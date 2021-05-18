Первая подводная кругосветка В феврале 1966 года стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок в морских глубинах. Секретная операция Кто в детстве или даже в зрелом возрасте не мечтал совершить кругосветное плавание? Но попутный ветер, брызги волн и экзотика дальних стран – это всё атрибутика мечтателей, а мы вам расскажем совсем о другом «романтическом» путешествии, которое совершили две советские подводные лодки. В начале февраля 1966 года начался беспримерный по мужеству поход двух атомных подводных лодок Северного флота. Путь их лежал на Дальний Восток. Путешествие было секретным: весь путь нужно было проделать под водой. Кроме того, наши субмарины незамеченными прошли и все противолодочные рубежи... На чтение: 2 минуты

В феврале 1966 года стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок в морских глубинах.

Секретная операция

Кто в детстве или даже в зрелом возрасте не мечтал совершить кругосветное плавание? Но попутный ветер, брызги волн и экзотика дальних стран – это всё атрибутика мечтателей, а мы вам расскажем совсем о другом «романтическом» путешествии, которое совершили две советские подводные лодки.

В начале февраля 1966 года начался беспримерный по мужеству поход двух атомных подводных лодок Северного флота. Путь их лежал на Дальний Восток. Путешествие было секретным: весь путь нужно было проделать под водой. Кроме того, наши субмарины незамеченными прошли и все противолодочные рубежи НАТО , а наши противники были проинформированы о походе только после того, как советские СМИ рассказали о нём по возвращении команды.

Источник: https://tvzvezda.ru

Новая техника

Первые атомные подводные лодки (АПЛ) начали разрабатываться в нашей стране в 1952 году. Американцы аналогичный проект начали внедрять в жизнь ещё в 1945 году. Строительство атомного флота стало важнейшей задачей советских конструкторов. Было сделано всё возможное и невозможное, но в 1958 году в СССР запущена в строй первая АПЛ – К-3 «Ленинский комсомол». Дело было новое и во многом неизведанное, в результате морякам пришлось столкнуться с многими проблемами. Но с каждым годом улучшалась надёжность наших подводных кораблей.

В поход 1966 года были отправлены две серийные лодки. Первая из них – К-116 проекта 675, вошедшая в строй в конце 1965 года и оснащённая ракетами и крылатыми ракетами. Вторая лодка – К-133 проекта 627А – имела торпедное вооружение. Обе лодки имели широкий диапазон применения.

Источник: https://tvzvezda.ru

Поход

Во главе отряда лодок встал контр-адмирал А. И. Сорокин, фронтовик. На АПЛ он служил с самого начала их создания. Командиром К-116 был капитан 2-го ранга В. Т. Виноградов, а К-133 – капитан 2 ранга Л. Н. Столяров. Экипаж экспедиции формировался на Тихоокеанском флоте. Подготовка к походу проходила в полной секретности. За два месяца провели полную проверку всех корабельных систем, а также строжайшее медицинское освидетельствование всего экипажа.

Время было напряжённое, отношения между СССР и США находились у опасной черты. Поэтому оба корабля несли на себе весь необходимый боевой запас, включая и ядерные заряды. Экипажи были готовы к любым ситуациям.

Вскоре подводная жизнь вошла в привычный ритм: вахта, работа, отдых и снова вахта. Для снятия раздражительности, усталости и апатии проводились корабельные праздники – по поводу прохождения экватора, дни рождения членов экипажа. На кораблях проводилась и научно-исследовательская работа.

Источник: https://tvzvezda.ru

Безопасности плавания уделялось особое внимание. Лодки всё время двигались под водой и только иногда всплывали в перископное положение для определения координат местоположения. При прохождении пролива Дрейка на пути подводников встретились гигантские айсберги. Это был самый трудный участок пути в 1300 миль. Лодкам помогли пройти этот отрезок пути корабли сопровождения.

У берегов Камчатки лодки были встречены советскими эсминцами. Через 52 дня, 26 марта 1966 года, в 4 часа 26 минут, атомоходы встали у причала. Было пройдено 20 тысяч миль, из них 19,5 тысячи миль – под водой. Позади были глубины трех океанов – Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого, подводникам довелось несколько раз пересечь все климатические и гидрологические зоны земного шара.

Впечатляющий итог

Успешное завершение уникального похода – это замечательная страница в истории отечественного подводного флота. Советские подводники сделали важнейший шаг в освоении сложнейшей боевой техники. Отечественная наука, учёные, кораблестроители создали надёжные боевые корабли, которые могли решать любые задачи в Мировом океане.

Источник: https://www.pinterest.se

Подвиг моряков был высоко оценен руководством страны. Впервые после Великой Отечественной войны подводным лодкам присвоили звание гвардейских. Всех членов экипажа наградили орденами и медалями, а шесть руководителей похода стали Героями Советского Союза.

Поход имел огромное внешнеполитическое значение. В очередной раз была продемонстрирована военная мощь нашего государства. Перед ВМФ СССР открывались новые перспективы для манёвра между Северным и Тихоокеанским флотами. В разгар «холодной войны» наш флот изменил стратегическую обстановку в Мировом океане.

После похода 1966 года обе атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота и ещё долгие годы стояли на боевом посту.

Обложка: Атомная подводная лодка проекта 627(А), аналогичная К-133. Источник: topwar.ru

Читайте также:

К-19: символ мужества и стойкости

Российский кадетский корпус: история славных традиций

Штабс-капитан Петр Нестеров: траектория подвига

У меня зазвонил телефон... Как в России разрешили пользоваться телефоном

Российская империя никогда не платит контрибуций. История Парижского конгресса 1856 года