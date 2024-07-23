Три лекции о понятии СЛЕД
Три лекции о понятии СЛЕД
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Три лекции о понятии СЛЕД
I. Лекция 1: СЛЕД как «познавательный» инструмент историка 1.1 След, следы, следовать 1.2 О возможности и действительности «следа» прошлого 1.3 О человеческом восприятии следов 1.4 О следах будущего 1.5 Бесследное прошлое
II. Лекция 2: СЛЕДЫ СМЕРТИ 2.1 Смерть и история 2.2 О человеческой потребности локализации и конкретизации смерти 2.3 О «всеприсутствии» и «внепорядочности» смерти 2.4 О главных атрибутах «следов смерти» 2.5 О человеческом стремлении «обудуществления прошлого»
III. Лекция 3: СМЕРТЬ и СВОБОДА 3.1 По следам философской мысли о свободе 3.2 Понятие «смерть» в философии I. Kant(а) и A. Schopenhauer(а) 3.3 Идея преодоления смерти в русской философии
Обложка: фото автора Андреаса Буллера.
Об авторе Андреас Буллер — доктор философии, Штутгарт, Германия.