События Гражданской войны в Задонье События Гражданской войны в Задонье На чтение: 1 минута

Дронов В.А. События Гражданской войны в Задонье. — с. Дубовское, 2015. — 108 с.

Книга, посвящённая истории станиц и хуторов Задонья в годы Гражданской войны, вместе с тем охватывает большой период времени — с начала XIX по 50-е годы XX века.

В работе проведено исследование причин возникновения братоубийственной войны на территории современного Дубовского района.

Проанализированы операции партизанских отрядов, затем соединений белой и красных армий.

Исследованы факты взаимного истребления казаков и крестьян, иногородних и интеллигенции восточных округов Области войска Донского.

Как это могло произойти?

Начало распри

Разрывает сердце надвое Гражданская война

Степной поход

В коловерти

И кресты вышивает последняя осень по истёртому золоту наших погон

Горький хлеб эмиграции

Сполохи

Об авторе

Валерий Александрович Дронов родился в 1949 году в станице Казанской Ростовской области. С 1960 года проживает в Дубовском районе. Окончил Ростовский государственный университет. Работал токарем, учителем, был комсомольским, партийным работником, сотрудником МЧС. 15 лет отдал службе в МВД РФ. Работал в Администрации Дубовского района, ведущим специалистом Законодательного Собрания Ростовской области. Награждён тремя правительственными наградами, орденом ВВД «За Веру, Дон и Отечество». Написал книги «Казачий Присуд», «Очерки истории Дубовского района», «Район, который они уничтожили», «Бузавы», «Позывной — Дон», «400 лет в педагогике», «Дубовский район в годы Великой Отечественной войны», «Быть может, вернёмся?», печатался в трёх коллективных научных сборниках.

Обложка: изображения Советского боевого ордена Красного Знамени 1918г (правый верхний угол) и Креста «За Степной поход» 1919г (левый нижний угол)

Источник: https://ru.wikipedia.org