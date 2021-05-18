Русские корабельные пушки в Венесуэле История Венесуэлы, "Маленькой Венеции", насыщена историческими событиями. В 2020 и 2021 годах отмечаются круглые даты важнейших и просто знаменательных событий истории этой страны, лежащей на южном берегу Карибского моря: 1). 5 июля 2021 года исполняется 210 лет со дня провозглашения Конгрессом провинций независимости в 1811 году. Этот день считается главным национальным праздником. 2). 24 июня 2021 года исполняется 200 лет со дня победы армии Боливара над королевскими войсками в сражении при Карабобо. Эта победа поставила точку в борьбе за независимость Колумбии, Эквадора и Венесуэлы. 3). 13 января 2020 года исполнилось 190 лет со дня провозглашения первым президентом вышедшей из состава "Большой Колумбии" Венесуэлы... На чтение: 1 минута

История Венесуэлы, "Маленькой Венеции", насыщена историческими событиями.

В 2020 и 2021 годах отмечаются круглые даты важнейших и просто знаменательных событий истории этой страны, лежащей на южном берегу Карибского моря:

1). 5 июля 2021 года исполняется 210 лет со дня провозглашения Конгрессом провинций независимости в 1811 году. Этот день считается главным национальным праздником.

2). 24 июня 2021 года исполняется 200 лет со дня победы армии Боливара над королевскими войсками в сражении при Карабобо. Эта победа поставила точку в борьбе за независимость Колумбии, Эквадора и Венесуэлы.

3). 13 января 2020 года исполнилось 190 лет со дня провозглашения первым президентом вышедшей из состава "Большой Колумбии" Венесуэлы генерала и главнокомандующего Паэса.

4). В 2020 году исполнилось 75 лет установления дипломатических отношений между СССР и Венесуэлой (установлены в 1945 году, прекращены в 1952 году) и 50 лет со дня восстановления дипотношений в 1970 году.

5). 28 марта 2020 года исполнилось 270 лет со дня рождения возглавлявшего борьбу за независимость до 1812 года национального героя Венесуэлы Франсиско де Миранды. 6). 17 декабря 2020 года исполнилось 190 лет со дня смерти Симона Боливара .

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ЧУРОВА О ВЕНЕСУЭЛЕ