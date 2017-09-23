Материалы по тегу «Историческая реконструкция» СтатьяКраткий курс истории. Подводный ответ Соединенным ШтатамСтатьяКраткий курс истории. Отец танка Т-34СтатьяКраткий курс истории. Завод № 402СтатьяПервый русский танк – каким он был?СтатьяСредний… Ставший лучшим! Как в СССР создали танк, ставший легендой Второй мировой войныСтатьяКраткий курс истории. Создатель знаменитого ТТСтатьяКраткий курс истории. Академик ЧеломейСтатьяКраткий курс истории. «Катюша»СтатьяКраткий курс истории. «Гений артиллерии»СтатьяКраткий курс истории. Конструктор ДегтярёвСтатьяДень рождения знаменитого ТТСтатьяК-19: символ мужества и стойкостиСтатьяСмертоносный «Град»: история легендарного оружияСтатьяПочетное революционное оружие: царская награда для красных командировСтатьяЗа что морская пехота любила капризную «Светку»: история СВТ-40СтатьяСоздатель ППШ. Георгий Шпагин12 ... 5 Популярное