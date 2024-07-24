«Страна героев». Закрытие сезона Агентство развития внутреннего туризма На чтение: 1 минута

☀️Всероссийский военно-исторический лагерь "Страна Героев" прощается с вами до следующего лета. Мы закрыли летний сезон-2024 финальной второй сменой в гостеприимной и щедрой Республике Чувашия.

🙌Это были невероятные дни, которые мы провели вместе: вожатые, инструкторы и лучшие дети на свете! В нашем сердце так много тепла и желания делиться с вами всем, что может научить новому, открыть важное, показать лучшее, поверить в себя и вдохновить! И мы делали это каждый день и час. Знаем, что у нас получилось!

❤️ Сезон 2024 года официально завершен, но память о героических подвигах, о дружбе и товариществе, о вдохновляющих моментах останется в сердцах каждого из нас.