Семь Римских царей. Царский период Древнего Рима. История Древнего Рима традиционно делится на разные периоды. Первым из них является царский период 753 – 509 гг. до н.э. На чтение: 6 минут

История Древнего Рима традиционно делится на разные периоды. Первым из них является царский период 753 – 509 гг. до н.э.

По легенде Рим был основан братьями Ромулом и Ремом, первый из который стал римским царем. Вслед за Ромулом Римом правили еще 6 царей: Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый.

Последние три царя были представителями этрусской династии. Власть царя первоначально была близка власти племенного вождя – царь исполнял функции полководца и верховного жреца, но его реальное влияние на внутриполитическую жизнь Рима, в значительной степени, ограничивалось родовой аристократией. Лишь в период правления этрусской династии цари начали претендовать на неограниченную власть.

В царский период все полноправное население Рима делилось на 300 родов, 10 курий (по 30 родов) и 3 трибы (по 10 курий). Высшим органом государственного управления было народное собрание, в котором могли участвовать все полноправные жители общины. Первоначально к полноправному населению относились только патриции – потомки коренных жителей Рима, плебеи - потомки переселившихся в Рим родов - не имели права участвовать в собраниях. Еще одним органом управления был совет старейшин – глав 300 родов – сенат (от латинского senex - старик). Только при шестом царе Сервии Тулии (середина VI в.) плебеи были введены в число членов римской общины. Родовое управление были сменено цензовым: все население римской общины было поделено на 5 категорий, в соответствии с имущественным положением. Цензовое разделение общинников стало основой организации римского войска, а также политического устройства Рима.

Правители Древнего Рима, известные как древнеримские цари, были легендарными и полулегендарными лидерами, управлявшими страной в период царствования до установления Республики. Они занимали трон на протяжении 244 лет начиная с основания Рима 21 апреля 753 года до н.э. Царский период завершился с изгнанием последнего из древнеримских царей.

Каждый из семи правителей Древнего Рима внес свой вклад в историю, оставив в ней неизгладимый след благодаря определенным достижениям.

Личности римских царей отражают представления римлян об их далёких предках. Сами цари впоследствии были приравнены к божествам, их золотые статуи были установлены на форуме в Риме. Однако в 410 г., чтобы предотвратить нашествие на Рим и откупиться от царя Алариха и его планов на разграбление, золотые статуи были переплавлены для подношения захватчику.

1. РОМУЛ.

Основателем Рима стал первый древнеримский правитель Ромул.

Стремясь стать единственным правителем, он не остановился перед обманом и убийством своего брата-близнеца Рема. По легенде, Ромул и Рем, основатели Рима, родились от запретной связи, были оставлены на берегу реки и вскормлены волчицей. А потом их подобрал и воспитал царский пастух Фаустул.

Повзрослев, Ромул и Рем вернули власть над родным городом своему деду, царю Нумитору, а сами решили основать новую общину. Среди их сторонников было много беглых рабов и преступников. Такое общество жители родного города Альба-Лонги не хотели принимать. Но и братья не хотели распускать войско, потому что они потеряли бы только что обретённое могущество. Поэтому Ромул и Рем решили построить новый город в тех местах, где когда-то их выкормила волчица. Но они никак не могли прийти к единому решению о том, где именно начинать строительство: Ромул хотел за холм Палатин, Рем - за холм Авентин. Также они никак не могли сойтись в вопросе, как будет называться город: Рома или Ремория, и кто из них будет там править. В итоге они окончательно рассорились. В результате Ромул убил Рема.

После этого Ромул основал город, названный в его честь Римом (лат. Roma). Народное собрание провозгласило Ромула царём. Он издал первые законы. Ромул понимал, что ничем, кроме законов, он не сможет сплотить толпу в единый народ. Для внушения своей силы и значимости дикому и неотесанному народу Ромул стал во всём держаться очень важно и завёл двенадцать ликторов. Ликторами называли вид госслужащих, которые исполняли различные приговоры (телесные наказания, смертная казнь), и, в основном, они осуществляли парадные и охранные функции, заключавшиеся в сопровождении высокопоставленных личностей и наблюдении, чтобы тем оказывали надлежащие почести. Для того, чтобы город быстро рос, Ромул его сделал «убежищем» для беглецов, должников, убийц, других преступников и начал предоставлять гражданские права стекавшимся в его город.

Ромул дал основу социальной и военной структуры Рима. Граждан Рима царь поделил на патрициев - лиц, которые принадлежали к исконным римским родам, составлявшим правящий класс и державшим в своих руках общественные земли и их полную противоположность - плебеев. К первой группе он отнёс сто «лучших граждан», которые заседали в царском совете, получившем название «сенат». Сам Ромул стал первым в истории Рима магистратом и создал таким образом три основообразующих элемента Римской республики: сенат, магистратуры и народное собрание.

При нём была создана система патроната. Ромул сформировал пешее и конное войско. Именно он создал первые легионы, представлявшее собой ополчение численностью около 3 тысяч человек пехоты и 300 всадников из имущих граждан, собиравшихся только во время войны или для военного обучения.

Так же он создал первый римский календарь. Год, в соответствии с этим исчислением, состоял из 10 лунных месяцев.

Шло время, Ромул все также оставался у власти, но становился более деспотичным. В начале своего правления он делил власть с группой своих старых соратников — патрициев, позже Ромул просто отдавал указания сенаторам. По одной из теорий, к его смерти причастны сенаторы, которые затем объясняли его исчезновение как сверхъестественное вознесение на небо.

2. НУМА ПОМПИЛИЙ.

После Ромула цари избирались. Вторым царем был сабинянин Нума Помпилий. После смерти Ромула сенат избрал его римским царем за справедливость и набожность. Они считали, что это может укрепить союз между римлянами и сабинянами внутри города. Поначалу он отказывался от высокой чести, однако отец убедил его в том, что лишь его мудрость может научить воинственный народ Рима добиваться процветания не только войной, но и миром. За годы своего правления Нума приучил народ к мирному, законному порядку и к почитанию богов. Он был миролюбивым и мудрым правителем. Ему приписывается религиозное устройство Рима.

Также следует отметить следующие достижения и нововведения: при нём были подсчитаны все земли, принадлежащие Риму, осуществлено межевание земли каменными столбами; созданы жреческие коллегии; запрещены человеческие жертвоприношения; были учреждены ремесленные цехи, установив для каждого из них отдельные празднества. Он провёл серьёзную реформу календаря, на основе которого впоследствии был введён юлианский календарь. До него римляне делили год на десять месяцев, начиная счёт с марта, и заканчивая декабрём. Согласно новому календарю, были введены два новых месяца — январь и февраль в честь богов Януса и Феба. Таким образом, календарь, введённый Нумой Помпилием состоял из двенадцати месяцев и 355 дней. Также он разделил дни на обычные и фесты.

Нума Помпилий умер в возрасте 80 лет, оставив, по преданию, большое письменное наследие. Все свои книги он завещал похоронить с собой. Впоследствии их нашли и сожгли, считая, что в них есть угроза для религиозного мировоззрения римлян.

3. ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ.

Новым царем стал воинственный Тулл Гостилий. Он был внуком храбрейшего из римских воинов. До избрания царём Тулл Гостилий занимался земледелием, а после он участвовал во многих войнах. В этом он схож с Ромулом. Заступив на царскую должность, Тулл сразу же стал искать повод для войны с соседями. Он действительно любил воевать и не просто воевать, а превращать города своих врагов в пепел. К концу его царствования, Рим из города-государства превратился в державу регионального масштаба.

За время правления Тулл Гостилий подчинил себе соседний город Альба-Лонгу, а жителей переселил в Рим, дав им права граждан; еще больше увеличил границы римских земель и удвоил число граждан Рима; присоединил к городу Целийский холм; 100 старейшин из Альба-Лонги были зачислены в римский Сенат; построил здание для заседаний сената, которое в истории получило название «Гостилиева курия»; за счет альбанского народа было увеличена количество всадников и пополнились старые легионы.

Как и смерть Ромула, гибель Тулла Гостилия окутана сверхъестественной тайной. Легенда гласит, что в наказание Юпитер молнией убил царя и сжёг его дом. Его гибель римляне посчитали знаком и решили избрать более миролюбивого царя — Анка Марция.

4. АНК МАРЦИЙ.

Анк Марций был внуком Нумы Помпилия и был похож мудростью и миролюбивым нравом на своего деда. Он покровительствовал земледелию, ремёслам и торговле. Но ему пришлось воевать, так как соседи восприняли его миролюбие как слабость. Он вел успешную войну с латинами, которая окончилась победой. Латины были переселены в Рим и сформировали слой плебеев.

Анк Марций ввел специальную воинскую церемонию — порядок объявления войны, целый ритуал, которому с этого времени римляне стали неуклонно следовать. Римский народ поддержал введение такого торжественного ритуала.

Важным достижением Анка Марций стало то, что владения Рима расширились до самого устья реки Тибр.

Анк Марций считается основателем гавани и соляных приисков Остии, расположенной в устье реки Тибр. Чтобы обезопасить Рим от нападений этруссков, он укрепил крепость Яникул по ту сторону Тибра, обнес ее городской стеной, а через Тибр построил первый деревянный мост на сваях. Этот мост просуществовал около тысячи лет.

Для устрашения преступников, которых много развелось в таком населенном городе, как Рим, он построил первую тюрьму со сводами в два этажа в подошве Капитолия - одного из семи холмов, на которых возник Древний Рим. В ее нижней части совершалась смертная казнь. Эта тюрьма сохранилась до нашего времени.

Анк Марций умер, процарствовав 24 года и оставив о себе славу царя, умевшего разумно править и в мирные, и в военные времена.

5. ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ ПРИСК.

Следующий царь Древнего Рима Луций Тарквиний Приск. Ещё в молодости он добыл себе большое состояние и отправился в Рим из своего родного этрусского города Тарквинии. Благодаря своему богатству и мудрости, он вскоре стал одним из самых влиятельных людей в Риме. Царь Анк Марций заметил Луция Тарквиния, сделал своим приближённым, назначил начальником конницы и опекуном над сыновьями. После его смерти, Луций Тарквиний убедил Народное собрание в том, что именно он, а не кто-то из малолетних детей Анка Марция должен стать царём Рима. При новом царе Рим продолжил войны с соседями. В области внутренней политики за время своего царствования Луций Тарквиний провёл много реформ: привёл в порядок взаимоотношения между старыми и новыми родами, увеличил сенат до 300 человек за счёт новых членов из бедных родов, также до 1800 человек был расширен сенат путем ввода в его состав представителей бедных родов.

Тарквиний также покровительствовал развитию искусства и занялся благоустройством Рима. Он ввел в Риме различные этрусские обычаи и культы, в том числе Великие или Римские игры, состязания на колесницах, кулачные бои. В то время был построен Храм Юпитера Капитолийского, ныне более известный как просто Капитолий. Луций приступил к осушению посредством каналов болотистых частей города и построил водопровод и канализацию. Был выстроен Большой сточный канал Клоака Максима, построен Римский Форум – центральная площадь с прилегающими зданиями, изначально на нём размещался рынок, позже он включил в себя комиций, курию, и приобрел политические функции.

Также был построен Большой Цирк между Палатином и Авентином для проведения регулярных общественных скачек и празднеств. Скромные хижины стали заменять домами на каменном фундаменте.

Луций Тарквиний был убит ударом дубинки сыновьями Анка Марция, затаивших злобу на любимца своего отца, который отобрал у них царскую власть.

6. СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ.

Следующим шестым царем стал приемный сын убитого царя Сервий Туллий. Мальчик вырос в доме Тарквиния. Царь выдал за него замуж свою дочь. Его любили и уважали как при дворе, так и в народе. Когда Тарквиний был убит сыновьями Анка Марция, Сервий Туллий захватил власть с помощью сената. Ему принадлежат реформы государственного строя и большая строительная деятельность. Сервия Туллия считали «народным» царём. Он как мог содействовал росту благосостояния римского общества.

Прежде всего Сервий Туллий знаменит своей реформой под названием Сервиева конституция. Она заключалась в создании территориальных триб вместо старых родовых, которые делились на городские и сельские. Каждой трибе приписывалась та или иная территория. В отличие от предыдущего подразделения, новой основой отнесения к трибе стал не родовой, а территориальный принцип. В них включались как плебеи, так и патриции.

Cервий Туллий ввёл представителей плебеев в состав римской общины, разделил все римское население (и патрициев, и плебеев) на 5 классов в зависимости от имущественного состояния. Суть реформы состояла в том, что права гражданства стали принадлежать не только патрициям, но и плебеям. Также теперь плебеи должны были платить налоги и нести военную службу. Вместо родовой знати власть перешла к наиболее зажиточным гражданам.

Также во время правления Сервия Туллий значимым событием стала постройка городской крепостной стены из блоков пористой горной породы, названной Сервиевой. Длина стены была 11 километров, а высота - 10 метров. Стена окружала территорию, включавшую холмы Рима. В то же время Рим прозвали «городом на семи холмах». Тогда же произошло значительное расширение территории самого города.

Новый царь выкупал бедняков из рабства и всячески способствовал росту благосостояния народа Рима, за что его особенно чтили плебеи, но недолюбливали патриции и Сенат. Недовольство патрициев реформами Сервия Туллия привело к тому, что царь потерял поддержку сената. Сын пятого царя Рима Луция Тарквиния Приск, Луций Тарквиний Гордый, воспользовался этим, созвал сенат и провозгласил себя царём. Когда же глубокий старик Сервий Туллий явился в сенат, Луций Тарквиний Гордый сбросил его со ступенек. Старик отправился прочь. Опасаясь того, что Сервий Туллий сможет собрать лояльных ему римлян и не дать ему занять царский трон, Луций Тарквиний, послал своих людей догнать и убить престарелого царя.

7. ЛУЦИЙ ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ.

Сразу после своей коронации, Луций Тарквиний окружил себя ликторами и начал проводить политику подавления сторонников погибшего Сервия Туллия. Некоторые члены сената, которые рассчитывали на возвращение патрициям былых привилегий, покинули его. В результате козней и доносов численность сената сократилась почти вдвое. Царь перестал пополнять его другими, а также стал созывать сенат как можно реже. Совет приближённых царя практически заменил функции сената.

Луций Тарквиний Гордый проводил активную завоевательную внешнюю политику. Он укреплял союз Рима и латинских городов путём физического устранения неугодных и созданием родственных союзов. При Тарквинии Гордом в армию перестали брать представителей низших классов — их использовали в строительстве. Армию же комплектовали, в основном, из наёмников.

Луций Тарквиний занялся активным строительством в Риме. При нём был окончательно достроен храм Юпитера на Капитолийском холме, закончено строительство римской канализации. Тарквиний Гордый уничтожил сабинянские святилища и уровнял Тарпейскую скалу, возвышавшуюся над форумом, откуда сбрасывали осуждённых в реку Тибр.

Луций Тарквиний Гордый стал седьмым и последним царем Рима. Его правление отличали репрессии и тирания, к которым прибавились злоупотребления его сыновей. Против его правления были настроены все слои населения Рима. В итоге граждане решили изгнать царя и установить республиканское правление.

С этого момента в Риме наступил конец эры царей. Наступил период республики.

ИТОГИ ЦАРСКОГО ПЕРИОДА

Царский период продолжался 244 года и прежде всего он связан с возникновением нового города, в будущем столицы целой империи, Рима. Легенды утверждают, что история Рима началась в 753 г. до н. э. Этот период характеризуется жизнью племён, поселившихся на берегах Тибра. Римская община была основана путем объединения трех племен - древних латинян, сабинян и этрусков. Все население Рима делилось на три племени, племена делились на роды, курии и трибы. Народные собрания играли ключевую роль в управлении городом. Изначально роды, племена и курии собирались на народные собрания для решения вопросов о наследстве, судебных спорах, приговорах о смертной казни и других вопросах. Старейшины родов входили в совет старейшин - сенат. Сенат являлся главной правительственной структурой Рима, отвечавшей за управление городом и предварительное обсуждение дел, которые позже выносились на обсуждение Народного собрания. Со временем, он стал главной правящей структурой. Главой римской общины, ее гражданским правителем и верховным военачальником был царь. Он избирался на народных собраниях комициях, участвовать в которых могли только патриции члены старейших римских родов. Другая часть населения, не входившая в родовую структуру, называлась плебеями. Плебеи были свободными, также несли военную службу, как и патриции, но получали в отличии от них совсем маленькую долю военной добычи. И лишь при шестом царе Сервии Туллий были проведены реформы: патрициев и плебеев поделили по имущественному принципу, так появился единый римский народ. Но с ростом имущественного неравенства социальная структура общины становилась еще более сложной: стали выделяться богатые аристократические семьи и обедневшие жители клиенты. Плебеев же этого времени можно отнести к мелким и средним землевладельцам и ремесленникам. Со временем численность плебеев увеличивалась, и они превратились в политическую и экономическую силу. Борьба плебеев за уравнение своих прав с патрициями продолжалась несколько веков в политической истории Рима. Со временем Рим значительно изменился и стал одной из крупнейших и влиятельных империй в мире.

Обложка: Картина Пастух Фаустулус приносит Ромула и Рема к своей жене. Николас Мигнард. Источник: Dallas Museum of Art