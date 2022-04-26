Солдатский храм На чтение: 2 минуты

Что это? Это память. В первую очередь, о тех, кто не вернулся, кто отдал жизнь за наше право жить на Земле…

Где? В сердце. В сердцах всех, кто помнит. Кто неравнодушен. Кто ждал и ждет. Да, ждет до сих пор, но теперь уже информации о том, что нашли, что «вернулся» из бездны, названной кем-то «пропал без вести».

Зачем? Чтобы не повторилось вновь. Чтобы все знали и помнили что такое война, чем она начинается и чем заканчивается.

Храм в сердцах нельзя закрыть, нельзя разрушить. Он – вечен! И пока бьются эти сердца, открыт для каждого, кто честен и неравнодушен. Нужно просто войти – и храм откроется. И миллионы остановленных войной сердец забьются в тебе с новой силой, даря желание, смысл жить, помнить, не допустить.

Но храм не доступен людям пустым. Тем, для кого главное – деньги, вещи, статус... Храм никогда не откроется, там, где нет души. И пусть она даже черная. Самая черная! Он может в ней появиться и очистить ее. Но она – должна быть.

Это ведь самое страшное, когда вместо души – пустота. Пустота разрушает. Пустота втягивает в себя лживые ценности. Обманывает, выдавая материальное за духовное, и превращает человека в функционирующую оболочку. А потом начинает новую войну, потому что каждая война – это война пустоты за души, за свободу, за веру.

Солдатский храм… Иконы в моем храме с ликами солдат, останки которых нашел в заросших окопах, которых просто увидел на фотографиях на солдатских могилах и запомнил. Лица неизвестных солдат, которые дорисовало мое сердце. И я прошу их, больше всего прошу об одном: не допустите новой войны. Вы же ведь там, наверху, в строю Божьего воинства, рядом с Богом...

Да они там. А что же мы с вами, живые?! Можем ли мы не допустить этой войны? Можем. Можем, если наполним светом и памятью души, если выбросим из головы мечты о домах и авто, купленных за деньги, добытые любым путем. За сданные на металл обломки самолета ИЛ-2 из-под Ржева с прилипшими волосами летчика, место гибели которого – так и осталось неизвестным. За сданные туда же, в металл, бронзовые фотографии, умерших от ран военнопленных, спиленные с памятника в Вязьме. За «отжатые» с проектов на строительство мемориалов – по сути, украденные у павших – средства. Да не только мемориалов. Со всех тех проектов, благодаря которым наша страна стала бы лучше, ярче, увереннее.

Ведь все очень просто: если делать чуть меньше для себя и чуть больше для страны – ни о какой войне и речь не пойдет. Потому как страна будет настолько сильной – нами, нашими душами – что люди пустые побоятся даже взглянуть на нее.

Нам всегда не хватало совсем чуть-чуть, чтобы это произошло. Они, эти пустые, каждый раз, когда страна начинала возрождаться из пепла – опять начинали войну. И губили все самое ценное, лучших людей, честных, сильных, неравнодушных, с горячими сердцами. Тех, кто, оставшись жить, привел бы ее к процветанию. Но одним приходилось отдавать жизнь за свободу страны, а другим, оставшимся – все свои силы ее восстановлению. Чтобы оставить нам, своим внукам.

А мы… Мы поверили в сказку про сладкую, легкую и безбедную жизнь, которая не придет без усилий, и взорвали к чертям свой Солдатский храм…

Я начал строить его в 1998 году, когда впервые нашел останки солдата у высоты 269,8. Сидел я тогда на бруствере заплывшей траншеи, смотрел на эти святые кости, и думал, что он ведь был смелее и чище меня, отдал за нас свою жизнь и, не думая, сделал бы это еще тысячу раз. А что сделал я? Смогу ли, если придется, поступить так же? Честно ли живу, по отношению к нему, к будущему и прошлому? Тружусь ли, чтобы моя земля была сильнее, красивее?..

Именно тогда я и понял, что сделал – очень и очень мало. Настолько мало, что стыдно. И поклявшись быть лучше, положил первый камень на место своего Солдатского храма.

Я строю его 16 лет и знаю, что только в начале пути. И наверное, жизни все же не хватит чтобы его построить. Каждый год приносит в него много икон, с которых смотрят лица молодых и не очень мужчин и женщин. Светлые лица. И конца им пока не видно.

И придется мне передать свой недостроенный храм будущему поколению, что, по сути – правильно и хорошо. Они ведь пока такие, как мой первый солдат: чистые. И у них есть возможность не повторять наших ошибок, продолжая то, что начали мы.

На этих храмах и будет основана наша Родина, как это было тысячелетия назад. На храмах, где хранится память обо всех предках. Обо всех, кто погиб, защищая страну, и чью жизнь мы сейчас проживаем.

Сколько бы к нам ни приходил враг, первое, что он разрушал – это храмы. Но сегодняшний враг хитрее и помнит уроки истории. Он не выйдет на поле брани. Не станет крушить каменный храм, уже зная, как просто восстановление. Его цель – храм нашей души.

Запусти туда пустоту из барахла за 30 серебреников, и обратный отсчет пошел, множа число заброшенных деревень, чьи улицы никогда не огласит детский смех, изуродованных городов, где люди проходят мимо упавшего от сдавившей сердце боли, спеша заработать на новую шмотку, убить родных ради наследства, выкрасть награды у ветеранов.

Но никогда не поздно остановиться. И начать возводить свой храм.

Будет нелегко, будет больно и страшно, но начав, каждый новый шаг будет даваться легче, потому как сами изменитесь. Станете солдатом, который не силой оружия, а своим трудом и честью будет множить жизнь ради жизни. И заслужит место в храме своих детей, внуков, правнуков. Рядом с теми, кто когда-то не пощадил себя ради вас. И благодаря которым вы и начали строить этот вечный, самый прекрасный и чистый Солдатский храм.