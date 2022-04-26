Севастьян Дабович - сербский апостол в Америке На чтение: 2 минуты

В разгар гражданской войны в США, в 1863 г., в порт Сан-Франциско с дружественным визитом прибыла русская Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала Андрея Александровича Попова. Этот визит является одним из весьма примечательных событий в насыщенной истории русско-американских связей XIX века. Немаловажное значение он, как оказалось впоследствии, приобрел и для становления православного христианства и распространения влияния Русской православной церкви в Калифорнии и США.

На флагмане эскадры, корвете «Богатырь», находился иеромонах Кирилл из Тихвинского монастыря, который крестил детей русских и сербов поселенцев в Сан-Франциско, в том числе первого православного священника, родившегося в Америке, серба Йована (в монашестве – Севастьяна) Дабовича, будущего «апостола» сербского православия в Америке [1]. Без всякого преувеличения С. Дабовича можно назвать одним из столпов раннего православия в Северной Америке. Отец Севастьян родился 21 июня 1863г. в Сан-Франциско в семье Ильи и Елены Дабовичей, сербских иммигрантов из Герцоговины, поселившихся в Америке в 1853 г. Отец Севастьян был четвертым из семи сыновей четы Дабовичей. Как он утверждал в старости: «Я первый мальчик, рожденный сербскими родителями в Америке. Раньше меня родились только две девочки, мои двоюродные сестры, дочери моего дяди». С детства будущий миссионер отличался кротким и тихим нравом, любил посещать с матерью церковные службы и ни о чем другом, кроме как о служении священником, не мечтал [2]. После окончания школы Йован прислуживал в русском соборе в Сан-Франциско во время церковных служб псаломщиком. В 1884 г. его назначили в церковь Св. Михаила в Ситку. Во время пребывания на Аляске отец Севастьян решил продолжать свое духовное образование. Таким образом в 1885 г. он отправился в Россию, где три года обучался в духовных академиях в Санкт-Петербурге и Киеве. В 1888 г. в Санкт-Петербурге он был пострижен в монахи и получил имя Севастьян. 25 декабря того же года митрополит Новгородский Санкт-Петербургский и Финляндский Исидор (Никольский) рукоположил его во диаконы. Этим обстоятельством Дабович всегда очень гордился. В июне 1889 г. о. Севастьян вернулся в Сан-Франциско. Знание иностранных языков (кроме английского и сербского, он владел греческим и русским) сделало его своеобразным мостом между русским духовенством в Сан-Франциско и многонациональной паствой. Новый епископ Алеутский и Аляскинский Владимир (Соколовский-Автономов) назначил Дабовича заведовать службами, ведущимися на английском языке. В 1892 г. о. Севастьян подал прошение епископу Николаю (Зиорову) о том, чтобы тот доверил ему миссионерскую работу на Тихоокеанском побережье США. Так С. Дабович стал миссионером. Он совершил множество миссионерских путешествий по разным городам Калифорнии, Орегона, Вашингтона, Британской Колумбии, везде привлекая к себе православных людей и призывая их основывать церкви. В 1894 г. благодаря усилиям о. Севастьяна в городе Джексон (Калифорния) была открыта первая в западном полушарии сербская православная церковь Св. Саввы. При поддержке Дабовича построили православные церкви в Портленде, Чикаго, Лос-Анджелесе. В 1894 г. С. Дабович вместе с А. Хотовицким (русским священником из Нью-Йорка) сопровождал епископа Николая (Зиорова) во время поездки того в Вашингтон на встречу с президентом США У. Маккинли. В 1905-1909 гг. С. Дабович исполнял обязанности руководителя сербской православной миссии с центром в Чикаго. В 1912 и 1917 г. дважды отец Севастьян отправлялся на поля сражений в Европу, где служил капелланом в сербской армии во время Балканских и Первой мировой войн. А вообще, по словам самого Дабовича, он пересекал Атлантику 15 раз, а Тихий океан – 9 раз. Последние годы своей жизни о. Севастьян провел на родине предков, в Сербии, где и умер в Жичском монастыре 30 ноября 1940 г. в возрасте 77 лет. В последние годы жизни С. Дабович сильно тосковал по Сан-Франциско, где он родился. В одном из писем своему американскому корреспонденту Н. Муссичу он писал: «Мое тело все слабеет и слабеет. Мне бы хоть только один раз взглянуть на пролив Золотые ворота. Все мои лучшие детские воспоминания связаны с Сан-Франциско, с тем местом, где я был рожден». Последними словами о. Севастьяна были: «Я хочу только одного – Царства Небесного».

В 2007 г. останки С. Дабовича были перенесены из Жичского монастыря в церковь Св. Саввы в Сан-Франциско, в ту самую церковь, которая была основана в 1894 г. заботами о. Севстьяна. На его надгробии выбита надпись: «Первый американский сербский православный апостол. Святой апостол Севастьян, молись за нас!» [3]

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1. Дабович С. Православная церковь в Калифорнии // АПВ. 1898. № 15. С. 455-456.

2. An ordination service held at the Greek-Russian church yesterday morning // San Francisco Call. 1892. Aug. 29. P. 2.

3. Более подр. см.: Damascene (Christiansen), hierom. Archimadrit Sebastian Dabovich: Serbian orthodox apostol to America. С. 9. [Электр. ресурс]. URL: // www.orthodoxinfo.com; Farley B. Circuit Riders to the Slavs and Greeks: missionary priests and the establishment of the Russian Orthodox church on the American West, 1890-1910. Woodrow Wilson International Center for scholars, 2000. P. 1-3; Archimadrit S. Dabovich and the Orthodox Mission to America // The Orthodox world. 1965. № 5. С. 181.