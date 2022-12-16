Служение Отечеству - смысл жизни 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). На чтение: 3 минуты

17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Именно в этот день в 1959 году вышло Постановление Совета Министров СССР № 1384-615, закрепившее ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных Сил. Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 в Вооруженных Силах Российской Федерации установлен памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря.

После окончания Великой Отечественной войны, когда фашизм был уничтожен, а враг повержен, наша Страна вновь столкнулась с необходимостью бороться за свою безопасность. Военно-политическая обстановка обострилась, США стремительно начали развивать наступательные вооружения, представляющие реальную угрозу Советскому Союзу.

Решение задачи достижения, а затем и поддержания военно-стратегического паритета с сильной ядерной державой мира — Соединенными Штатами Америки потребовало максимального привлечения лучших умов, талантливых ученых, научно-технического и производственного потенциалов страны, крупных материальных, финансовых и стратегических ресурсов.

Своими достижениями в области ракетной техники мы, безусловно, обязаны представителям славной плеяды создателей самого грозного оружия, обеспечивающего надежный щит нашей Cтраны.

У истоков успешного решения этих задач стояли настоящие патриоты, профессионалы, добросовестные и принципиальные офицеры-истинные сыны своей Отчизны.

Среди них особенно выделяется имя Митрофана Ивановича Неделина. Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза, основатель Ракетных войск стратегического назначения, один из самых засекреченных военачальников – масштаб личности Неделина неоспорим. Вся его жизнь была связана с ракетами: он успешно воевал в артиллерии на нескольких войнах, активно изучал и развивал ракетостроительную отрасль в послевоенное время, целиком посвящая себя укреплению оборонной мощи страны. Фактически за успехи нашего ракетостроения он заплатил своей жизнью.

Известный советский конструктор Сергей Павлович Королев считал удачей, что такой умный и целеустремленный военачальник работает вместе с ними. По уму и организаторским способностям равных Неделину на то время, пожалуй, не было. Он мог одновременно говорить с учеными и рабочими профессионально, потому что разбирался практически во всех технических вопросах вверенной ему области. Все отмечали, что Неделин был человеком большой воли и интеллекта.

Российское военно-историческое общество считает принципиально важной работу по увековечению памяти выдающихся военных. Так, 17 декабря 2019 года в подмосковном городе Одинцово в День 60-летия образования Ракетных войск стратегического назначения состоялась торжественная церемония открытия Памятника первому Главнокомандующему РВСН, Главному Маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Митрофану Ивановичу Неделину. Памятник создан Российским военно-историческим обществом под авторством Советника Председателя РВИО Ростислава Игнатьевича Мединского, посвятившего Защите Отечества – Ракетным войскам стратегического назначения большую часть своей жизни.

Подтверждением тому – защита диплома «Техническое обеспечение ракетного полка РВСН» на «отлично» первым и на то время единственным слушателем Военной Академии тыла и транспорта.

Когда Союз ветеранов РВСН обратился в Российское военно-историческое общество с инициативой увековечивания памяти одного из создателей ракетно-ядерного щита страны Маршала Митрофана Неделина, Ростислав Мединский горячо поддержал это предложение.

- Открытие Памятника в Одинцово стало делом чести для Российского военно-исторического общества и для меня лично, практически с первых дней стоявшего у истоков создания ракетно-ядерного щита Советского Союза, надежную основу которого заложил Главный Маршал артиллерии Неделин.

Вся жизнь Митрофана Ивановича, прошедшего путь от командира артиллерийского полка до Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения – это яркое воплощение служения Родине.

Венцом его боевого пути в годы Великой Отечественной войны стало высокое звание Герой Советского Союза, которого он был удостоен в Победном Сорок пятом.

Доброжелательность и простота, справедливость и требовательность Митрофана Ивановича Неделина снискали среди сослуживцев глубокое уважение и чувство гордости, которое испытывали все мы, кто в разное время служил под его руководством.

Период с 1959 по 1965 годы был непростым для становления Ракетных войск стратегического назначения, как важнейшего вида Вооруженных Сил. Обладая громадным опытом, который «оттачивался» на самых различных должностях, Неделин всегда находился в «эпицентре» событий.

При его непосредственном участии формировались новые воинские части Ракетных войск, отбирался командный, рядовой и сержантский состав, разрабатывались и испытывались новейшие образцы грозного оружия. Он был великим практиком, заложившим основы боевого применения Ракетных войск, еще не зная, что через 60 лет они будут нести боевое дежурство и надежно защищать безопасность новой России. – сказал Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.

Место для установки монумента - в городе Одинцово Московской области выбрано не случайно. В Одинцовском районе находится Штаб РВСН.

За плечами Ростислава Игнатьевича большой жизненный путь. Детство, опаленное войной, определило дальнейший выбор профессии - службу на благо Отечества в Вооруженных Силах. С первых дней - служба в первом полку межконтинентальных баллистических ракет, суровые испытания в Чехословакии, Афганистане, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и страшного землетрясения в Армении.

Высокие морально-нравственные качества, приобретенные знания и опыт позволили ему с честью пройти все испытания, по праву снискав среди сослуживцев и коллег авторитет человека, который всегда стоял и продолжает стоять на защите интересов Государства.

Сейчас на посту Советника Председателя РВИО Ростислав Мединский продолжает укреплять оборонную мощь государства. Он на передовой борьбы с беспамятством и попытками недругов осквернить память о выдающихся военных и знаковых событиях истории нашего Отечества. Активно работает с молодежью, военнослужащими и ветеранским движением, в том числе с ветеранами РВСН.

В поздравительном адресе от Командующего ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковника Сергея Каракаева искренняя благодарность за помощь, содействие и деятельное участие Ростислава Мединского в установке памятника первому Главнокомандующему РВСН, главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Митрофану Неделину в Одинцово.

- На всех должностях, куда Вас направляла Родина, вы всегда проявляли лучшие офицерские качества, высочайший профессионализм, государственный подход к делу, высокие организационные способности, глубокую веру в подчиненных и уважительное отношение к людям.

Ваша любовь к Родине, активная жизненная позиция гражданина и патриота России, добросовестность и принципиальность, глубокая рассудительность и вдумчивость, требовательность и трудолюбие, неуёмная энергия по укреплению оборонной мощи Государства, широта мышления и целеустремлённость, твердость в принятии решений и последовательность в их выполнении вызывают глубокое уважение у стратегических ракетчиков и людей, близко знающих Вас по совместной службе и работе в ветеранском движении.

На посту Советника Председателя Российского военно-исторического общества, Вы на протяжении многих лет лично курируете проекты, связанные с сохранением и восстановлением объектов военно-исторического наследия нашей Страны, активно занимаетесь патриотическим воспитанием военнослужащих и молодежи, - говорится в поздравлении.

В рамках исторического процесса, Ракетные войска стратегического назначения прошли сложный путь становления и развития – от создания первых частей и соединений, имевших в приоритете решение оперативных задач, до главной составляющей части ядерных сил России, обеспечивающих стратегическое сдерживание.

Для эффективного выполнения сложнейших задач современности, борьбы с постоянными провокациями и вызовами, необходимо иметь прочную опору – твердую уверенность в том, что мы с честью продолжаем дело, начатое нашими великими предками, не предаем их идеалов и принципов.

Ракетные войска стратегического назначения сегодня – мощный сдерживающий фактор, серьезный аргумент при решении множества вопросов военно-политического характера и отношения к России на международной арене, это основа национальной безопасности и обороноспособности государства. Поэтому научными и производственными коллективами предприятий оборонно-промышленного комплекса ведется работа по совершенствованию и разработке современных, перспективных проектов вооружения.

Такая мощь и разрушительная сила, безусловно, может быть сконцентрирована только в «руках» профессионалов. Здесь нет места ошибке и неточности. Здесь только высочайшее мастерство, отвага, смелость и талант, скромность и ежедневный тяжелый труд, требующий глубочайших знаний, навыков и невероятной концентрации, бойцовских качеств, характера каждого ракетчика бесценны. А ответственность, лежащая сегодня на плечах военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения – основа ядерного сдерживания и залог безопасности нашего Отечества.

Российское военно-историческое общество искренне поздравляет весь личный состав, ветеранов и их семьи, создателей и испытателей ракетной техники с 63-й годовщиной со дня образования Ракетных войск стратегического назначения! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, сил, счастья и благополучия под мирным безоблачным небом!