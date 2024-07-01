Русские на турецких галерах Мы уже писали, о том, что средневековый Крым превратился в один большой невольничий рынок (Как Россия покончила с рабством в Крыму). Именно с Крыма татары поставляли в рабов в Азию, Африку и Европу. Но больше всего их поступало их в Турцию. Часть сразу отправляли в османский флот. Именно с 17 века основную движущую силу флота составляли русские крестьяне и воины, взятые в плен во время боя. На чтение: 2 минуты

Мы уже писали, о том, что средневековый Крым превратился в один большой невольничий рынок ( Как Россия покончила с рабством в Крыму ). Именно с Крыма татары поставляли в рабов в Азию, Африку и Европу. Но больше всего их поступало их в Турцию. Часть сразу отправляли в османский флот. Именно с 17 века основную движущую силу флота составляли русские крестьяне и воины, взятые в плен во время боя. А движущей силой флота они становились, как только попадали гребцами на их галеры.

«Кадерга» она же «каторга»

Это у нас гребное военное судно называется галера, а по турецки «кадерга». Правда и на наших галерах было не лучше, но об этом мы расскажем вам в следующий раз. Работа на галерах не слаще чем работа на «кадергах». Вот османское гребное судно долгое время было символом неволи, тяжкого труда и безысходности. Позже турецкое слово перекочевало в русский лексикон, правда слегка измененное -«каторга».

К чести наших предков, казаков, стрельцов, боярских сыновей, шляхтичей и простых хлеборобов, они не всегда соглашались на рабскую работу и часто с оружием в руках отстаивали свою свободу.

Мы рассказывали, какие большие невольничьи рынки были в Кафе, Керчи, Евпатории и здесь сохранились интересные документы подтверждающие куплю-продажу рабов. Оказывается, что русские рабы стоили дешевле, чем другие и было это вызвано тем, что они постоянно пытались бунтовать и убегать от своих хозяев. В 17 веке сохранилось 20 известных фактов, когда русские гребцы не только пытались восставать, но и успешно овладевать судами и получать свободу. Это только зафиксированные факты, а сколько их было всего…

Очень важно для нас, что такие восстания отмечают документы и в Западной Европе. При возвращении на родину, их странствия подробно записывались дьяками Разрядного приказа. При желании с ними можно и сейчас познакомиться в Российском государственном архиве древних актов. А наиболее дотошные историки много таких документов нашли в венецианской библиотеке святого Марка и в архивах Мальтийского ордена. Обычно русские приводили захваченные галеры в европейский порт, а здесь вступали в силу бюрократические силы, которые подробно записывали все обстоятельства событий. Некоторые документы содержали поминутный ход восстаний.

Не нужен нам берег турецкий…

Одним из первых восстанием за свободу можно отнести события 1543 года. В этот год была выдана охранная грамота Мальтийского ордена Иоанне де Руссия - Ивану из России, которому удалось бежать из турецкого плена в крепости Северной Африке. Через тридцать лет такую же грамоту они выдали 10 христианам из России. Эти люди перебили охрану на галере и приплыли к мальтийской крепости Гран Кастелло на острове Гозо. Братья-рыцари по достоинству оценили мужество этих людей и отпустили их на Родину.

О подвиге казака Кошки народ даже сложил песню «Дума о Кошке». Этот казак с товарищами захватил галеру и привел ее на Дон. Донской казак Прокопий Анкудинов, 6 лет был гребцом и в 1644 году в Черном море его товарищи подняли мятеж. Турок перебили и высадились в Болгарии, а уже оттуда через Речь Посполитую добрались до России.

Особое место в этой борьбе за свободу можно отнести восстание 1628 года. Память о нем сохранилась, благодаря документу: « Краткое описание захвата в порту Митилина крупной александрийской галеры…». В результате дерзкой операции на свободе оказалось 220 христианских невольников. Среди них 22 магометанина, 3 грека, 2 англичанина и итальянец, а остальные невольники –рутены. Рутены это мы, русские украинцы и белорусы, проживающие на территории России и Речи Посполитой. Во главе восстания встал украинский шляхтич Якимовский. Среди невольников-рутенов было много людей военных и пользоваться оружием они умели. Освободив себя и судно, бывшие рабы сели за весла и убежали из порта. За ними были посланы три лучших турецких галеры, но догнать людей, почувствовавших свободу они не смогли. Восставшие привили корабль в Неаполь, и оттуда 220 человек пешком отправились в Рим. Где братьев - христиан лично принял сам Папа. И в Риме есть документальное подтверждение их героического поступка- две памятные доски.

Интернационал Свободы

В 1639 году в Москве было получено сообщение от воронежского воеводы Мирона Вельяминова. Он сообщал, что в крепость прибыли стрельцы Аникеев и Сидор Васильев, а также казаки Стенька Самсонов, Иевко Иванов, Ермошка Алексеев, которые пробыли в турецком плену 13 лет. Однажды, когда корабль следовал из Белгорода в Азов, они смогли освободиться от цепей. После драки они смогли победить турок и направили корабль в Воронеж. Вместе с русскими в город пришли греки, арабы, и даже турки из числа невольников.

Судьба прибывших в Воронеж людей была удачной. Царь Михаил Федорович приказал принять гребцов, и им было выдано по 5 рублей. Арабов и турок крестили, добавили по 10 рублей и приняли служить в Конюший приказ, а турок и греков определили в Посольский приказ.

В заключение, мы расскажем, еще одну замечательную историю про наших соотечественников. В 1642 году на галере Анти-паши Мариоля вспыхнуло восстание. Во главе восставших стал калужский стрелок Ивашка сын Мошкин. Восстание готовилось долго, была взорвана каюта, где спали турецкие солдаты, невольники вступили в рукопашную схватку с оставшимися турками. После боя 250 бывших невольников отправились в итальянский город Чивитавеккью. По пути они захватили турецкое судно, перевозившее 200 килограмм серебра. Их принял Папа Римский Урбан VIII. Наши галерники стали «Супер звездами Европы». Про их похождения была написана брошюра, которой зачитывалась вся Европа. По дороге домой их принял дож Венеции и Австрийский император. Везде им предлагали почетную службу, но наши герои ответили отказом. Дома, к счастью, по достоинству оценили их геройства. Их истории были записаны и переданы царю Михаилу Федоровичу. Все стрельцы, казаки, дети боярские были взяты на службу и получили заслуженное жалованье.

А я в Россию, домой хочу…

Очень характерный факт для всех наших соотечественников, побывавших в плену на чужбине. Практически никто из обретших свободу, так и не остался на берегах Средиземного моря. Долгая дорога домой не пугала наших путешественников. Практически все отклонили предложения европейцев остаться в их землях.

Все нам известный Иван Болотников, который позже возглавил крупнейшее восстание против царя, был гребцом на галере. После освобождения он еще год прожил на немецком подворье в Венеции, но все равно решил идти на Родину. Говорят, что в те времена, слово «патриотизм» еще не имело того значения, которое мы вкладываем в него сегодня. Но для русского человека Русь-это земля с правильной верой и именно там должен жить и умереть истинный христианин.

Источник: https://topwar.ru