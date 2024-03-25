Скорбим. Не забудем Общенациональный траур по погибшим во время стрельбы и пожара в "Крокус Сити Холле" На чтение: 1 минута

В пятницу вечером, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар.

В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник".

В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок.

Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

История.РФ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших во время этого чудовищного нападения.