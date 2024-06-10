Русско-японская война в отражении дореволюционной литературы. По материалам Библиотеки военного историка Не успели остыть стволы орудий отгремевшей Русско-японской войны 1904-1905 гг., как её современники – очевидцы и непосредственные участники – принялись оформлять свои ещё свежие воспоминания на листах бумаги На чтение: 4 минуты

«Русско-Японская война 1904-1905 г.» В. А. Апушкина

Не успели остыть стволы орудий отгремевшей Русско-японской войны 1904-1905 гг., как её современники – очевидцы и непосредственные участники – принялись оформлять свои ещё свежие воспоминания на листах бумаги. Мемуары ветеранов вскоре оформились в печатном виде, став доступными для массового читателя. В результате этого была сформирована широкая источниковая база, представляющая большой интерес не только для неосведомлённых читателей, но и, в первую очередь, специалистов по истории русского оружия. Библиотека военного историка Российского военно-исторического общества – то место, где собрана дореволюционная историография по русско-японской войне: около полусотни изданий, иллюстрированных и сопровождаемых картами войны, хранится в фондах Библиотеки. Автором одного из таких книжных проектов был офицер Русской Императорской армии Владимир Александрович Апушкин, редактор «Военной энциклопедии» Сытина, фактический редактор журнала «Летопись войны с Японией». Его богатый опыт службы Отечеству и издательской деятельности послужили причиной того, что к нему обратилась редакция книгоиздательского товарищества «Образование» с просьбой написать очерк о боевых действиях для книжной серии «Русская Быль». Учитывая возросший после поражения общественный интерес к вопросам государственной обороны и памятуя той интерес, которое проявило российское общество в тяжёлые дни войны, Апушкин согласился взяться за столь ответственную работу по недавней войне. Принятию решения способствовало также тот факт, что на тот момент «цельной картины её, написанной не для специалистов-военных, а для широкого круга интеллигентных читателей», не было в печати. С поручением кадровый офицер справился – уже в 1910 году в свет вышел его труд «Русско-Японская война 1904-1905 г.», богато иллюстрированная картинами, фотографиями и картами. Сам Апушкин в предисловии книги так характеризует её содержание: «центр тяжести её лежит не в том, где какой корпус, дивизия или полк стоял и как во всех подробностях сражениях происходили, а в том, как последние подготовлялись и что влияло на исход их – в смысле победы или поражения. Словом, я уделил более внимания и места не вопросам тактики, а более широким, понятным и интересным вопросам стратегии, – не исполнителям боевых диспозиций, а тем, кто давал для них директивы, чей разум и воля направляли ход войны».

Апушкин начинает своё повествование с истории русско-японских отношений, бросая ретроспективный взгляд на прошлое, пытаясь выяснить, как две империи дошли до вооружённого противостояния и какую роль в этом сыграли европейские державы. Во второй главе своей монографии автор приводит данные о русской и японских армиях, расположение основных формирований, мобилизацию, общее состояние войск и их снабжения, а также военно-морского флота – он играл в той войне роль не меньшую, чем сухопутные силы. Уже затем автор приступает к ходу боевых действий, описывая сражения той войны: Вафангоу, Дашичао, Хайчен, Порт-Артур, Ляоян и так далее. По мере повествования книга сопровождается фотографиями, открытками, картами театра военных действий, что помогает читателю «погрузиться» в эпоху. Владимир Апушкин о той войне как исследователь, опираясь на имеющиеся данные и материалы той войне, реконструируя её ход, поэтому его работа представляет особый интерес для интересующихся эпохой.

Военно-историческая комиссия

Для составления официальной истории вооружённых конфликтов в дореволюционной России учреждались военно-исторические комиссии, и эта война не стала исключением. Комиссия по описанию Русско-японской войны 1904-1905 гг. была создана на следующий год по её окончанию при Главном управлении Генштаба под председательством участника войны генерал-майора Василия Иосифовича Гурко, сына известного русского фельдмаршала. В 1910 году труды военно-исторической комиссии, через которую прошли тысячи архивных документов, были изданы в девяти томах. Один из комплектов серии «Русско-Японская война 1904-1905» также хранится в фондах Библиотеки военного историка РВИО. Однако работа комиссии – не единственный многотомник, посвящённый той войне. До 1909 года издательским товариществом «Р. Р. Голике и А. И. Вильборг» были изданы шесть томов «Истории Русско-Японской Войны». Редакторами-издателями стали М. Е. Бархатов и В. В. Функе. Богато иллюстрированные тома для более удобной навигации содержат детализированное оглавление и список использованных источников и литературы. Редакция преследовала цель просвещения и систематизации имеющихся на тот момент знаний о минувшей войне, о чём она пишет в самом начале первого тома следующее: «Весь этот разнообразный и огромный материал, в силу своей разбросанности по всей печати, не давал возможности верного освещения событий и установления логической между ними связи и создавал такое положение, при котором события эти являлись туманными и непонятными и многие честные труженики и слуги родины оставались безвестными, иногда даже порицаемыми, а многие увенчанные славой и попавшие в герои, оказались свергнутыми с незаслуженных ими пьедесталов».

Книга опиралась на широкий круг источников, как опубликованных, так и находившихся в рукописях или существовавших в устной форме. Здесь были представлены официальные документы, воспоминания участников, как русских военных, так и европейских офицеров и журналистов, следивших за ходом военных действий. В «Истории» впервые появилась систематизация данных о войне. Цифры потерь, сообщения очевидцев, судьбы участников — все это явилось новым этапом в развитии историографии русско-японской кампании 1904–1905 гг. Издание включает большое количество фотоснимков, карт, планов. В шестом томе художественно выполнены портреты участников войны: от генералов, командующих армией, до медсестер и полевых священников, с краткими биографическими сведениями.

Очевидцы событий

Журналист Евгений Константинович Ножин перед войной работал в Нагасаки. Кто знает, какая судьба ждала бы его во вражеской стране, не успей он всего лишь за день до объявления войны покинуть Японию на пароходе «Шилка», который довёз его до прямо до Порт-Артура – города, героическая оборона пройдёт красной линией по истории той войны и ляжет в основу будущей книгой Ножина, ставшего военным корреспондентом. Будучи непосредственным очевидцем боевых действий за город, Ножин написал двухтомную «правду о Порт-Артуре». Усилиями «Издания П. А. Артемьева» первый том работы увидел свет уже в 1906 году, второй – годом позже. Свой труд автор начинает следующими словами: «Вам, забытые, но истинные герои – защитники Порт-Артура, посвящаю труд свой». Используя документальные данные и опираясь на собственные воспоминания, Ножин пытается ответить на вопрос о причинах падения крепости, почему титанические усилия её защитников оказались напрасны. Монография наполнена фотографиями той осады, поскольку автор пытался передать читателям тяжёлые осадные будни, которые он добровольно разделил вместе с гарнизоном города.

Очень интересна работа Александра Николаевича Голицынского «На позициях Порт-Артура. Из дневника Ротного и Батальонного Командира», изданная в «Типографии В. Безобразова и Ко». Занимательна и обложка книги, на которую издатель предусмотрительно нанёс цену – 80 копеек. Работа сама по себе небольшая и состоит менее чем из ста страниц, однако сами впечатления и точка зрения офицера и участника тех событий представляется крайне интересной и изобилующей как личными данными, так и подробностями документального характера. К книге прилагается карта планов укрепления русских позиций на линии фронта, позволяющая рассмотреть диспозицию царской армии. В свою очередь, подробно диспозицию и манёвры сторон рассматривают в работе «Подробные тактически очерки из войны 1904-1905 гг.», составленных некими полковником Таберманом и капитаном Новаком.

Взгляд со стороны

Литература по вопросу Русско-японской войны даже в дореволюционную пору вызывала обсуждение. Многие работы казались общественности спорными и порой оскорбительными. К числу таких относилась серия «Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев», и ровно такую характеристику дали отечественные читатели книгам барона фон Теттау, изданным в оригинале на немецком языке. Книга «Куропаткин и его помощники», переведённая офицером и военным писателем Михаилом Владимировичем Грулёвым на русский. От себя Грулёв предупреждает, что критика русской армии со стороны немца Теттау может быть неприятна, но «по моему крайнему разумению книга эта, по выводам и заключениям автора, весьма назидательна для нашей армии, хотя, строго говоря, подполковник Теттау не говорит нам ничего нового, чего бы задолго до него русские военные писатели не повторяли на все лады». Но переводчик считает, что обзор и критический подход к истории войны со стороны иностранцев также необходим, поскольку это помогает сформировать объективное видение тех событий. Об этом пишет и сам Теттау, характеризуя задачу своей работы, в которой он рассматривает события от боёв под Ляояном до сражений при Мукдене и Сыпингае, «в критическом исследовании причин поражений армии ген. Куропаткина и в извлечении соответствующих выводов и поучений». Причины эти подполковник видит в отсутствии «готовности к самопожертвованию и энергичной деятельности и отсутствию среди командного состава моральных сил, обусловливающих готовность взять на себя ответственность во всех случаях».

Другая монография за авторством Эллиса Бартелетта «Порт-Артур. Осада и капитуляция» была переведена «с английского под редакцией Генерального Штаба подполковника Ю. Д. Романовского и военного Инженера подполковника А. В. фон Шварца». Начиная с причин войны, которые автор рассматривает с заключения Симоносекского договора между Японской империей и Цин в 1895 году, Бартелетт ведёт повествование вплоть до падения города. Помимо своего содержания, книга представляет интерес за счёт приложения, в котором содержатся данные о командующих армий, дивизий, бригад и полков осаждающей японской армии и состав гарнизона обороняющей Порт-Артур русской армии. Приводятся так же данные о захваченных японцами трофеях, а также потери среди сухопутных, военно-морских сил и мирного населения. Другой английский исследователь Дэвид Джемс во время войны состоял при японских войсках, осаждавших Порт-Артур. По мнению редакции «Главного Управления Уделов», издавших работу в 1907 году, работа Джемса «по полноте описываемых событий и по правдивости изложения… является одной из лучших. В ней последовательно и подробно излагается весь ход операции японской армии против Артура со дня сражения на Кинчжоу до дня капитуляции крепости». Несмотря на то, что сам автор на момент издания книги прожил в Японии уже сорок лет и ассоциировал себя с армией Муцухито, «мужеству артурского гарнизона он отдаёт должное». Работу сопровождают примечания «таких фактов, которые либо неправильно освещены, либо не отвечают истине», за авторство уже известных нам подполковник Романовского и фон Шварца. Во избежание путаниц, вызванных разной традицией написания и передачи местных топонимов, переводчики «сопоставляют русскую номенклатуру».

Рассмотренная нами часть литературы по истории русско-японской войны наглядно демонстрирует тот интерес, который был у общества – как русского, так и у европейского – к причинам описываемых событий, их ходу, последствий и причин этих последствий. Сразу после окончания войны авторы стали пытаться рассмотреть самые разные её стороны, хотя подавляющим был интерес к наиболее известным событиям, таким, как героическая оборона Порт-Артура. Представленные работы состоят как из научно-исследовательских анализов, так и из личных воспоминаний ветеранов и «аматеров», присутствовавших при вооружённых силах той или иной армии. Как бы ни были местами неприятны описываемые события, выпускавшие эти книги издательства преследовали благую цель – научиться на своих ошибках и более их не допускать.

Обложка: Атака 2-го Дагестанского полка у сел. Ландунгоу 14-го января 1905 года. С картины художника В. Мазуровского. «Русско-Японская война 1904-1905 г.» В. А. Апушкина.

Источник: Библиотека военного историка Российского военно-исторического общества