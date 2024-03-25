Скорбим. Не забудем
Общенациональный траур по погибшим во время стрельбы и пожара в "Крокус Сити Холле"
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В пятницу вечером, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар.
В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник".
В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок.
Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
История.РФ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время этого чудовищного нападения.
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