Стенограмма интервью Научного директора РВИО М.Ю. Мягкова на радио «Радонеж» На чтение: 4 минуты

И.О. Елеференко: - Здравствуйте, дорогие радиослушатели православной радиостанции "Радонеж". Я очень рад новой встрече с вами. Мне очень приятно, что одна из наших прошлых передач, посвященных деятельности Российского военно-исторического общества.

В прошлый раз тема нашей передачи, посвященной празднованию Дня Победы, вызвала живой интерес и оживленную дискуссию на сайте нашей радиостанции, поэтому мы решили подробней остановиться на ней и пригласить к нам в студию профессионального историка Михаила Юрьевича Мягкова – Научного директора РВИО.

Мы очень рады Михаил Юрьевич тому, что круг наших собеседников расширяется! Тем более, что у нас сегодня, как всегда очень много тем для обсуждения. Начнем мы с того интереса, который вызвало в откликах наших слушателей: деятельность Министра культуры РФ, Председателя РВИО Владимира Ростиславовича Мединского. Мы этому посвятили одну из первых программ, но, к сожалению, не противоречивая дискуссия в прессе не закончилась. Я думаю, что мы сегодня вновь обратимся подробнее к этой теме, тем более, что нам как всегда есть что сказать!

М.Ю. Мягков: Спасибо, что Вы затронули эту тему! Дело в том, что мы в действительности поговорить о позитивных моментах нашей работы.

И.О. Елеференко: Конечно! Но в начале приходится констатировать, что вроде как успокоилась возня вокруг историка Мединского Владимира Ростиславовича – его диссертации. Но, очевидно, чем больше успехи РВИО, чем больше внимания ему обращается, чем больше оно делает дел, тем больше появляется злопыхателей.

На днях в одной из центральных газет, автор, который придерживается откровенно либеральных взглядов. Этого человека я хорошо знаю по профессиональной деятельности, также как и его изменчивость взглядов, которые часто меняются в зависимости от того, кто к нему обратится с просьбой о публикации.

Так очередной его пасквиль посвящён докторской диссертации Председателя РВИО, Министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского, о которой было сказано уже сотню раз и разъяснено на всех уровнях.

Раньше я читал первые выступления неких историков, которые якобы разбирали, находили там что-то… Но они искали идеологическую подоплеку. Понятно, что нынешняя позиция Российской власти – команды Путина, в которую бесспорно входит Владимир Ростиславович, очень многих раздражает своей прогосударственной позицией и бережным отношением к теме истории нашего государства и патриотического воспитания.

Многие представители либеральной общественности очень хотели бы, чтобы все было как в начале девяностых годов. В своем стремлении вернуть упущенное, они пытаются всеми правдами и неправдами дискредитировать все хорошее, что сегодня делается для страны.

М.Ю. Мягков: В этом стремлении они порой доходят до откровенного абсурда! Когда сказать уже нечего, начинаю просто из пальцев высасывать или придираться к отдельным словам.

И.О. Елеференко: Согласен с вами. Приведу три тезиса в качестве примеров таких претензий по диссертации министра: Указывается, что диссертант назвал старославянский язык русским. Не вижу противоречия, ведь он именно таким тогда был.

Второе. Рассуждения псевдоэкспертов о том, что автор перепутал Христианство с Православием. Ну извините, Православие оно и есть Христианство. Причем чистое Христианство.

Третья претензия. Мол, сказано в диссертации, что протестанты читали библию на немецком языке, потому что Лютер ее так перевел. Странная претензия, так как данный перевод не так быстро распространился среди паствы. Наверное, как только появился протестантизм, какое – то время они, так же как все, читали Библию на латинском языке, что и пишет автор.

Так докапываются до научной работы, когда чувствуют свою слабость и отсутствие возможности противопоставить нечто большее чем эмоции. В связи с этим особенно интересно было бы услышать ваше мнение Михаил Юрьевич, так как именно вас либеральная общественность считает главным защитником министра в этом нескончаемом диссертационном споре.

М.Ю. Мягков: Я думаю, защитников диссертации гораздо больше!

И.О. Елеференко: Да и в защите она вряд ли нуждается!

М.Ю. Мягков: Конечно! Вся эта история с диссертацией абсолютно политизирована, так как критики пытаются вылить грязь на ту работу, которая скрупулёзно была проделана.

В чем суть спора? В том, что информационные войны, о которых мы сегодня говорим, они начались не сегодня, и не вчера. Они имеют глубокие корни в глубине эпох. Конец пятнадцатого века, шестнадцатый, семнадцатый век - Россию уже тогда приписывали вымышленные обвинения. И мы, конечно, сегодня должны знать, знать и опровергать подобные сочинения иностранцев о России!

Там много важных фактов, подтверждающих предвзятую и заказную природу публикаций западных авторов. Материалов написанных в угоду интересов конкретных правителей. Многие из них читали предыдущие сочинения, повторяли их, повторяли выдумки-небылицы о России.

Так создавалось консолидированное общественное мнение у западных обывателей о том, что Россией испокон веков правили тираны, обманщики, негодяи, а народ был варварским и нищим постоянно. У какого нормального человека появится желание что-то делать в своей стране, если он будет знать, что ты потомок таких людей?

Сегодня, в эпоху широкого доступа к информации, эта традиция не просто продолжается, но и экспортируется нашим согражданам!

Но противники диссертации сами подставляются, обличая ее автора. Речь идет, например, о том, что диссертант не знает, что Дания входила в Скандинавию. И говорит о том, что по одной версии Рюрик из Дании, а из другой из Скандинавии. Но если посмотреть сегодня и географию, и энциклопедический словарь, безусловно в географическом плане, Скандинавией мы считаем именно то, что находится на Скандинавском полуострове. Дания – это совершенно отдельно. И вот по таким мелочам, они думают, что они совершенно правы, а на самом деле, когда начинаешь разбираться, когда приводишь документы, они сами оказываются в луже.

Тоже самое касается и церковно-славянского языка. Ведь церковно-славянский язык пятнадцатого, шестнадцатого веков - это разговорный язык. Люди говорили, писали и читали Библию на нем.

Обвинения в том, что Лютер перевел и только на немецкий язык библию - это факт, но ведь прошло определенное количество времени, прежде чем этот перевод распространился. Латынь, на которой настаивают общественные критики, как главный язык не была доступна для большинства жителей Европы.

То есть мы читали Библию, мы знали лучше Библию, чем простое население, которое получало это не только из текста, а непосредственно от священника. Латынь была языком образованных!

И.О. Елеференко: Да, конечно! Не хотят этого признать, что Русский народ по уровню образованности в то время был гораздо выше.

Кроме того, не могу не вспомнить еще один аргумент, совершенно гениальный: что нет монографии, в которой перечислены авторы этих статей. Нет? Господи, обратитесь в Ленинку!

Все, кто защищает диссертацию, все это хранится в Ленинке - Российской государственной библиотеке. Вы не ищите в интернете! Не все в интернете публикуется!

И главное, что с моей точки зрения, люди оспаривающие диссертацию - они даже вникать не хотят в тему. Потому что я с удовольствием бы поспорил с человеком, который бы аргументированно рассказал бы мне в чем недостатки диссертации или моей точки зрения. Нет этого!

Есть только голословные заявления и поверхностный взгляд.

М.Ю. Мягков: Вот я хотел еще добавить! Одно из основных обвинений, о том, что он руководствуется в своей работе принципами национально-государственными! Это обвинение! Якобы он должен руководствоваться какими-то чистыми, непонятными принципами… для псевдолиберальной общественности, я бы так сказал, это их принципы!

У нас сегодня историк, ученый, он свободен выбирать те принципы, которыми он будет руководствоваться, если они научные! И безусловно одни руководствуются своими принципами, у других своя методология.

Они считают, что наука – это только "их огород", который может обслуживать только их интересы! И вот в результате получается, они пытаются сформировать ту культурную среду, в которой государственность, патриотизм, православные, они будут просто исчезать! И будут у нас движения людей, которые прибивают свои места к Красной Площади!

И.О.Елеференко: Мы забываем одно, что в девяностые годы произошла не только приватизация промышленности, приватизация предприятий и торговли.

Произошла еще и приватизация искусства, потому что появились люди, которые получили Театры, получили какие-то залы и решили, что они теперь хозяева жизни! Они хозяева нашего мировоззрения! Не дай Бог кто-то скажет, что вы не правы!

Это уже будет рассматриваться, как нападки на творчество, на мэтров! При этом эти «мэтры» не стесняются брать из Государственной казны денежки на содержание своего, так сказать, якобы искусства! Понимаете?

М.Ю. Мягков: Как только пытается какой-то человек заявить свою позицию в научной работе или в публицистике, псевдолиберальная общественность предъявляет ему желтую карточку. И этими методами различными пытается его вывести из игры. У нас же понимаете, сейчас интернет среда, она в основном агрессивно настроена против России. Да, есть люди, которые пытаются что-то сделать. Понимаете, на эту среду, работают и государственные структуры, в том числе Запада. Это абсолютно точно!

И.О. Елеференко: Источники финансирования там! Там большие деньги в игре!

М.Ю. Мягков: В этом отношении они пытаются вывести из игры, опорочить, вылить грязь о диссертации, его заявлениях. В таких условиях человеку приходится отбиваться, вместо того, чтобы действительно заниматься огромным делом, которое у нас сейчас стоит перед страной.

И.О. Елеференко: Я хочу добавить, что ведь он не одинок. Мы как-то с Вами вспоминали и нынешнего Министра образования и науки Российской Федерации. Я еще раз говорю, что пока образование консервативно и поменять трудно. И как только начнутся серьезные изменения, о которых она заявила, вы увидите сколько будет грязи!

Сколько грязи выливается даже на Президента! На Патриарха Кирилла! На всех, кто относится к той, пока еще весьма небольшой группе людей вокруг Президента, которые ратуют не за Россию девяностых, а за Россию 2020-2030 года! Которая по всем пророчествам, должна стать ведущим Государством в мире в плане духовности! Им это не надо! Потому что в сравнении с духовностью России, будет очень хорошо видна бездуховность Европы, которая просто катится в пропасть!!! Они сами это понимают, но сделать уже ничего не могут! Уже все им дозволено!!

Все ведь это спектакль! Спектакль подготовленный.

Дело даже не в «проплаченный». Вы заметьте, что любое мелкое событие, которое связано с «якобы» ущемлением прав или еще чего-то, и уже рядом журналисты... уже снимают! Вот у нас трагедия случится, журналисты пока через Москву доберутся, три часа пройдет. Или пожарная машина, или скорая помощь. А понимаете там какой-то мальчик какие-то стихи читал и попрошайничал на улице, это стало новостью номер один у всех либералов! Ах власть схватила мальчика!

М.Ю. Мягков: Действительно сейчас идет борьба за умы, за молодежь. Одни пытаются ее оборвать и обратить в какое-то транснациональное начало. Ну а мы что, должны на это просто смотреть?