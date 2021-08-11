Ссылки ttp://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1932#_ednПамятник Дважды Герою Советского Союза Маршалу К.К. Рокоссовскому в Москвеhttp://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1932#_ednПамятник М.Д. Скобелевуhttp://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1932#_ednПамятник, посвящённый героям Первой мировой войны, на Поклонной горе На чтение: 1 минута

Памятник Дважды Герою Советского Союза Маршалу К.К. Рокоссовскому в Москве

Памятник М.Д. Скобелеву

Памятник, посвящённый героям Первой мировой войны, на Поклонной горе

Обложка: Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, открытие которого приурочено к 70-летию Великой Победы, на бульваре имени Маршала Рокоссовского в Москве.

Источник: https://ru.wikipedia.org