблюдателей (иного на гидропланах не оказалось) русский и германский военно-морские самолеты. Участником боя с нашей стороны были летчик лейтенант Сергей Лишин и наблюдатель унтер-офицер Николай Смолин. Этому экипажу на гидроплане французского производства FBA пришлось в одиночку вступить в схватку с двумя германскими гидропланами «Фридрихсхафен» FF.33. Как писал в своем рапорте лейтенант Лишин, «в 5 ч. 40 мин. я с унтер-офицером Смолиным поднялся на аппарате ФБА, имея при себе трехлинейный карабин и пистолет «Маузера»… На 1550 м я разошёлся с одним из аппаратов, обмениваясь выстрелами. Механик Смолин стрелял из карабина, а я из пистолета». В результате такой воздушной перестрелки русскому самолету удалось отогнать от эскадры оба германских гидроплана и вернуться на базу с минимальными потерями: «У аппарата крыло прострелено в двух местах и легко тронут винт, но аппарат через полчаса после его прилета был опять готов к полету».
На таких гидропланах французского производства FBA русские морские летчики приняли свои первые воздушные бои в 1915 году
Источник: http://www.airforce.ru
3. Первый полет морской авиации
Датой этого знаменательного события надо считать 16 сентября 1910 года, а местом — аэродром, незадолго до того разместившийся под Севастополем на Куликовом поле, где еще совсем недавно проводились военные смотры. Именно отсюда утром поднялся в воздух самолет французской постройки «Антуанетт-4», которым управлял лейтенант Станислав Дорожинский — начальник воздухоплавательной команды Черноморского флота. Самолет он незадолго до этого приобрел во Франции на деньги Морского ведомства для нужд военно-морского флота России. Так в одном месте и в одно время сошлись три элемента, необходимых, чтобы говорить о появлении морской авиации: морской офицер, ставший летчиком, аэроплан, являвшийся собственностью Морского министерства, и оно само как структура, организовавшая покупку и полет. Всего два года понадобилось морскому ведомству, чтобы оценить все преимущества, которые дает ему обладание собственной авиацией. Решение о формировании первых авиационных частей флота было принято 2 июня 1912 года и оформлено распоряжением вице-адмирала Александра Ливена, занимавшего пост начальника Морского генерального штаба. Первая из этих частей, Опытная авиационная станция, начала свою работу через два месяца, 6 августа. В этот день на Васильевском острове в Гребном порту был спущен на воду гидроплан, на несколько лет ставший единственной матчастью станции.
Лейтенант Станислав Дорожинский — моряк, совершивший первый полет в истории морской авиации русского военного флота
Источник: http://авиару.рф
4. Первый командующий морской авиацией России
Весной 1914 года в структуре Морского генерального штаба России появилось авиационное отделение, задачей которого стала координация всех вопросов, связанных с развитием морской авиации. Начальником отделения был назначен лейтенант Александр Тучков, один из энтузиастов и сторонников развития авиации ВМФ. Выпускник Морского кадетского корпуса, который он окончил в 1904 году, он уже в 1911 году стал одним из слушателей Севастопольской офицерской авиационной школы, через которую прошли многие первые морские летчики России. Авиационный опыт и выдающиеся штабные способности и явились причиной того, что лейтенант Тучков стал первым в истории России начальником ее военно-морской авиации. На этом посту он находился до самой Октябрьской революции, успев дослужиться до звания капитана второго ранга и стать начальником первого в России специализированного учебного заведения для морских летчиков — Офицерской школы морской авиации в Петрограде.
Лейтенант Александр Тучков, ставший первым командующим русской морской авиацией, был курсантом Севастопольской офицерской школы летчиков
Источник: https://www.shukach.com
5. Где учились морские летчики Российской империи
Петроградская Офицерская школа морской авиации была сформирована к 28 июля 1915 года, и уже осенью состоялся первый выпуск ее слушателей: 16 офицеров, унтер-офицеров, рядовых и вольноопределяющихся получили звание «морской летчик», став первыми дипломированными пилотами этой специальности в России. Тогда же в Баку было открыто отделение петроградской школы морских летчиков: здесь, на юге, можно было вести обучение круглогодично, в отличие от замерзающей зимой Балтики. 27 апреля (ст.ст.) 1916 года бакинское отделение выпустило 21 слушателя — два десятка офицеров и одного нижнего чина: все они получили звания морских летчиков. А к январю 1917 года в русском флоте числилось уже 102 обладателя этого звания, многие из которых являлись выпускниками Петроградской и Бакинской (она к тому времени стала самостоятельным учебным заведением) Офицерских школ морской авиации.
Вид на пристань, ангар и учебные самолеты бакинской Офицерской школы морской авиации, 1916 год
Источник: https://azerhistory.com
6. Бакинцы в небе над Балтикой
Выпускниками Бакинской школы были все четверо летчиков — участников воздушного боя 21 июня 1916 года: подпоручик Александр Извеков, мичман Геннадий Карцов, лейтенант Сергей Петров и мичман Борис Щепотьев. Александр Извеков погиб в этом бою, так и не успев дослужиться до высоких чинов и наград. На полтора года пережил его Сергей Петров: он дослужился до звания старшего лейтенанта, командовал отдельным корабельным отрядом воздушной дивизии Балтийского флота и погиб от случайного выстрела в начале 1918 года в Баку, куда вернулся на должность начальника своей альма-матер. 20 апреля 1921 года был расстрелян участник Кронштадтского восстания лейтенант Геннадий Карцов, который после революции решил пойти на службу в РККФ. А мичман Борис Щепотьев дожил до начала 1960-х, успев послужить в Красной и Белой армиях, дослужившись до чина капитан-майора (капитан 3-го ранга) морской авиации ВМФ Эстонии и отсидев десять лет в Ныроблаге в Пензенской области.
Воздушный бой 21 июня 1916 года русские морские летчики приняли на таких же летающих лодках М-9 конструкции Дмитрия Григоровича с единственным курсовым пулеметом
Источник: http://www.airwar.ru
7. Первый русский авианосец
Все четверо выпускников-бакинцев, участников воздушного боя 21 июня 1916 года, состояли в авиаотряде гидроавиатранспорта «Орлица». Формально он не был авианосцем, поскольку не имел палубной авиации и полетной палубы, но именно с него начинается история русских авианесущих кораблей. Построенный в 1903 году в Англии как грузопассажирский пароход, он поначалу назывался «Вологда», после смены владельцев стал «Императрицей Александрой», а когда его купило Морское ведомство и переоборудовало под авианесущий корабль, получил имя «Орлица». Основу авиаотряда транспорта поначалу составляли пять французских гидропланов FBA, а потом их сменили российские гидропланы М-9 конструкции Дмитрия Григоровича. И те и другие могли подниматься в воздух только с воды, поэтому на «Орлице» их хранили в палубных ангарах и в трюме, а спускали за борт и поднимали обратно бортовыми кранами. До конца Первой мировой войны «Орлица» была единственным авианесущим кораблем Балтийского флота. После Октябрьской революции ее разоружили, переименовали в пароход «Совет» и в 1930 году перевели на Дальний Восток, где он трудился до списания в 1964 году.
Гидроавиатранспорт «Орлица» — первый в отечественной истории авианесущий корабль
Источник: http://www.airforce.ru
Обложка фото: https://www.pinterest.se/
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