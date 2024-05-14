Татары: тюркская скрепа России. Часть 3: стать империей Татары: тюркская скрепа России. Часть 3: стать империей На чтение: 5 минут

…Часть 1: как они получились

Часть 2: Казанское ханство

Завоевание Казани кардинально поменяло положение татар: из титульного этноса национального государства они превратились в часть огромной империи. Более того, за Казанским ханством наступила очередь Астраханского ханства, а затем и Ногайской орды, Сибирского ханства и, наконец, крымских татар. Волга стала русской рекой, а Русь превратилась в Россию. Военное завоевание татарских ханств совершенно не означало уничтожения татарского этноса. Именно татары наряду с другими народами стали создателями новой России.

«Царь Астраханский, всея Сибирский повелитель»

Почти 30 лет Русскому государству пришлось усмирять население бывшего Казанского ханства. Больше всего изменением своего положения были недовольны луговые марийцы (черемисы, часть 1 , часть 2 ), которые были самыми активными в период Черемисских войн. Ближе к концу XVI века, построив цепь крепостей, Российское государство завершило покорение Поволжья, которое с этого момента стало неотъемлемой частью России.

После взятия Казани Москва обратила внимание на Нижнюю Волгу. Окончательному контролю над ней мешало возникшее в середине XV века Астраханское ханство. Полностью независимым ханство стало только в 1502 году после разгрома крымцами Большой Орды. В действительности же Астраханское ханство никогда не было независимым, а почти всегда находилось в подчинении, то у Ногайской Орды, то у Крымского ханства и северокавказских княжеств. Тюркское население Астраханского ханства ещё не сложилось в татарскую народность, а большинство населения составляли ногайцы. Очевидно, что астраханские татары возникли позднее, когда в XVII-XVIII столетиях большое количество тюркоязычного населения переместилось с Верхней Волги в её низовья, где смешалось с местными тюрками.

Московское государство до середины XVI века почти не интересовалось делами в Астрахани, которая не представляла опасности для России и не имела плодородных земель, что могло бы заинтересовать царя. Кроме того, у астраханских татар и Москвы был общий враг – Крымское ханство. Однако после взятия Казани именно Астраханское ханство стало главной целью Москвы. Контроль над Волгой и выгодный торговый путь значили для Русского государства гораздо больше, чем лояльное отношение Астрахани. Будущее ханства было предрешено.

В июле 1554 года Астрахань была занята русскими войсками без малейшего сопротивления, а на правление был посаженный изгнанный ранее Дервиш-Али. Впрочем, желавший большей независимости Дервиш-Али забыл об оказанной милости, разорвал отношения с Москвой и Ногайской ордой и начал сближаться с крымским ханом. 25 сентября 1556 года русская армия повторно завоевала опустевшую столицу ханства. На этот раз Иван IV отказался от восстановления ханского престола и присоединил Астрахань.

Захватив Казанское и Астраханское ханства, русский царь фактически заменил прежних татарских ханов, став новым правителем для неславянских подданных. Формально Казанское и Астраханское ханства не прекратили своего существования, просто их правителем теперь считался московский царь, что отразилось в титулатуре Великого государя, к которой теперь добавилось «царь Казанский, царь Астраханский, всея Сибирские земли повелитель».

Так, практически за одно столетие Московское княжество превратилось в одно из крупнейших государств Европы, подчинив себе основных наследников Золотой Орды.

Постханский период: надо жить по-другому

Территорию Казанского ханства разделили на две административные области: левобережная вошла в Казанский уезд, а правобережная – в Свияжский уезд. Вместе уезды именовались Казанской землёй для управления которой был создан Приказ Казанского дворца. Черемисские войны показали, что старая (ханская) система управления недееспособна, поэтому местные феодалы были отстранены от административной власти, которая перешла к воеводам.

Начиная с XIV века некоторые знатные татары Золотой Орды переходят на службу к русским князьям. Те татары, что приняли православие, быстро осели при дворах московских правителей и ассимилировались, положив начало многим знатным дворянским родам: Годуновым, Сабуровым, Урусовым, Юсуповым, Державиным и другим.

Татарские служилые люди, не пожелавшие оставить ислам, образовали несколько татарских анклавов в Центральной России. Постепенно возникает пять основных регионов проживания служилых татар: Верхняя Волга – Ярославский, Романовский и Ростовский уезды (Ярославль превратился в своеобразную «татарскую столицу»), Мещёра (Касимовское ханство), Нижняя Волга (Астрахань) и Сибирь.

Самым известным стало Касимовское ханство, которое стало территорией «плавной неспешной интеграции» татарской элиты в российское социокультурное пространство. На государевой службе татарам было отведено не последнее место. И не было случая, чтобы служилые татары изменили русскому царю.

Однако к концу XVII века служилые татары постепенно уступают место иной знати. При Петре I знатность крови ценится всё меньше. Эпоха Чингисхана осталась далеко в прошлом, а потому и потомки Чингизидов уже не воспринимались обществом как знатные вельможи.

После пугачёвского восстания власти осознали необходимость поиска социальной опоры в Поволжье. Поэтому в конце XVIII века Москва отказывается от продолжения жёсткой религиозной политики и пытается опереться на татарских феодалов. В итоге законом 1784 года мусульманская татарская знать получила все преимущества российского дворянства, кроме права покупать и иметь крепостных или подданных христианского исповедания. Лишённая одного из главных преимуществ дворянского сословия, татарская знать так и не встала в один ряд с российским православным дворянством.

Интеграция через восстания

Насильственный характер присоединения Казанского края способствовал затягиванию периода интеграции татар в состав Русского государства. В итоге татары наряду со многими народами Поволжья становились постоянными участниками социальных протестных движений.

Сразу же после присоединения Казанского ханства татары подняли восстание, известное под разными названиями (1552-1557): Казанская война, Черемисские войны и т.п. В отличие от последующих выступлений, это восстание носило открытый национально-освободительный характер. Наряду с татарами, активную роль в этом выступлении играли луговые марийцы. Хотя ни марийцам, ни татарам не удалось восстановить своё прежнее положение, война способствовала изменению политики русского государства, которая стала более гибкой.

Бунташный XVII век также отмечен активным участием татар в социальных волнениях. Наиболее ожесточёнными выступлениями были восстания 1662-1664 и 1681-1684 годов, в которых наряду с татарами активно участвовали башкиры. Несмотря на то, что положение башкир было несколько лучше, чем татар, они также были недовольны политикой христианизации. Начавшись в 1662 году, восстание быстро охватило большую территорию. Причём если в Зауралье башкиры были одни, то на Казанской дороге их поддерживали татары, которые продолжали борьбу вплоть до 1664-го.

Новое восстание было вызвано образованием Уфимской епархии в 1681 году. Как и в 1660-е годы, главными зачинщиками выступили башкиры, однако недовольные политикой христианизации татары поддержали своих религиозных собратьев. О религиозном характере выступления говорит тот факт, что главным вождем повстанцев был мулла Сеит.

В XVIII веке религиозные идеи еще не раз будут объединять кочевников-башкир и крестьян-татар. Так, наиболее крупным совместным выступлением стало восстание под руководством муллы Батырши Алеева в 1755 году (восстание Батырши), которое в очередной раз показало властям необходимость проведения более гибкой политики в религиозном вопросе. Без сомнения, ход и итоги восстания принимались во внимание Екатериной II, которая кардинальным образом пересмотрела религиозную политику государства.

Последним и наиболее крупным выступлением стало восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Оно не было ни религиозным, ни национально-освободительным. Все участники выступления вне зависимости от этнической принадлежности выступали против социального и экономического гнёта. Именно поэтому Пугачёв с такой легкостью захватил Елабугу, Мензелинск и другие города, а в июле 1774 года подошёл к Казани. Немногочисленные защитники Казани ничего не могли противопоставить повстанцам, которые 12 июля взяли город.

Во время взятия Казани случился один из самых крупных пожаров в истории города. Казань сгорела практически дотла. В отличие от башкир, которые могли легко переходить из одного лагеря в другой, татары до конца оставались верными тем, кого они поддержали – либо Пугачёву, либо Екатерине II. Решающую роль играло социальное происхождение, а не этническое. Так, значительная часть служилых татар, связанных с торговлей и предпринимательством, во время восстания хранила верность императрице. Крестьяне же активно поддерживали «императора Петра Фёдоровича».

Как ни странно, но именно протестные по своему характеру действия сблизили татар с другими народами Поволжья, а затем и всей России. Восставая против царской политики, татары становились органичной частью самого российского государства, всё больше сближаясь с межнациональным Урало-Поволжьем.

Выверенный манёвр конфессиональной политики

Вплоть до XIX в. «татарин» был синонимом слова мусульманин. Важная роль в утверждении государственной власти в крае отводилась православной церкви. Казань, а затем и Астрахань, становясь русскими городами, одновременно превращались в города православные. Показательным стало крещение бывшего казанского хана Утямыш-Гирея в январе 1553 года. Тем самым создавались предпосылки для христианизации местного населения, которому хотели продемонстрировать, что «законные» властители ханства уже не могли бороться за веру.

Одновременно Иван IV пожаловал грамоты на земли в Казанском крае Троице-Сергиеву монастырю, Спасо-Преображенскому, Свияжскому Богородицкому и Успенскому Зилантову монастырям. Интересно, что церковно-монастырское землевладение внедрялось там, откуда удобнее всего было наступить на Казань. Наконец, 3 февраля 1555 года была учреждена Казанская епархия, которая была поставлена на второе место после Новгородской и выше Ростовской.

Успехи христианизации во многом зависели от личных качеств людей, а также политики государства. Так, активно начав христианизацию Казанской земли, государство, столкнувшись с мощным сопротивлением нерусского населения, переходит к сочетанию силовых методов и поощрения. Одним из наиболее активных миссионеров был казанский митрополит Гермоген, назначенный в 1589 году. Именно он предложил поощрять новокрещёнов, раздавать им землю, запрещать вступать в браки с некрещёнными татарами. В середине XVII в. приняли более суровые законы для предотвращения возвращения новокрещёнов в ислам.

Наиболее радикальные меры были предложены в отношении мечетей, которые «все велели посметати и впредь татарам мечети однолично ставити не велели». Трудно приходилось тем татарам, которые отказывались креститься. Они должны были платить особую подать, мурзы лишались своих имений, крестьян, которые отписывались на самодержца.

Политика христианизации вызывала как открытый, так и скрытый протест населения. Нередки были случаи нападения на церкви и монастыри. Кроме того, с XVI века желающие сохранить свою веру татары начинают переселяться в Сибирь, уходят вниз во Волге.

Только с воцарением Екатерины II наметился поворот в религиозной политике государства, которая стала характеризоваться веротерпимостью. В итоге было открыто Духовное Магометанского закона Собрание, которое сначала находилось в Уфе, а затем переместилось в Оренбург. C тех пор ислам становится официальной религией государства, а магометане – важной частью империи.

На императорской службе

В отличие от башкир, которых власть активно использовала в качестве военной силы, татары привлекались ещё и в качестве переводчиков на дипломатическую и административную службу.

После вхождения в состав России казахов Младшего и части Среднего жуза татарских переводчиков начинают активно привлекать для выстраивания отношений с новоявленными подданными. С 1840-х годов татарские чиновники постоянно находились при казачьих отрядах, осваивавших казахскую степь. С середины 1860-х татары начали служить в администрациях пограничных расправ.

Тем не менее, сословный статус обязывал татар исполнять и воинскую повинность. Татар, как и представителей других народов Поволжья, стали брать в рекруты с 1722 года. Набор рекрутов со служилых и ясачных татар в XVIII веке производился по единому принципу: по одному рекруту с полным обмундированием и лошадью с определенного числа душ мужского пола. Тяжесть рекрутского набора вызывала частые прошения татарского крестьянства о замене рекрутчины платежом денег в казну. В большинстве случаев эти прошения оставляли без внимания. Татары принимали участие практически во всех основных кампаниях Российской империи.

Присоединение Казанского и Астраханского ханств сделало Волгу русской рекой, но торговать по ней приходилось татарам. Ещё во времена Волжской Булгарии предки татар вели активную торговлю по Волге. Поэтому теперь власть начала активно поддерживать торговую деятельность татарского населения. Сами же татары видели в торговле возможность избежать рекрутскую повинность и поселиться в городе. Часто татары перемещались вниз по Волге: в середине XVIII века 200 татарских семей были переселены из Казанской губернии в Оренбург. Так появилась Сеитова слобода, которая стала крупным центром в транзитной торговле, а татары сосредоточили в своих руках ¾ всего торгового оборота России с Востоком.

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Безусловно, татары пережили непростые три с половиной столетия под скипетром русских царей. Да они подвергались испытаниям, но вряд ли то же самое нельзя сказать о русских, украинцах, башкирах. Империя не жалела никого и наращивала свою мощь.

За эти три века именно в составе Российской империи окончательно сложился многочисленный татарский народ, который стал неотъемлемой частью всей России. Многие татары заняли достойное место на военной и дипломатической службе империи, успешно вовлекая огромный среднеазиатский регион в общероссийскую государственную систему. А на исконную землю татар пришла модернизация. Казань стала одним из важнейших городов Российской империи. Там появился университет и научные светила уровня Николая Лобачевского. Татары активно участвовали в развитии торговли, став к началу ХХ века одним из самых урбанизированных народов и образованных народов империи.