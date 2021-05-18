Двести потерянных лет: история самого северного флота России Официальным днем основания Краснознаменного Северного флота считается 1 июня 1933 года Краснознаменный Северный флот занимает особое место в структуре современного Военно-морского флота России. В отличие от всех остальных флотов, он является скорее военным округом, точнее, объединенным стратегическим командованием (ОСК) «Северный флот», одной из пяти подобных структур и самой молодой из них, поскольку создана она 15 декабря 2014 года. Определение «самый молодой» вообще присуще Северному флоту: его годовой праздник приходится на 1 июня в память о том, что в первый день лета в 1933 году вышел циркуляр Главного штаба РККА о формировании Северной военной флотилии. И хотя в том же 2014... На чтение: 4 минуты

Официальным днем основания Краснознаменного Северного флота считается 1 июня 1933 года

Краснознаменный Северный флот занимает особое место в структуре современного Военно-морского флота России. В отличие от всех остальных флотов, он является скорее военным округом, точнее, объединенным стратегическим командованием (ОСК) «Северный флот», одной из пяти подобных структур и самой молодой из них, поскольку создана она 15 декабря 2014 года.

Определение «самый молодой» вообще присуще Северному флоту: его годовой праздник приходится на 1 июня в память о том, что в первый день лета в 1933 году вышел циркуляр Главного штаба РККА о формировании Северной военной флотилии. И хотя в том же 2014 году незадолго до появления ОСК «Северный флот» командующий флотом подписал приказ о том, что годом основания СФ нужно считать 1733-й, официальная его история по-прежнему на две сотни лет короче.

Крейсер «Варяг» во время перехода из Владивостока в Романов-на-Мурмане в 1916 году. Источник: https://commons.wikimedia.org

«Некоторая эскадра для диверсий»

Путаница в исторических корнях Северного флота – прямое следствие того, что свое современное положение «главного» флота России он приобрел только в ХХ столетии. По сути, именно как серьезный океанский флот, способный выполнять задачи в Мировом океане, он действительно складывается только после 1933 года. А если уж смотреть на это совсем строго, то даже после Победы, когда именно на северных рубежах стал формироваться основной морской ракетно-ядерный щит страны.

Но формальная история военно-морского присутствия России в северных морях, конечно, начинается гораздо раньше. Иной раз можно встретить упоминание о том, что стоило бы взять за точку отсчета 1693 год, когда царь Петр I на здесь же построенной яхте «Святой Петр» вышел из Архангельска в свой первый морской поход. Годом позже, кроме «Святого Петра», из Двинской губы на сопровождение английского купеческого каравана из восьми судов вышли еще два корабля – «Святой Павел» и «Святое пророчество», но и это еще не было флотом. И даже то, что в том же 1693 году повелением Петра I там же, под Архангельском, на острове Соломбала заложили одну из первых государственных верфей, тоже не определило появление Северного флота. Корабли, построенные на Соломбальской верфи, отправлялись сухим путем, волоком на Балтику – туда, где они в тот момент были гораздо нужнее. А в Архангельске даже не существовало военного порта, а как считают военные моряки, если нет базы, значит, нет и флота.

Подводная лодка «Святой Георгий» в Средиземном море во время перехода из Генуи в Мурманск, 1917 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

Именно поэтому и издал командующий Северным флотом свой приказ о том, чтобы отсчитывать флотскую историю с 15 марта 1733 года. В этот день по указу императрицы Анны Иоанновны на Севере появилась основа основ флота — его военно-морская база. Ею должен был стать закладывавшийся по высочайшему повелению Архангельский военный порт, командиром которого императрица назначила контр-адмирала Петра Бредаля, норвежца по происхождению, он был отмечен как отличный моряк еще самим Петром Алексеевичем. Вскоре вышло указание «из построенных в Архангельске кораблей некоторую эскадру при том порте для диверсий содержать». Можно считать, с этого момента и появился первый в России Северный флот.

Флотилия Северного Ледовитого океана

«Эскадра для диверсий» со временем выросла в достаточно солидный морской отряд, охранявший морские интересы России на довольно обширном пространстве северных морей. В зону ответственности Архангельской эскадры вошли Белое море и побережье Кольского полуострова, для чего выделялись специальные отряды судов, а кроме того, пусть и немногочисленные, но имевшиеся в составе эскадры крейсера получили задачу крейсировать в открытом море. Для того чтобы флот мог действовать на этом просторе свободно, а базы на берегу чувствовали себя уверенно, в радиусе действия эскадры заложили дополнительные пункты базирования, основали береговые батареи и стали устанавливать береговые навигационные знаки.

Эсминцы «Рыков» и «Урицкий» в Кронштадте перед отходом в Мурманск, 1933 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

Архангельская эскадра просуществовала достаточно долго – 132 года. По иронии судьбы, решение о закрытии Архангельского морского порта было принято через два дня после очередного его дня рождения – 17 марта 1862 года. Формально поводом к столь радикальной мере стало отсутствие военной угрозы интересам России в северных морях. А кроме того, стране требовалось укреплять флоты на Балтике и Черном море, развивать военный флот на Дальнем Востоке, и на все это требовались средства, которые можно было сэкономить на северной флотилии.

И только Первая Мировая война , существенно ограничившая мореплавание в балтийских и черноморских водах, вновь поставила на повестку дня вопрос о военном обеспечении мореплавания на Севере. Именно этот путь становился самым безопасным для сообщения с российскими союзниками по Антанте , прежде всего с Великобританией. Для решения этой задачи 30 января 1916 года указом царствующего императора Николая II был сформирован отряд обороны Кольского залива, в его состав корабли – два вспомогательных крейсера, минный заградитель, тральщик и транспорт. Через полгода, 2 июля началось формирование Флотилии Северного Ледовитого океана, местом базирования которой определили основанный 6 июля самый северный незамерзающий порт России — Романов-на-Мурмане, будущий Мурманск.

Буксиры сопровождают корабли отряда ЭОН-1 по пути к Мурманску, 1933 год. Источник: http://kolanews.ru

Вскоре эта флотилия насчитывала уже 89 боевых и вспомогательных судов. Были среди них и настоящие легенды: первая русская подводная лодка «Дельфин», переброшенная на Север с Дальнего Востока, возвращенный японцами крейсер «Варяг» и совершившая первый в истории российского флота океанский переход из Италии в Романов-на-Мурмане подлодка «Святой Георгий». Кроме того, во флотилии числились и два крайне необходимых в суровых северных условиях военных ледокола – «Святогор» (будущий «Красин», один из самых знаменитых отечественных ледоколов) и «Микула Селянинович».

От Северной морской флотилии до Северного флота

Гражданская война и интервенция на Севере нанесли тяжелый удар по флотилии Северного Ледовитого океана. Основная часть кораблей и судов была потеряна, причем зачастую просто потому, что не хватало сил и средств содержать их надлежащим образом. Так, например, подлодка «Дельфин», ржавевшая у причала, в конце концов во время шторма получила течь через сальник гребного винта и попросту затонула.

Лидер эсминцев Северного флота «Баку» выходит в море, 1943 год. Источник: http://waralbum.ru

Тем не менее, поначалу правительство Советской России нашло возможность из кораблей, сохранившихся в Мурманске, сформировать в 1920 году Морские силы Северного моря. Но просуществовали они только два года: в 1922-м это соединение расформировали в ходе общего сокращения советских вооруженных сил. И неизвестно, сколько бы еще времени русский Север оставался без военного прикрытия, если бы не угроза со стороны Японии, которая стала совершенно очевидной к началу 1930-х годов. Чтобы обезопасить дальневосточные моря, Советскому Союзу требовался сильный Тихоокеанский флот. Для этого нужно было отправить на Дальний Восток новые боевые корабли в дополнение к небольшой флотилии, существовавшей там, а наиболее удобным был Северный Морской путь. Но использовать для подготовки и снабжения военных караванов базы торгового флота было проблематично, значит, нужно было воссоздавать в Мурманске военно-морскую базу. А если уж до этого дошло дело, было бы странно не использовать ее постоянно, для чего создать при ней хотя бы небольшой отряд кораблей.

Такой отряд появился в Мурманске с 1 июня 1933 года, согласно циркуляру Главного штаба РККА, а первые корабли, которые вошли в состав новообразованной Северной военной флотилии, вошли в Мурманский залив только 5 августа. Это были заложенные еще в царской России эсминцы «Урицкий» и «Рыков», а также построенные уже в советские годы сторожевики «Ураган» и «Смерч», первые послереволюционные подводные лодки Д-1 «Декабрист» и Д-2 «Народоволец». До прихода к месту базирования этот отряд носил название первой Экспедиции особого назначения (ЭОН-1), а командовал им флагман 1 ранга Захар Закупнев, бывший унтер-офицер и комендор Балтийского флота. Он же стал и первым командующим Северной военной флотилии после того, как ее корабли через Неву, Ладогу, Онегу и только что построенные Беломорско-Балтийский канал дошли до своей новой базы.

Эсминец Северного флота «Громкий» в охранении союзного конвоя транспортных судов, следующих в Мурманск. Источник: http://waralbum.ru

Северная военная флотилия превратилась в Северный флот 11 мая 1937 года, когда приказ об этом издал нарком обороны Климент Ворошилов . Вскоре моряки-североморцы приняли и боевое крещение, приняв участие в Советско-финской войне 1939-1940 годов : советские корабли заняли порты Лиинахамари и Петсамо, отрезав Финляндию от получения помощи с севера и обеспечив безопасный путь снабжения наступавшим в этом районе советским войскам. Но главной проверкой боеготовности и мужества моряков Северного флота стала Великая Отечественная война. Северный путь стал важнейшим маршрутом, по которому в Советский Союз приходили морские караваны союзников, и именно обеспечение их безопасности стало главной задачей североморцев. Надводные корабли принимали союзнические конвои и охраняли их, а подводные лодки охотились на фашистские корабли и субмарины, стремясь не подпустить их к караванам, а еще лучше — запереть в портах базирования.

Став активно действующим флотом в составе советского ВМФ, имеющим выход на оперативный простор, Северный флот быстро наращивал силы. Достаточно сказать, что на 22 июня 1941 года в его составе было всего 30 боевых кораблей и подлодок, а к середине 1945-го – уже 255! Двенадцать кораблей, частей и соединений Северного флота в годы войны получили звание гвардейских, 47 стали орденоносными. В год 20-летия Победы Краснознаменным стал и сам флот, доказав, что в суровых северных морях военные моряки и через десятки лет могут завоевать такую же славу, как их товарищи в более теплых широтах.

Подводная лодка Д-2 «Народоволец», пришедшая в Мурманск в числе первых девяти кораблей Северного флота, на постаменте в Санкт-Петербурге. Источник: http://www.etovidel.net

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