Сталинские высотки: им завидовал Манхэттен Великий итальянский мыслитель Лука Пачоли увязывал пирамидальную структуру здания с пламенем, рвущимся в поднебесье. Это его измышление нас, казалось бы, никоим боком не касается. Легендарные столичные небоскребы советской постройки по первому впечатлению ничуть не смахивают на объемные многогранники с треугольными стенами. Но если присмотреться к какой-либо из них с высоты птичьего полета, то нетрудно обнаружить явное, буквально бросающееся в глаза сходство с египетскими мегалитами. Переливающийся при свете солнечного дня шпиль символически стягивает все грани постройки воедино. Чего никак не скажешь об унылых бетонно-стеклянно-металлических коробках в модернистском и постмодернистском стилях. На чтение: 8 минут

Великий итальянский мыслитель Лука Пачоли увязывал пирамидальную структуру здания с пламенем, рвущимся в поднебесье. Это его измышление нас, казалось бы, никоим боком не касается. Легендарные столичные небоскребы советской постройки по первому впечатлению ничуть не смахивают на объемные многогранники с треугольными стенами. Но если присмотреться к какой-либо из них с высоты птичьего полета, то нетрудно обнаружить явное, буквально бросающееся в глаза сходство с египетскими мегалитами. Переливающийся при свете солнечного дня шпиль символически стягивает все грани постройки воедино. Чего никак не скажешь об унылых бетонно-стеклянно-металлических коробках в модернистском и постмодернистском стилях.

Предыстория задумки

Все сталинские высотки в одном фото - Статьи об объектах - Обзоры и новости - путеводитель

Источник: intomoscow.ru

Идеей возведения гигантских построек, как это обычно в таких случаях и бывает, первым загорелся вождь и Верховный Главнокомандующий – Иосиф Виссарионович Сталин . К 40-м годам прошлого столетия безусловными и безоговорочными лидерами по части архитектурного гигантизма по праву слыли США. Небоскребы на Манхэттене поражали воображение и внушали трепет перед хрустяще-зеленой валютой, год от года накачивавшей все более объемные и рельефные мускулы. Денежному Полифему обустроили просторные и богато убранные логова. Генеральному секретарю ЦК КПСС захотелось переиграть заклятых атлантических конкурентов – на их исполинском поле и по их разухабистым правилам. Сталин сумел провернуть воистину немыслимое. Американцы вчистую проиграли «гонку сооружений». Советскую строительную эпопею – кстати сказать, исторически беспрецедентную по размаху и сжатым срокам – решили приурочить к 800-летию Москвы, то бишь к 1947 году. Тогда, собственно говоря, и стартовал всем известный мегапроект.

13 января 1947 года Совет Министров СССР принял постановление «О строительстве в городе Москве многоэтажных зданий». Планировалось возведение восьми внешне схожих, но все же неодинаковых высоток, сориентированных по строго определенным частям города . Каждая высотка призвана была символически обозначать собою каждое прожитое столетие. 7 сентября – в день Москвы – 1947 года заложили восемь умозрительно-фундаментальных булыжников, с которых вроде как дело наконец-таки сдвинулось с мертвой точки. Однако подлинное строительство развернулось несколько позже. И проходило оно неравномерно. А одну из «сталинок» мир вообще узрел лишь в нулевые годы. Зато на нее сразу же обратили внимание, практически моментально признав наилучшей в своем качестве. После смерти Сталина над его не реализованным при жизни детище многократно нависал дамоклов меч закрытия, забвения, ликвидации. Но по счастью, дело удалось-таки довести до финала.

Главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова

Главное здание МГУ: история строительства

Источник: bigpicture.ru

240 метров – от уровня почвы до верхней точки пентаграммы на шпиле. Рукотворный массив, раскинувшийся на примерно 100 гектарах . Совокупная масса здания – свыше 40 с половиной тысяч тонн . Самый настоящий учебно-научный Парфенон! И, кстати, тоже находится на возвышенности – как и легендарный древнегреческий храм. Обновленный университет стал смотреться куда эффектнее и внушительнее, нежели старое и неприметное здание на Моховой. Да чего там здание на Моховой?! Оксфорд, Сорбонна, Кембридж, Гарвард, Массачусетс – лилипуты по сравнению с колоссом советской эпохи! Что и понятно: раз уж страна претендует на главенствующие интеллектуальные позиции во всем мире – ей перво-наперво нужно было обзавестись адекватным внешним подтверждением собственных намерений. Главное здание МГУ – это не просто учебный корпус, общежития и административные блоки. Для всего этого не имелось никакого резона возводить «восьмое чудо света». Главное здание МГУ – это визуально застолбленный триумф отечественной науки!

Постановление Совета Министров СССР 1947 года предписывало для первостепенного учебного корпуса державы «всего лишь» 32 этажа. Но отчего бы в очередной раз не перевыполнить план? В итоге постройка вмещает в себя аж 36 этажей . Считай, 110% плана. 12 апреля 1949 года состоялась закладка фундамента будущего образовательно-исследовательского титана. А само строительство развернулось в июле того же года. В работе было задействовано более полутора тысяч студентов-добровольцев. На работу потратили свыше 40 миллионов кирпичей. 27 августа 1953 года корпус-гигант принял в свое лоно первых учащихся, которые 1 сентября 1953 года поприсутствовали на торжественном открытии. Что ж, вчерашние школьники, выдержавшие тяжелейшие вступительные экзамены, вполне заслуживали чести обучаться в стенах поражающего воображение мегалита.

Гостиница «Украина»

В гостинице «Украина» в Москве нашли мертвым топ-менеджера

Источник: www.rbc.ru/rbcfreenews/5f733ad49a7947f1bbe58c41

Славяне издревле козыряли хлебосольством. До тех пор, пока гость старательно не доказывал враждебность собственных намерений. «Рад не рад, а говори: милости просим!» , – так предписывает русская народная мудрость. Ну а коли так, то следом идет другая мудрость: «Гостю щей не жалей, а погуще лей» . Раз уж в страну с официальным визитом пожаловала иностранная делегация, так и встретить ее надо, как подобает: с помпой, в роскоши, со всем необходимым, но без буржуазно-развратных излишеств. Как, например, в шикарном отеле на Кутузовском проспекте. Тоже, кстати, символично: наиболее козырная отечественная гостиница – и на проспекте имени полководца, изгнавшего французских агрессоров. Дескать, мы рады всем заморским визитерам, притом рады по наивысшему классу. Но только если визитер не прячет кинжал за пазухой. А иначе…

Наименование «Украина» легендарное здание получило уже постфактум. Из-за относительной близости к Киевскому вокзалу, который располагается в 920 метрах поодаль, а также в честь 300-летия Переяславского договора, ознаменовавшего воссоединение России с наиболее значимой тогда частью Украины – с Запорожьем. Строительство велось с 1953 по 1957 годы. Роскошность полученного результата, особенно по тем временам, превосходит все мыслимые и немыслимые панегирики. При этом любопытно, что советская гостиница № 1 возводилась на волне минимализма, хоть и принуждена была сделаться очередной «сталинкой». Дело в том, что Совет Министров СССР – тот самый, который принял решение о старте мегапроекта, – в 1955 году принял постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Согласно этому документу, отныне нужно не улучшать фасады и интерьеры, а заниматься качеством планировки и надежностью конструкций. Отель с названием в честь крупной советской республики, как видно, умело выскользнул из-под данного императива.

Жилой дом на Котельнической набережной

Жилой дом на Котельнической набережной в Москве

Источник: mosprogulka.ru

В роскошных условиях нуждаются не только дорогие во всех смыслах гости, но и местные знаменитости. Причем не блогеры, не тик-токеры, не прочие хайпожоры, а великие ученые, литераторы, изобретатели, музыканты, врачи и все те лучшие, кого по праву принято относить к евангельской категории «соль земли». Тех, кого сочли лучшим из лучших на многие десятки миллионов жителей, несомненно, требовались особые условия. Своего рода «город в городе». Потому-то, вероятно, и возведение жилого колосса вышло поэтапным – и стартовало оно еще до эпохального сталинского решения. Дом на Котельнической набережной вписали в грандиозную кампанию как бы «задним числом». Корпус «А» построили в 1938-1940 годах , причем сдали в эксплуатацию аж в 1947 году, тогда как над корпусом «Б» трудились в 1948-1952 годах.

Высота здания (от уровня земли и с учетом шпиля) составляет 176 метров. Поначалу в проект закладывалось 540 квартир . Но в дальнейшем, с учетом многочисленных конфигурационных изменений, план снова пришлось перевыполнить – до 700 квартир. В центральном корпусе насчитывается 32 этажа, а в боковых корпусах – 8-10 этажей. Дом вмещает в себе, помимо собственно жилых помещений, магазины, почту, химчистку, кинотеатр «Иллюзион» и музей-квартиру балерины Галины Сергеевны Улановой. В 2019 году на всю страну прогремел скандал, итог которого так, похоже, и неясен. Дескать, олигарх Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру в доме на Котельнической. Сам бизнесмен через своего официального представителя опроверг эту информацию. Однако сведения о самом факте оферты – правда, не со стороны Лисина – подтвердились . Причем жилье выставили на аукцион «Сотбис». Что стало дальше с «Летучим Голландцем» – история умалчивает.

Здание Министерства иностранных дел

Знаменитые исторические Здания

Источник: um.mos.ru/houses/zdanie_mida/

В последнее время отношения России с рядом недружественных ей государств раскалились до предела. Заявления уполномоченных должностных лиц следуют буквально в режиме нон-стоп – и одно забористее другого. Но для того чтобы международная каша заварилась как следует и не прогоркла, нужны, так сказать, производственные мощности. Их советская постройка предоставляет в полной мере. 172-метровый монумент вмещает в свою утробу 65 тысяч квадратных метров помещений, в которых бурлит и кипит рабочий процесс. Возведение высотки происходило в 1948-1953 годах. Хотя еще в 1947 году – при закладывании символических восьми булыжников – было публично объявлено, что МИД переедет с Кузнецкого моста на Смоленскую-Сенную площадь. Примечательно, кстати сказать, что декоративный шпиль из стальных листов действующему зданию «приделали» лишь по окончании строительства.

Это, впрочем, далеко не единственный примечательный аспект появления на свет архитектурного гиганта. Сами строительные работы осуществлялись как «шиворот-навыворот» – или, если угодно, «с головы к пяткам». Перво-наперво отгрохали прочнейший металлический каркас, ну а потом принялись наращивать «мясо» на «костяк», причем сверху вниз. Здание в основном завершили в 1951 году, о чем есть прямое указание на гербе , размещенном под самой маковкой. В наши дни в центральном корпусе насчитывается 27 этажей, функционирует 28 лифтов, причем 18 из них – скоростные. В 1953 году отстроенные корпуса оборудовали пристройками. С 1934 года здесь располагалась гостиница «Общества пролетарского туризма и экскурсий», но спустя без малого 20 лет ее вынужденно присовокупили к «сталинке».

Жилой дом на Кудринской площади

Знаменитые исторические Здания

Источник: um.mos.ru/houses/zdanie_mida/

Монумент поначалу едва ли уступал знаменитому дому на Котельнической набережной. Однако с ростом и развитием мегаполиса жители некогда роскошных апартаментов все чаще сталкиваются со специфическими неудобствами. В 2019 году в прессе появились сведения о том, что высотка… разваливается. Не будучи экспертом, трудно оценить подлинность этих данных. Факт тот, что жалобы на шикарное, казалось бы, обиталище учащаются год от года. Слышны всевозможные шумы – от тамошнего боулинга, от кондиционеров, от суммарной городской жизни. Иные помещения нуждаются в капитальном ремонте, ведь даже гранит (уж на что прочный материал) – и тот в «проплешинах» от конденсата. Наиболее вероятной причиной столь стремительного обветшания и проседания признают самовольную пристройку к башне дома на Кудринской площади . Острая необходимость в радикальной реставрации стала очевидной еще в далеком 2010 году. И только в 2017 году из-за вереницы бюрократических проволочек сподобились начать ремонтные работы, коих, видимо, пока недостаточно. На специализированных сайтах отзывы о данном объекте недвижимости в целом более чем сдержанные , если не сказать – сквозь зубы. Как бы то ни было, первоначально это было в высшей степени изумительное жилье.

Справедливости ради отметим, что с фасада, особенно на почтительном отдалении, здание и сейчас смотрится весьма неплохо. 156-метровое сооружение возвели за шесть лет – с 1948 по 1954 годы. Центральное здание включает в себя 24 этажа, а боковые корпуса – по 18 этажей каждый. 14 подъездов, лифты, пожарные лестницы, подземные стоянки, подвалы и даже бомбоубежище. Дом на Кудринской площади задумывался как бастион, способный при необходимости выдержать даже массированные авиаудары. Ну а в мирное время преспокойно нежится в изысканности и богатстве. Разумеется, строго в советских рамках. Гастроном № 5 – с деликатесами, которые можно было достать либо задорого, либо «по блату». Кинотеатр «Пламя» – с 550 местами в двух залах. Обилие мастерски выполненных скульптур. Таков был антураж, в котором проживала местная богема. В 90-х и нулевых здесь располагалась уйма торговых и игорных точек. Сейчас же наиболее привлекательным развлекательным заведением в «сталинке» является, пожалуй, ночной клуб «Высотка».

Здание на «Красных Воротах»

Здание на площади Красных ворот

Источник: msk-guide.ru

Вероятно, один из редчайших жилых корпусов, который включает в себя выход из метро . И это отнюдь не блажь архитекторов. Не приказ начальства. Даже не самодурство зажравшихся жильцов. Дело в том, что строительство с самого начала обернулось внезапными осложнениями. Во время строительства никак не удавалось пробить грунтовую массу. При этом о перемене дислокации архитектурного монумента «наверху» и слышать ничего не хотели. Раз предписано построить дом на стыке Басманного и Красносельского районов – значит, придется действовать строго в означенных рамках, хоть тресни. Рабочие прорыли скважины, заполнили их фреоном, а уже на базе столь хлипкой конструкции – принялись возводить фундамент, а далее – саму постройку. Дом получался под наклоном. Далее заморозка в виде жидкого фреона оттаяла – и, как говорится, «Атлант расправил плечи». Вышло так, что удобнее всего «подогнать» рукотворно просевшее здание к станции «Красные Ворота», прорытой еще в 1935 году.

Строительство велось в 1947-1953 годах . Высота центрального здания составляет 138 метров, а боковых корпусов – 11-15 этажей. Прежде в доме проживали представители творческой элиты СССР. Да и в наши дни, собственно говоря, далеко не каждый может себе позволить приобрести здесь квартиру. К настоящему времени в доме наряду с жилыми помещениями расположены также многочисленные офисы, учебные заведения, кафе, магазины, аптеки, другие инфраструктурные объекты. Причудливо отгроханная «сталинка» сделалась средоточием банковских финансовых, медицинских, транспортных и прочих жизненно важных процессов. Но и это – все еще не полный перечень связанных с советским чудом необычайностей. Дом на «Красных Воротах» ориентирован на топоним… которого нет. Ведь Красные Ворота прекратили свое существование еще в 1927 году. За 20 лет до старта крупномасштабной строительной эпопеи.

Гостиница «Ленинградская»

Гостиница Ленинградская

Ссылка: Гостиница Ленинградская, достопримечательность, Россия, Москва, Каланчёвская ул., 21/40 — Яндекс.Карты (yandex.by)

Отель, переживший в нулевых годах свое второе рождение. В буквальном смысле. Хотя, конечно, фасад и, так сказать, общий имперский дух – нипочем не перестроить и не искромсать. Наименование опять-таки лежит в сугубо топонимической плоскости. Дело в том, что в трех с небольшим километрах от гостиницы находится Ленинградский вокзал . Впрочем, с 2008 года величественная постройка официально называется не иначе как Hilton Moscow Leningradskaya. Даже не сразу сообразишь, что речь идет об объекте, возведенном еще при Сталине, Хрущеве. В 2004 году проектно-реставрационная компания «ООО «Фирма АР’СС» взялась за апгрейд старины. Президент компании в интервью «Российской газете» признавался, что в процессе работы не раз терзался сомнениями: сумеют ли нанятые им работники не навредить зданию, а, напротив, возродить его из пепла обветшания. Но – глаза боятся, а руки делают. В наши дни интерьер отеля отделан золотом и кварцитом, а помещения смахивают на холлы во дворце шахиншаха. Правда, победоносной реновации бы не случилось, кабы не исходные благоприятные данные.

В изначальном варианте «Ленинградскую» отстроили в 1949-1954 годах . Сам Иосиф Виссарионович Сталин отнесся к данному проекту с максимальной серьезностью. «Мы должны быть готовы к приезду в наши города иностранных туристов» , – более чем прозрачно намекнул он в одном из своих директивных указаний. Той же направленности придерживались и специалисты, трудившиеся над новым (на самом деле хорошо забытым старым) обликом отеля. По сути – изменилось весьма немногое. Реставраторы не дерзнули посягать на тот базис, который за долгие десятилетия проявил максимальную адекватность запросам туристов из разных городов и весей. И очень правильно сделали, что не дерзнули. Московское барокко, героическая и державная символика – все это по преимуществу сохранено. Шутка ли: одна только люстра в гостинице – и та занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая огромная в мире! Никто в здравом уме не замахнется на такую мощь и красоту. Даже на фасаде здания до сих пор красуется лаконичная, зазывная и говорящая сама за себя надпись – «Гостиница Ленинградская». Вместо тысячи слов…

«Триумф-Палас»

ЖК Триумф Палас — это самое высокое жилое здание Европы, расположенное по адресу Чапаевский переулок, 3

Источник: triumphpalacemoscow.ru

Восьмая «сталинка», которая почему-то очень редко попадает в соответствующие выборки. Кажется, для многих ее как бы и нет вовсе. Видимо, просто построена она уж очень поздно. Настолько поздно, что не вяжется с советским периодом вообще, а значит – и с героическим строительством 40-х-50-х годов. Собственно, так оно и есть. Ведь «Триумф-Палас» увидел свет «в полный рост» в декабре 2003 года . Длительный простой был с лихвой компенсирован попаданием дома в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокого жилого здания в Европе на момент регистрации достижения. От земли до высшей точки шпиля московского великана – аж 264(!) метра. Подобное не грезилось даже самым отважным проектировщикам периода Сталина и Хрущева. Вообще-то говоря, «Триумф-Палас» ни в каком виде не задумывался по проекту 1947 года. Но колоссов в общей сложности предполагалось все же восемь, а не семь. Поэтому гигантский жилой корпус – хочешь не хочешь, а восполнил-таки собою досадную историко-архитектурную лакуну.

Работы по возведению монстра велись в 2001-2006 годах . Даже после того, как здание уже признали самым высоким жилым домом в Европе, потребовалось еще почти три года для того, чтобы довести результат до ума. Появлением на свет восьмой «сталинки» мы обязаны архитектурно-проектному бюро «ТРОМОС». Авторы шедевра, отталкиваясь от намерений и традиций 40-х-50-х годов прошлого века, привнесли в свое детище элементы неоклассицизма и постмодернизма. Натуральный камень, керамическая плитка, травертин, мрамор, керамогранит – такие материалы применялись при производстве отделочных работ. Результат оправдал ожидания. Причем за глаза. Несмотря на исключительную дороговизну квадратных метров в «Триумф-Паласе», отзывы жильцов и арендаторов о нем – практически сплошь положительные . Архитекторам и дизайнерам удалось виртуозно совместить внушающую трепет мощь фасада с по-европейски комфортным интерьером.

Высотки, о которых мало кто знает

Как Дворец Советов должен был перегнать башню Кинг-Конга и что оставили инженеры СССР под Храмом Христа Спасителя по адресу Чапаевский переулок, 3

Источник: kp.ru

Строго говоря, восьмой (и главной) «сталинкой» должен был стать Дворец Советов . Причем планировать его начали задолго до директивы генсека – в 1934 году. Под его предполагаемое возведение в 1931 году разрушили храм Христа Спасителя, который воссоздали лишь спустя почти 70 лет. На Дворец Советов выдвигались поистине астрономические и ломающие барьеры реальности планы. Особенно если учитывать объективные технические возможности 30-х годов. Высота колосса должна была составить 420 метров . И это, вероятно, еще без учета гигантского памятника Владимиру Ильичу Ленину, который бы красовался на крыше здания, как на постаменте. Проект по тем временам смахивал на ненаучную фантастику. И тем не менее рассматривался и предполагался абсолютно всерьез. Понятно, что работы срывались под различными предлогами – объективными и надуманными. Но как бы то ни было, рвение было явно и многократно выражено.

Сделку по покупке ЦБ бизнес-центра "Оружейный" оценили в 88 млрд рублей

Источник: interfax.ru

Под «сталинку» стилизован также деловой центр «Оружейный», отстроенный в 2006-2016 годах, и, как ни странно, вызывающий у пользователей подчас неадекватно негативную реакцию . «Долгострой», «Мордор» – такими эпитетами отоваривают его отдельно взятые сетевые анонимы. Хотя большинству сотрудников и посетителей бизнес-комплекс все же по душе. Наконец, известны характерные высотки в стиле ампир за пределами Москвы . В том числе далеко за пределами. Дворец культуры и науки в Варшаве. Академия наук в Риге. Южно-Уральский университет в Челябинске. Гостиница Crowne Plaza в Праге. Дом свободной прессы в Бухаресте. Комплекс Ларго в Софии. Имперская державность не способна зажиматься в своем коконе. Она непременно разворачивается центробежно: от ядра – к периферии. И, что характерно, своим культурным влиянием вызывает настолько положительную реакцию, что ее архитектурных ребятишек никто не трогает. Даже при наличии экономико-политических возможностей.

Столичные архитектурные гиганты – это не просто роскошные апартаменты для комфорта жителей и высоких зарубежных гостей. Это памятники утраченному, увы, советскому могуществу. Рвению в небесную высь, далеко за границы стратосферы. Неслучайно ведь «сталинки» непосредственно предшествовали первым космическим прорывам. Не случайно, а по воле провидения, первый камень в основу Главного здания МГУ был положен именно 12 апреля. Обустройство быта всегда связано с масштабными и глобальными проектами. С грандиозными научно-техническими достижениями и цивилизационными успехами. Так было и в Шумерско-Аккадском царстве, и в Древнем Египте, и в Древней Индии, и в Древней Элладе, и в Древнем Риме, и многим позже – у индейских племен. А еще многим позже – в Советском государстве, равных которому по масштабности претворенных в жизнь проектов не было и нет.