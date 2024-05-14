Татары: тюркская скрепа России. Часть 1: как они получились Татары: тюркская скрепа России. Часть 1: как они получились На чтение: 5 минут

Я татарин на лицо, Да с фамилией хохлятской… Ю. Шевчук, музыкант, лидер группы ДДТ

5,5 миллионов человек (около 4% населения современной России), тысячелетняя история, богатые традиции, уникальный социокультурный код… Татары уже много веков играют значимую роль в истории России. Сегодня мы начинаем рассказ о сложном историческом пути и богатых традициях этого народа.

Ствол один, а корней много

У татарского этноса нет единого корня. В татарах течёт кровь гуннов, поволжских булгар , кипчаков, ногайцев и многих других народов. Предки татар никогда не жили в изоляции: они активно передвигались, смешиваясь с различными тюркскими и нетюркскими племенами. На их этногенез оказали влияние финно-угры, населявшие Поволжье до прихода туда тюркских племен, и славяне.

Действительно, не всё так просто с происхождением татарского народа, собственно, как и со многими другими этносами. В современной научной литературе преобладают три теории этногенеза татар. Согласно первой, булгаро-татарской версии, ключевым моментом этногенеза современных татар был период Волжской Булгарии, когда и были заложены основные этнокультурные особенности татарского народа. По этой версии, татары и чуваши ( часть 1 , часть 2 ) имеют практически идентичные корни.

Сторонники второй, татаро-монгольской версии считают, что формирование этноса произошло в период Золотой Орды, когда кочевые племена переселились в Восточную Европу, где смешались с половцами и приняли ислам. Причём к татарам тут относят всё население всех государств Чингизидов. В итоге получается причудливая картина: чуваши произошли от булгар, а татары – от монголо-татар. Видимо, родство чувашей нравилось не всем историкам и особенно духовным и политическим деятелям.

Наконец, адепты третьей теории, тюрко-татарской, отмечают комплексный и протяжённый во времени процесс формирования татарского народа. Сегодня именно эта концепция является наиболее распространённой.

Скорее всего, татарский этнос не сформировался в одночасье и имел множество корней.

От гуннов к булгарам

Историки выделяют три стадии формирования татарской идентичности. На первой стадии образовались основные компоненты, которые затем сложились в татарский народ: тюркский компонент в виде булгар, язык половцев (кипчаков) и ислам, благодаря принятию которого тюркские племена получили богатую культурную традицию и письменность на основе арабской графики. Именно религия и письмо стали в последующим тем «клеем», который из разных этнических групп склеил татар.

Второй этап связывается с Золотой Ордой. Считается, впрочем, что он не оказал значительного влияния на культуру и язык татарского народа. Третий этап связывается с укреплением и кристализацией заложенных ранее этнокультурных особенностей в рамках Казанского Ханства и российского государства.

Несмотря на то, что тюркские племена формировались на огромной площади – от Маньчжурии до Боспора Киммерийского, – именно Поволжье стало в итоге родиной современных казанских татар. Волго-Уральское междуречье занимает особое место в средневековой истории Евразии. Эта территория, по мнению казанского историка М.К. Закиева, стала «связующим звеном между двумя континентами, находясь в центре великого и древнего пути многосторонних культурных связей и… грандиозных переселений».

Гуннское нашествие открыло дорогу на Запад тюркским народам, которые в середине I тыс. н.э. проникают в регион Волго-Урала. После распада гуннской империи на её перифериях возникают первые этнополитические образования прототюрков. К середине VI в. тюрки завершили покорение Поволжья и Приуралья, а Тюркский каганат стал включать огромную территорию от Маньчжурии до Боспора Киммерийского (Керченского пролива).

После распада Тюркского каганата часть племен (булгары и сувары) двинулись на Запад и образовали сначала Великую Булгарию. Позже, уже в VII в. их потомки (т.н. «серебряные» булгары) переместились на Дон, а оттуда в Среднее Поволжье, где и создали новое государство – Волжскую Булгарию. Другая часть племён была подчинена хазарами и включилась в Хазарский каганат.

Смертельный удар по Хазарскому каганату, который нанёс князь Святослав (965) , открыл дорогу к возвышению Волжской Булгарии. Кстати, булгарский компонент, первоначально незначительный на Волге, укрепился после нескольких переселений булгар, главным образом из Хазарского каганата. Наиболее значимыми были третье и четвёртое переселения. Они были вызваны принятием верхушкой каганата иудейства, а также натиском новых тюркских кочевников и, прежде всего, печенегов . Именно последняя волна переселений способствовала росту политического и культурного влияния булгар на финно-угорскую часть населения Волжской Булгарии.

Процесс возвышения государства шёл практически одновременно с укреплением мусульманской религии в Волжской Булгарии. На самом деле с исламом булгары познакомились еще в VIII в., когда арабы начали свои вторжения в Хазарию, а багдадское посольство 921-922 гг. лишь означало формальное признание нового мусульманского государства не севере ойкумены.

В это же время в Волжской Булгарии начинается активное градостроительство и развитие транзитной торговли. Именно поэтому иноземные купцы и путешественники называли Булгарию «страной городов», наиболее крупными из которых были Биляр-Булгар, Сувар, Ошель и другие. Ну а к XIII в. складывается один из основных корней современных казанских татар – булгарская народность, вобравшая в себя тюркские, финно-угорские и даже славянские компоненты.

Именно в Волжской Булгарии формируется этническая основа современных татар, которая дополнилась важнейшей культурной составляющей – исламом в конце I-начале II тысячелетия н.э.

Татары – не монголы

Новый этап развития татарского этноса связан с образованием Улуса Джучи (Золотой Орды). Современных татар часто путают с татаро-монголами. Виной тому историографические штампы. На самом деле племя «монгольских» татар было уничтожено ещё Чингисханом в ХII в. До того, как стать Чингисханом, Темучин в отместку за смерть отца Есугай баатура истребляет племя татар. При этом он берёт себя имя татар, как когда-то отец дал ему имя татарского богатыря Темучина, которого он взял в плен. После этого все покорённые народы именовались ордынцами татарами.

Как известно, огромная Великая Монгольская империя Чингисхана в XIII в. распадается на четыре новых государства: удел Великого хана и улусы Джучи, Чагатая и Хулагу. Именно Золотая Орда подчинила себе Волжскую Булгарию, северо-восточные княжества Руси, огромные степные просторы современного Казахстана и Западную Сибирь. Новых хозяев стали называть монголо-татарами.

Итак, татарами в различные времена звали то отдельные тюркские племена, истреблённые Чингисханом, то все монгольские народы «из-за их чрезвычайного величия и почётного положения». Посол венгерского короля Белы IV Юлиан во время своего путешествия к половцам в XIII в. этноним «татары» связывал с греческим «Tartaros» – «ад», преисподняя. Для некоторых европейских историков «татары» были синонимом слова «варвар». Именно поэтому на некоторых средневековых картах можно встретить обозначение Московии как «Московская Тартария». Этот факт весьма красноречиво характеризует стереотипы общественного сознания как средневекового Запада, которые современные медиа воспроизводят в отношении России и населяющих её народов даже в ХХI в.

В любом случае монголы и татары имеют разные корни, но по иронии судьбы, покорённые монголами более многочисленные тюркские племена, среди которых, возможно, было и племя татары, стали частью общего названия завоевателей. Поэтому после распада Золотой Орды татарами называли правящую мусульманскую верхушку, а вслед за ней всё остальное многонациональное население ханств, исповедующее ислам.

Так появились казанские татары в Казанскам ханстве, астраханские татары в Ногайской орде и сибирские татары в Сибирском ханстве. Отсюда и столь ощутимые различия во внешности современных татар.

Поглощённые Ордой

Волжская Булгария впервые испытала на себе силу монголов осенью 1223 г., когда после битвы на Калке Субедей повернул в степи Поволжья. Однако первый раунд остался за булгарами. Заманив монголов в заранее приготовленные засады, булгары напали на них с тыла и перебили наступавших.

Затем, вплоть до печально известного похода Бату (Батыя) на Русь, Волжская Булгария вместе с присоединившимися к ней кыпчаками, аланами и мадьярами выступала главным форпостом на пути движения монголов на северо-запад. В 1229 г. центром сопротивления стал город Саксин, в 1232 г. эстафету принял Биляр. Но как в первом, так и во втором случае «…Приидоша Татарове и зимоваша, не дошедшее Великого города Булгарьскаго…»

Ожесточённое сопротивление со стороны Волжской Булгарии и её союзников вынудили хана объявить общемонгольский поход на Запад во главе с Бату-ханом. В Монгольской империи началась беспрецедентная подготовка к походу: каждая семья обязана была выставить одного воина, многие Чингизиды участвовали в походе лично. В конце лета 1236 г. монгольские войска выдвинулись в Поволжье, что стало неожиданностью для защитников Восточной Булгарии, многие из которых, вероятно, были отпущены по домам для сбора урожая. В итоге «безбожни татари, и взяша славный Великий Булгарьский и избиша оружием от старца и до унаго и до сущего младенца, взяша товара множество, а город их пожогоша огнем и всю землю их плениша».

Биляр был сожжён и полностью разрушен. Его участь разделили остальные города Волжской Булгарии. Думается, что после падения центра обороны Булгарии организованное сопротивление прекратилось. Более того, часть булгарской знати и народов, населявших Волжскую Булгарию, перешла на сторону монголов. Так, сообщалось, что «один князь со всем народом и семьёй покорился владыке Татарии, но другой с немногими людьми направился в весьма укреплённые места, чтобы защищаться, если хватит сил».

Народы Волжской Булгарии, оказавшись на пути монгольского войска, вынуждены были выбирать между сопротивлением монголам и непременной гибелью и покорностью, которая предполагала дальнейшее участие в походах империи.

Монголы не ограничились одним походом в Булгарию. Уже в 1238 г. монгольские тумены вновь вторглись на территорию Волжской Булгарии, а также подавили оставшиеся очаги сопротивления, прежде всего кыпчаков и их союзников. В итоге, к весне 1239 г. в состав Улуса Джучи вошли Волжская Булгария, территория совремемнной Башкирии, западный Дешт-и-Кыпчак и частично Северный Кавказ.

Золотая Орда уничтожила лишь государственность Волжской Булгарии, однако в конечном счёте малочисленные монголы сами оказались покорены (ассимилированы) более многочисленными тюрками.

Ак-Орда

Вернувшись из европейского похода, Бату как младший сын Джучи был вынужден искать себе другое место для ставки, т.к. отцовская была занята старшим братом – Орду. Центром батыевой части Улуса (Ак-Орды) стал г. Булгар, но сам хан, будучи кочевником, вёл соответствующий образ жизни. Только в 1250-х гг. недалеко от современной Астрахани был основан стольный город Сарай. Так и кочевал Бату с наследники между этими двумя городами.

С 60-х годов XIII в. историки датируют юридическое оформление Улуса Джучи, или привычной всем Золотой Орды. Несмотря на подчинённость власти великого хана, авторитет и влиятельность Бату были исключительными. Так, для вступления ханского приказа в силу на западе империи требовалось его подтверждение от Бату.

Большая часть бывшей Волжской Булгарии составила Булгарский улус Золотой Орды. Причем, по мере расширения усобиц в Орде, зависимость Булгарского улуса снижалась. Историки отмечают, что эта провинция была одной из самых развитых областей

Орды. Самым крупным городом становится Булгар. Выгодное географическое положение на пересечении речных и сухопутных путей делали его важным пунктом мировой торговли. Во второй половине XIII – начале XIV в. Булгар переживает расцвет. Новое дыхание получает бывший булгарский город Казань, который превращается из приграничной крепости в один из заметных экономических и политических центров Среднего Поволжья, а после усобицы 60-х годов именно Казань становится новым центром бывшей Восточной Булгарии.

Достаточное количество ресурсов для ведения многоотраслевого хозяйства, традиции осёдлости, которые существовали здесь с VIII-IX вв., а также укоренившаяся городская культура способствовали экономическому возвышению Булгарского улуса Ак-Орды. Огромное значение имели проходящие здесь торговые пути, прежде всего Волжский торговый путь.

Города Поволжья стали также крупнейшими культурными центрами. Причём основным языком общения в золотоордынских городах и степных районах Улуса Джучи становятся различные диалекты кыпчакского языка. Таким образом, немногочисленные монголы, выступившие завоевателями Волжской Булгарии, Древней Руси и других средневековых государств в целом, не навязали своего языка и религии покоренным народам, а фактически растворились в «тюркском море». Кроме того, популярным в Золотой Орде были персидский и арабский языки.

Золотая Орда с самого начала была многонациональным государством с неизменным преобладанием тюркского компонента. Свидетельством тому является то, что монголы в тюркской и мусульманской среде, а также в Китае упорно именовались татарами , хотя по сути таковыми не являлись. Кстати, именно это тюркское обозначение монголов укоренилось на Руси, в Западной Европе, в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Всё указанное подтверждает указание ал-Омари, что «они (монголы) смешались и породнились с ними (кыпчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их и все они стали точно кыпчаки…»

Побеждённые в военном отношении тюрки стали победителями в этническом, а главное, в культурном плане. Тем не менее, победой монголов стало название многонациональных тюркских жителей Золотой Орды, которых стали именовать не иначе как «татары». Дальнейшая история теперь уже почти единого народа – татар – была почти целиком связана с Казанским ханством и Русью.

Литература:

История татар. В 7 т. Т. 1-3. Казань, 2002-2009.

Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар. М., 2002.