Российское военно-историческое общество на защите исторической памяти 15 декабря 2023 г. в г. Тамбове, на площадке Музейно-выставочного центра Тамбовской области, состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Российское военно-историческое общество и актуальные проблемы сохранения Исторической Памяти и формирования Национальной идеи как важнейшего фактора безопасности страны, высокого морального духа и патриотизма народа». На чтение: 2 минуты

15 декабря 2023 г. в г. Тамбове, на площадке Музейно-выставочного центра Тамбовской области, состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Российское военно-историческое общество и актуальные проблемы сохранения Исторической Памяти и формирования Национальной идеи как важнейшего фактора безопасности страны, высокого морального духа и патриотизма народа».

Конференция, по мнению ее участников, стала важным событием общественно-политического значения, своего рода идеологическим форумом РВИО.

В выступлениях членов РВИО от Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой областей прозвучала единодушная оценка высокой общественной значимости цикла видеолекций Председателя РВИО В.Р. Мединского, объединившего своим государственным подходом к изучению истории Российского государства миллионы граждан нашей страны.

Участники конференции высказали единую консолидированную позицию в отношении нового учебника истории, который, по их словам, объективно и талантливо отразил духовную потребность современного российского общества в осмыслении русской истории с точки зрения национальных интересов государства; учебник стал фактом общественно-политического масштаба, исключительно ценным историко-патриотическим ресурсом, надежным навигатором для педагогов, учащихся и их родителей в мире исторического знания о России.

Участники конференции с глубоким удовлетворением восприняли тот факт, что в канун ее проведения во время Прямой линии с гражданами РФ Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал высокую оценку нового учебника истории и подчеркнул значимость отразившегося в нем государственного фундаментального подхода к осмыслению исторических фактов с позиций национальных интересов России.

Конференция началась с торжественного ритуала вноса флага РВИО и исполнения Гимна РВИО Арт-студией "Пятый океан" (музыка А.С. Трушина, слова О.Е. Вороновой).

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Главы Тамбовской области Алексей Сергеевич Бибичев .

Яркое вступительное слово о задачах Центра произнес его директор, модератор конференции Игорь Алексеевич Николаев.

С особым вниманием было выслушано приветственное слово Помощника Президента Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора Владимира Ростиславовича Мединского . Текст приветствия зачитала директор Департамента региональной политики РВИО Аяна Алексеевна Шойгу .

Центральным событием конференции стал фундаментальный доклад Советника Председателя РВИО, кавалера Ордена Александра Невского, Почетного гражданина Тамбовской области Ростислава Игнатьевича Мединского , который убедительно и ярко представил стратегическую программу действий региональных отделений РВИО на новом историческом этапе, в условиях Специальной военной операции.

В ходе конференции прозвучали научные доклады, с которыми выступили:

Кононов Владислав Александрович , начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента Российской Федерации, кандидат исторических наук ("Историческое просвещение: семья, школа, государство. О создании единого государственного учебника истории");

Воронова Ольга Ефимовна , главный редактор журнала «Идеология будущего», доктор филологических наук, профессор, член Общественной палат РФ, Союза писателей и Союза журналистов России, член Научного Совета РВИО ("Актуальные задачи исторического просвещения в контексте Специальной военной операции");

Трушин Александр Сергеевич , заместитель Председателя РО РВИО в Рязанской области, кандидат технических наук ("Основные направления популяризации героического прошлого нашего народа в контексте видеопроекта «В. Мединский: Рассказы из русской истории» в условиях Специальной военной операции");

Сысоева Людмила Николаевна , декан гуманитарного факультета Воронежского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент, член РО РВИО в Воронежской области ("О направлениях совершенствования подготовки учителей истории и качества ее преподавания в школе");

Жиров Николай Анатольевич , доцент кафедры юриспруденции Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина, кандидат исторических наук ("Современная концепция истории России и подготовка будущих учителей истории в классическом вузе (ЕГУ им. И.А. Бунина)";

Воробьев Александр Анатольевич , Председатель РО РВИО в Тамбовской области, Советник Главы Тамбовской области ("Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования качества и действенности военно-исторической работы и патриотического воспитания в интересах сохранения исторической памяти и готовности к противодействию попыткам искажения и фальсификации истории").

Гости конференции из других регионов имели возможность осмотреть Музейно-выставочный центр и высказать слова восхищения тем, что на Тамбовской земле, благодаря энтузиазму и целеустремленной энергии директора Центра Игоря Алексеевича Николаева и Советника Председателя РВИО Ростислава Игнатьевича Мединского , создана настоящая сокровищница военно-исторических знаний поистине всероссийского и международного значения.

В итоговый документ форума были внесены следующие предложения:

- рекомендовать всем региональным отделениям РВИО активнее использовать в своей деятельности опыт работы Тамбовского регионального отделения РВИО в формате проекта "О России с любовью", основанный на методологии видеопроекта В.Р. Мединского "Рассказы из русской истории";

- исходя из того, что защита исторической памяти рассматривается в "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" как один из стратегических национальных приоритетов и учитывая успешный опыт работы на этом направлении РВИО и Межведомственной комиссии по историческому просвещению под председательством В.Р. Мединского, рассмотреть вопрос о возможности создания аналогичных региональных Комиссий или Советов по историческому просвещению и образованию при Губернаторах российских регионов, включая новые субъекты РФ;

- учитывая, что представительства РВИО созданы и действуют сегодня во всех новых субъектах РФ , рекомендовать региональным отделениям РВИО активнее развивать с ними товарищеские рабочие контакты;

- обратиться к Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ с просьбой рассмотреть вопрос о придании Музейно-выставочному центру Тамбовской области статуса Федеральной площадки и Ресурсного центра исторического просвещения в системе высшего и среднего образования РФ;

- поддержать идеологию проекта РВИО "Страна героев" о необходимости формирования нового общенационального пантеона героев , включая героев различных исторических эпох, в том числе от Великой Отечественной войны до Специальной военной операции, и принять меры по продвижению информации о новых героях в сферу образования, культуры, СМИ

- усилить работу по популяризации и продвижению военно-музыкальной патриотической песенной культуры как одного из ведущих направлений деятельности РВИО на российских федеральных теле- и радиоканалах.

Автор: Воронова Ольга Ефимовна, главный редактор журнала «Идеология будущего», доктор филологических наук, профессор, член Общественной палат РФ, Союза писателей и Союза журналистов России, член Научного Совета РВИО.