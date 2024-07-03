Тайна рождения и героическая смерть контр-адмирала Владимира Истомина 19 марта 1855 года недалеко от Малахова кургана погиб второй из трех легендарных адмиралов — защитников Севастополя На чтение: 4 минуты

19 марта 1855 года недалеко от Малахова кургана погиб второй из трех легендарных адмиралов — защитников Севастополя

Имена трех адмиралов навечно связаны с героической первой обороной Севастополя во время Крымской войны 1853-55 годов : адмирала Павла Нахимова, вице-адмирала Владимира Корнилова и контр-адмирала Владимира Истомина. Все трое погибли на севастопольских бастионах и были погребены во Владимирском соборе, который с той поры стал неофициально называться Адмиральским. Но не только эти события связали трех адмиралов. Все они были учениками и последователями адмирала Михаила Лазарева — одного из самых знаменитых русских флотоводцев, воспитавшего плеяду блистательных морских офицеров. Но именно Владимиру Истомину выпала горькая доля оставаться рядом с учителем до последней минуты его жизни и проводить наставника в последний путь.

Мраморный бюст адмирала В.И. Истомина на здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»

Источник: spravka.sevas.com

Запись в таллинской метрике

Если о последних годах жизни Владимира Истомина сегодня известно довольно много и военно-морская карьера его подробно изучена, то ранний период его жизни до сих пор остается окутанным тайнами. Начать хотя бы с того, что до сих пор многие справочники, энциклопедии и документальные исследования указывают разные годы и разные места его рождения! Говорится и о 1807-м годе, и о 1809-м, и о 1810-м, и даже о 1811-м, меняются дни и месяцы — где-то фигурирует 6 (18 по н. ст.) марта, где-то — 9 (21 по н. ст.) февраля. Местом же рождения будущего героя называют и Псковскую губернию, и Пензенскую, хотя чаще всего упоминается Эстляндская, поскольку именно в Ревеле (нынешнем Таллине) служил в Эстляндской казенной палате отец Владимира — Иван Андреевич Истомин.

Лишь недавно исследователям удалось обнаружить в метрической книге Казанской церкви в Ревеле (Таллине) запись о рождении у четы Ивана и Евдокии Истоминых сына Владислава — а именно так звали будущего адмирала вплоть до поступления в Морской корпус. Согласно этой записи, мальчик родился 9 (21 по н. ст.) февраля 1810 года, и, судя по всему, именно эту дату и стоит считать наиболее точной. Так же, как и место рождения: город Ревель Эстляндской губернии. Это подтверждает и еще один факт, зафиксированный в той же метрической книге Казанской церкви. Восприемником, то есть крестным отцом младенца, там записан начальник Ревельской эскадры вице-адмирал Федор Ломен. Этот человек немало сделал для того, чтобы все пятеро сыновей Ивана Истомина получили возможность пойти на флотскую службу, но лишь у одного из них он был крестным отцом — и крестник не посрамил его.

Линейный корабль «Азов» во время Наваринского сражения. Фрагмент картины художника Ивана Айвазовского «Сражение при Наварине», 1848 год

Источник: https://museumsworld.ru

По стопам братьев

В том, какую профессию избрать, Владислав, которому недолго оставалось называться этим именем, вряд ли сомневался: пример старших братьев — Константина и Андрея, уже поступивших в Морской корпус, был перед глазами. И 7 сентября 1820 года десятилетний Владислав подает на имя императора Александра I прошение о зачислении его в то же учебное заведение, служившее тогда главной кузницей командных кадров для русского флота. В этом обращении он особенно отмечает, что получил неплохое домашнее образование, поскольку «обучен по-российски читать и писать и отчасти арифметике».

Через три года, 31 марта 1823 года появляется приказ по Морскому кадетскому корпусу, который гласит: «По высочайшему повелению недоросли из дворян определяются в кадеты в комплект и помещаются: Владимир Истомин в 3-ю… роту, коих Главному дежурному штаб-офицеру внести по Корпусу в список, а ротным командирам довольствовать против прочих». Здесь Владислав впервые назван Владимиром, и именно это имя с той поры станет для него обычным, так что даже родные в письмах будут обращаться к нему «любезный Владимир».

«Черноморский 120-пушечный линейный корабль «Париж». Картина художника Ивана Айвазовского, 1854 год

Источник: artchive.ru

Судя по всему, домашнее образование Владимира Истомина действительно оказалось на высоте, поскольку уже 31 мая 1824 года его производят в гардемарины — чин, который, как правило, присваивался лишь ученикам первого, выпускного класса. Однако до выпуска было еще три года, и, видимо, досрочное производство было способом отметить блестящие успехи будущего моряка в учебе, на которые обращали внимание все его преподаватели. Но судьба распорядилась так, что столь рано полученное звание Владимиру Истомину пришлось носить чуть дольше, чем многим однокашникам: получить по окончании Морского кадетского корпуса звание мичмана он не смог «по недостатку лет».

Ученик, не покинувший учителя

Зато Владимир Истомин навсегда запомнил день своего производства в мичманы: это произошло сразу после Наваринского сражения , в котором молодой гардемарин сражался на линейном корабле «Азов» под командованием своего будущего главного наставника, тогда капитана первого ранга Михаила Лазарева. Бок о бок с ним сражались не только его старший брат мичман Константин Истомин, но и будущие товарищи по Севастопольской обороне — лейтенант Павел Нахимов и мичман Владимир Корнилов. Заслуги Истомина в сражении были отмечены не только мичманским званием, но и Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом. Отмечен был и сам «Азов», который стал первым в русском флоте кораблем, пожалованным кормовым Георгиевским флагом.

Отражение ночного штурма защитниками Камчатского люнета». Рисунок художника Иллариона Прянишникова из альбома «Эпизоды Севастопольской жизни 1854-1855 годов», 1871-1872 годы

Источник: callmycow.livejournal.com

До 1832 года мичман Владимир Истомин продолжал служить на «Азове», потом перешел на фрегат «Мария», а в 1835 году был переведен на Черноморский флот, которому и отдал всю оставшуюся жизнь. Именно здесь он за два десятка лет дослужился до звания контр-адмирала, причем звания капитана второго и первого ранга получил с опережением — за отличия. На Черном море Истомин станет ближайшим сподвижником адмирала Михаила Лазарева. Именно он попросит одаренного офицера последовать за ним в заграничную поездку, из которой Лазареву уже не суждено будет вернуться. В Вене, где выдающийся русский мореплаватель будет доживать последние дни, капитан первого ранга Истомин будет фактически начальником выездного штаба при командующем Черноморским флотом — и справится с этим блестяще. А потом ему выпадет горькая обязанность провожать своего наставника в последний путь: именно Владимир Истомин будет организовывать отпевание усопшего адмирала, а потом сопровождать его прах по пути на родину.

Блестящий командир

Было бы неправильно, однако, считать, что служба Владимира Истомина определялась только близостью к выдающимся личностям. Нет, он прежде всего был блестящим морским офицером, что и доказал неоднократно и в сражениях, и в периодах между ними. Корабли, которыми он командовал, неизменно становились лучшими на Черноморском флоте; так, пароход «Северная звезда», которым лейтенант Истомин командовал с июля 1837 года, был выбран для организации плавания императора Николая I с семьей по Черному морю с заходом в Севастополь, а потом на берега Северного Кавказа. А 120-пушечный линейный корабль «Париж», командовать которым Истомина назначил адмирал Лазарев в 1850 году, неизменно объявлялся лучшим по флоту за блестящий, в том числе и в прямом смысле слова внешний вид и исключительно грамотные действия экипажа.

Доказательством, что все это не было лишь внешним лоском, стало участие корабля в Синопском сражении 18 ноября 1853 года. В ходе боя «Париж» вывел из строя четыре вражеских корабля, потеряв при этом всего одного члена экипажа убитым и восемнадцать ранеными, за что удостоился высшей похвалы командующего эскадрой вице-адмирала Павла Нахимова. Легенда гласит, что Нахимов, видя успехи «Парижа», приказал поднять сигнал благодарности, но приказ не смогли выполнить, поскольку все фалы на флагмане оказались перебиты. Впрочем, у адмирала Нахимова нашлась и другая возможность выразить свое восхищение флотоводческим талантом сослуживца: за отличие, проявленное в Синопском сражении, капитан первого ранга Владимир Истомин был произведен в контр-адмиралы. В знак особого уважения офицеры «Парижа» преподнесли в дар своему командиру адмиральские эполеты, которые он поклялся никогда не снимать.

Памятный знак на месте гибели контр-адмирала Владимира Истомина у подножия Камчатского люнета на Зеленом холме в Севастополе, установленный в 1904 году

Источник: wikimapia.org

«Я берег это место для себя»

Клятву эту контр-адмирал Владимир Истомин выполнил буквально — но, увы, срок жизни ему был отведен недолгий. Победа в Синопском сражении стала одним из поводов для вступления европейских держав, прежде всего Англии и Франции, в войну Турции с Россией, получившую название Восточной, или Крымской. А просчеты русского военного руководства привели к тому, что очень скоро высадившийся в Крыму десант союзников осадил главную базу Черноморского флота — Севастополь. После того, как большую часть кораблей пришлось затопить на входе в бухту, чтобы перекрыть противнику доступ к городу с моря, флотские офицеры приняли на себя командование сухопутной обороной.

Контр-адмиралу Владимиру Истомину достался один из самых трудных участков, так называемая 4-я оборонительная линия. Она включала в себя не только Малахов курган, ставший главным символом мужества севастопольских защитников, но и 1-й и 2-й бастионы — фактически всю Корабельную сторону. На этом участке обороны контр-адмирал Владимир Истомин получил возможность во всем блеске продемонстрировать навыки полевого артиллериста, которые он как кадет Морского корпуса получил четверть века назад. И совершенно закономерно за успешное отражение первой бомбардировки Севастополя он будет награжден орденом Святого Георгия III степени , а вскоре получит прозвище «бессменного часового Малахова кургана». Недалеко от него он и будет убит французским ядром 7 (19 по н. ст.) марта 1855 года по пути на курган после осмотра новых укреплений на Камчатском люнете.

Усыпальница адмиралов во Владимирском соборе в Севастополе. Прах контр-адмирала Владимира Истомина покоится под крайней правой плитой

Источник: yuhanson.livejournal.com

На месте гибели Владимира Истомина по приказу адмирала Павла Нахимова — последнего из легендарной адмиральской тройки — выложили из ядер крест; через полвека здесь будет воздвигнут мраморный обелиск (он сохранился до наших дней). Гроб с телом погибшего адмирала установили в Михайловском соборе, накрыв его кормовым флагом линейного корабля «Париж», а после отпевания перенесли в строящуюся усыпальницу Владимирского собора . Владимира Истомина похоронили рядом с прахом его учителя и командира Михаила Лазарева и товарища по службе Владимира Корнилова. «Я берег это место для себя, но решился уступить ему», — напишет родным погибшего адмирал Нахимов, который и сам вскоре упокоится рядом.

Обложка: Контр-адмирал Владимир Истомин. Рисунок из альбома «Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853-1856 годов», 1858-1861. Источник: genrogge.ru

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