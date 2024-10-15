Силач, обойденный наградами: 10 фактов из биографии Михаила Лермонтова Сосланный на Северный Кавказа за дуэль знаменитый поэт командовал казачьим спецназом и собирался пленить имама Шамиля Автор «Героя нашего времени», создатель «Демона» и «Мцыри» и человек, выразивший гражданскую позицию в одном из самых пронзительных стихотворений на смерть Александра Пушкина, — перед читателями Михаил Лермонтов предстает прежде всего как Поэт и Творец. А затем как почитатель женщин и герой многочисленных любовных историй. На чтение: 4 минуты

Сосланный на Северный Кавказа за дуэль знаменитый поэт командовал казачьим спецназом и собирался пленить имама Шамиля

Автор «Героя нашего времени», создатель «Демона» и «Мцыри» и человек, выразивший гражданскую позицию в одном из самых пронзительных стихотворений на смерть Александра Пушкина , — перед читателями Михаил Лермонтов предстает прежде всего как Поэт и Творец. А затем как почитатель женщин и герой многочисленных любовных историй. И лишь после этого (и то далеко не всегда) — как офицер и воин. А ведь за тот недолгий срок, который судьба отмерила Лермонтову-военному, он успел серьезно отличиться и зарекомендовать себя в качестве храброго и умелого офицера, заслужившего уважение даже у ветеранов войны на Кавказе.

Из рода военных

Род русских Лермонтовых восходит к польскому поручику Георгу Лермонту, взятому в плен при осаде крепости Белая и перешедшему на службу русскому царю. Став православным, родоначальник дворянской фамилии получил имя Юрий Андреевич Лермонтов. Первый Лермонтов дослужился до звания ротмистра. Прадед поэта по отцовской линии вышел в отставку в звании секунд-майора, дед — поручика, отец — капитана. Со стороны матери в роду Михаила Лермонтова было еще больше родственников-военных. Один его двоюродный дед, Николай Столыпин, дослужился до звания генерал-лейтенанта, другой, Дмитрий Столыпин, — до звания генерал-майора и считался крупным военным теоретиком. Третий, Афанасий Столыпин, дослужился до чина штабс-капитана артиллерии, участвовал в Бородинском сражении и был награжден шпагой с надписью «За храбрость». А самый старший из братьев, Александр Столыпин, два года служил адъютантом у генерал-фельдмаршала Александра Суворова .

Юнкер Лермонтов, бывший студент

Михаил Лермонтов выбрал карьеру военного лишь после того, как у него не сложилась карьера ученого. После двух лет обучения в Московском университете он вынужден был написать прошение об отчислении, поскольку оказался нерадивым студентом. От поступления в Санкт-Петербургский университет юноша отказался и, вняв убеждениям бабушки, которая его фактически и вырастила, в 1832 году решил держать экзамен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Школа была учреждена незадолго до этого, в 1823 году, императором Александром I для обучения военному делу молодых дворян, подававших прошения о зачислении в гвардию, и через нее прошли многие знаменитые русские военачальники. Блестящее образование, полученное Лермонтовым сначала дома, у Елизаветы Арсеньевой, а затем в Московском университетском благородном пансионе, позволили ему легко поступить в это военно-учебное заведение и так же легко его окончить в числе лучших юнкеров.

Арест за сильные руки

Юнкер Лермонтов отличался невзрачной внешностью, невысоким ростом и заметной сутулостью. За это, как и за умение легко шутить (и далеко не всегда беззлобно), однокашники-юнкера дали ему прозвище Маешка — от французского имени Маэ, которое носил горбун, герой французского романа, отличавшийся острым и быстрым языком. И если на строевых занятиях Маешка не блистал, то в выездке, а особенно в фехтовании и стрельбе ему почти не было равных: выручали необыкновенно сильные руки. Эту свою способность он демонстрировал часто и охотно, особенно на пару с другим признанным силачом школы — Евграфом Карачинским: они на спор гнули шомполы гусарских карабинов. За этим занятием их однажды застал командир школы генерал-лейтенант Константин Шлиппенбах, отправивший спорщиков под арест на сутки. Кстати, свое фехтовальное мастерство юнкер Лермонтов оттачивал в том числе и в спаррингах со своим будущим убийцей — юнкером Николаем Мартыновым, учившимся в той же школе годом младше.

«Весьма твердый в верховой езде»

Двухгодичное обучение в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров завершалось смотром и сдачей экзамена в присутствии командира Гвардейского корпуса и начальника всех военно-учебных заведений великого князя Михаила Павловича. В середине ноября 1834 года такое испытание прошли и юнкера 10-го выпуска школы, в числе которых был Михаил Лермонтов. Он оказался в числе юнкеров, которые показали себя «весьма твердыми в верховой езде» (это было одно из главных испытаний), и 22 ноября 1834 года высочайшим приказом был выпущен корнетом в Лейб-гвардии Гусарский полк, получив в начале 1835 года официальный офицерский патент, подписанный военным министром графом Александром Чернышевым.

С бала — на Кавказ

Перевод в действующую армию на Северный Кавказ , которому корнета Лермонтова подвергли в 1837 году по личному распоряжению императора Николая I , крайне недовольного стихотворением «На смерть поэта», стал для него едва ли не подарком. Лейб-гвардии Гусарский полк в то время являлся полком придворным, солдаты и офицеры которого не только несли караулы в императорском дворце, но и обязаны были участвовать в многочисленных балах и праздниках, а в остальное время усиленно занимались шагистикой. Недовольный таким распорядком корнет Лермонтов открыто фрондировал, за что неоднократно подвергался арестам. И распоряжение императора лишь немного опередило неизбежную отправку поэта в действующую армию за регулярное нарушение устава. Примечательно, что на Кавказ Лермонтов отправился с понижением в звании: его перевели в армию с тем же чином, хотя гвардейские звания были на два класса выше армейских.

Лермонтов-дуэлянт

Первая ссылка Михаила Лермонтова на Кавказ была короткой, а на передовую он не попал: простудившись в дороге, долгое время лечился в Пятигорске на водах. Затем его перевели с восстановлением в звании в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, а в апреле 1838 года он вернулся в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. Правда, ненадолго: через полтора года ссора Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом Барантом закончилась дуэлью, за «недонесение» о которой поэта вновь арестовали и подвергли суду. Вторая дуэль, о которой достоверно известно, состоялась через три года и стала последней: стреляясь с Николаем Мартыновым, поэт погиб. Кроме того, как считают исследователи, в лермонтовской истории была еще одна дуэль, оставшаяся без последствий, и еще четыре вызова на дуэли, которые так и не состоялись.

Портрет Михаила Лермонтова в мундире корнета лейб-гвардии Гусарского полка. Картина художника Петра Заболотского, 1837 год

Источник: http://m1r.su

Ссылка в знаменитый полк

Военный суд по делу о дуэли вынес корнету Лейб-гвардии Гусарского полка Михаилу Лермонтову достаточно мягкий приговор: дуэлянт покинул Санкт-Петербург и во второй раз отправился на Северный Кавказ в действующую армию, где ему предстояло служить в звании поручика (армейское звание, соответствующее подпрапорщику или корнету гвардии). По прибытии Лермонтов был назначен командиром взвода 12-й мушкетерской роты Тенгинского пехотного полка. Полк этот был хорошо известен в русской армии, в частности, мужеством, которое его солдаты и офицеры продемонстрировали во время Битвы народов под Лейпцигом. А в 1840 году, уже при Лермонтове, полк прославился подвигом своего солдата Архипа Осипова, во время атаки горцев на укрепление Михайловское взорвавшего пороховой погреб вместе с противником (за это рядовой Осипов императорским указом был навечно зачислен в полковые списки).

Корнет лейб-гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов после возвращения из первой ссылки на Северный Кавказ. Портрет работы Александра Клюндера, 1838 год

Источник: https://commons.wikimedia.org

Командир казачьего спецназа

Вскоре после прибытия на Кавказ поручик Лермонтов добился перевода в Чеченский отряд генерал-майора Аполлона Галафеева. В это соединение входила и так называемая команда охотников (добровольцев) под началом унтер-офицера Руфина Дорохова. Сын знаменитого генерала Ивана Дорохова, героя Отечественной войны 1812 года, он попал на Кавказ, как и Лермонтов, после военного суда, но пониженный в звании до рядового. Сотня охотников представляла собой, по выражению самого Лермонтова, «разный сброд», «нечто вроде партизанского отряда », в состав которого входили преимущественно казаки и татары. Этот отряд действовал преимущественно на передовой или даже за нею, выполняя задачи, которые сегодня выполняют подразделения специального назначения. 20 октября 1840 года Дорохов после тяжелого ранения передал свою команду под начало поручика Лермонтова, которого характеризовал как «пылкого и храброго», и тот командовал подразделением до декабря того же года.

Михаил Лермонтов в сюртуке офицера Тенгинского пехотного полка. Портрет работы художника Кирилла Горбунова, 1841 год

Источник: https://commons.wikimedia.org

Собирался брать Шамиля

Еще до того, как ему выпало командовать сотней охотников Дорохова, но уже после того, как он вошел в состав Чеченского отряда генерал-майора Галафеева, в июне 1840 года в одном из своих писем с Северного Кавказа поручик Михаил Лермонтов писал: «Я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь, прислать к тебе по пересылке». В действительности никакого приказа о поимке Шамиля поэт, конечно, не получал: это не входило в его служебные задачи в то время. Позднее, командуя дороховским «партизанским отрядом», поручик Лермонтов мог бы, наверное, получить и такое распоряжение, но не успел. А имама Шамиля пленил в 1859 году лермонтовский однокашник по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Александр Барятинский, дослужившийся к тому времени до звания генерала от инфантерии.

Пленный Шамиль перед главнокомандующим Кавказской армией князем Александром Барятинским 25 августа 1859 года. Картина художника Теодора Горшельта, 1863 год

Источник: https://commons.wikimedia.org

Неполученные награды

Добиться возвращения с Северного Кавказа в Санкт-Петербург в свой полк Михаил Лермонтов мог, только проявив храбрость на поле боя и заслужив награды. Однако ни одно из представлений его к награждению так и не было удовлетворено: император Николай I всякий раз лично вычеркивал фамилию поэта, которого откровенно недолюбливал. Так, в июле 1840 года генерал-майор Аполлон Галафеев представил поручика Лермонтова к награждению орденом Святого Владимира 4­й степени с бантом — награде, немногим уступавшей главному военному ордену Святого Георгия Победоносца. Но в штабе Кавказского корпуса в представлении заменили эту награду на более низкую — орден Святого Станислава 3­й степени, а в Санкт-Петербурге фамилия опального офицера вовсе исчезла из списков. Так же произошло и с представлением Лермонтова к награждению золотой саблей «За храбрость», которое подписал командующий кавалерией Чеченского отряда полковник Владимир Голицын. Наградного оружия поэт так и не получил.

Орден Святого Владимира IV степени, которого так и не получил поручик Михаил Лермонтов

Источник: http://medalirus.ru

Обложка: Портрет Михаила Лермонтова, написанный художником Петром Кончаловским в 1941 году, в сотую годовщину гибели поэта. Источник: https://www.wm-painting.ru

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