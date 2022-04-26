Торжественное поднятие флага над Керченской крепостью На чтение: 1 минута

20 мая над Керченской крепостью был поднят торжественно флаг. Это событие приурочено дню рождения выдающегося военного инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена, Поднятие флага - это одна традиций Крепости Керчь, которую возродили в 2012 году сотрудники Керченской крепости. Автором идеи Белик Юрий Леонидович. В церемонии принимают участие кадеты учебно-воспитательного комплекса Лицей искусств, г. Керчь, Крым (директор В.С. Арастамян,завуч Т.А. Шимацкая), представители казачества, сотрудники и посетители. Музыкальное сопровождение обеспечено оркестром Лицея искусств. По окончанию торжественной церемонии кадеты и юные музыканты, а также все желающие побывали на экскурсии по Керченской крепости.