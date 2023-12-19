Российское военно-историческое общество на защите исторической памяти
15 декабря 2023 г. в г. Тамбове, на площадке Музейно-выставочного центра Тамбовской области, состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Российское военно-историческое общество и актуальные проблемы сохранения Исторической Памяти и формирования Национальной идеи как важнейшего фактора безопасности страны, высокого морального духа и патриотизма народа».
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15 декабря 2023 г. в г. Тамбове, на площадке Музейно-выставочного центра Тамбовской области, состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Российское военно-историческое общество и актуальные проблемы сохранения Исторической Памяти и формирования Национальной идеи как важнейшего фактора безопасности страны, высокого морального духа и патриотизма народа».
Конференция, по мнению ее участников, стала важным событием общественно-политического значения, своего рода идеологическим форумом РВИО.
В выступлениях членов РВИО от Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой областей прозвучала единодушная оценка высокой общественной значимости цикла видеолекций Председателя РВИО В.Р. Мединского, объединившего своим государственным подходом к изучению истории Российского государства миллионы граждан нашей страны.
Участники конференции высказали единую консолидированную позицию в отношении нового учебника истории, который, по их словам, объективно и талантливо отразил духовную потребность современного российского общества в осмыслении русской истории с точки зрения национальных интересов государства; учебник стал фактом общественно-политического масштаба, исключительно ценным историко-патриотическим ресурсом, надежным навигатором для педагогов, учащихся и их родителей в мире исторического знания о России.
Участники конференции с глубоким удовлетворением восприняли тот факт, что в канун ее проведения во время Прямой линии с гражданами РФ Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал высокую оценку нового учебника истории и подчеркнул значимость отразившегося в нем государственного фундаментального подхода к осмыслению исторических фактов с позиций национальных интересов России.
Конференция началась с торжественного ритуала вноса флага РВИО и исполнения Гимна РВИО Арт-студией "Пятый океан" (музыка А.С. Трушина, слова О.Е. Вороновой).
С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Главы Тамбовской области Алексей Сергеевич Бибичев.
Яркое вступительное слово о задачах Центра произнес его директор, модератор конференции Игорь Алексеевич Николаев.
С особым вниманием было выслушано приветственное слово Помощника Президента Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора Владимира Ростиславовича Мединского. Текст приветствия зачитала директор Департамента региональной политики РВИО Аяна Алексеевна Шойгу.
Центральным событием конференции стал фундаментальный доклад Советника Председателя РВИО, кавалера Ордена Александра Невского, Почетного гражданина Тамбовской области Ростислава Игнатьевича Мединского, который убедительно и ярко представил стратегическую программу действий региональных отделений РВИО на новом историческом этапе, в условиях Специальной военной операции.
В ходе конференции прозвучали научные доклады, с которыми выступили:
Кононов Владислав Александрович, начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента Российской Федерации, кандидат исторических наук ("Историческое просвещение: семья, школа, государство. О создании единого государственного учебника истории");
Воронова Ольга Ефимовна, главный редактор журнала «Идеология будущего», доктор филологических наук, профессор, член Общественной палат РФ, Союза писателей и Союза журналистов России, член Научного Совета РВИО ("Актуальные задачи исторического просвещения в контексте Специальной военной операции");
Трушин Александр Сергеевич, заместитель Председателя РО РВИО в Рязанской области, кандидат технических наук ("Основные направления популяризации героического прошлого нашего народа в контексте видеопроекта «В. Мединский: Рассказы из русской истории» в условиях Специальной военной операции");
Сысоева Людмила Николаевна, декан гуманитарного факультета Воронежского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент, член РО РВИО в Воронежской области ("О направлениях совершенствования подготовки учителей истории и качества ее преподавания в школе");
Жиров Николай Анатольевич, доцент кафедры юриспруденции Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина, кандидат исторических наук ("Современная концепция истории России и подготовка будущих учителей истории в классическом вузе (ЕГУ им. И.А. Бунина)";
Воробьев Александр Анатольевич, Председатель РО РВИО в Тамбовской области, Советник Главы Тамбовской области ("Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования качества и действенности военно-исторической работы и патриотического воспитания в интересах сохранения исторической памяти и готовности к противодействию попыткам искажения и фальсификации истории").
Гости конференции из других регионов имели возможность осмотреть Музейно-выставочный центр и высказать слова восхищения тем, что на Тамбовской земле, благодаря энтузиазму и целеустремленной энергии директора Центра Игоря Алексеевича Николаева и Советника Председателя РВИО Ростислава Игнатьевича Мединского, создана настоящая сокровищница военно-исторических знаний поистине всероссийского и международного значения.
В итоговый документ форума были внесены следующие предложения:
- рекомендовать всем региональным отделениям РВИО активнее использовать в своей деятельности опыт работы Тамбовского регионального отделения РВИО в формате проекта "О России с любовью", основанный на методологии видеопроекта В.Р. Мединского "Рассказы из русской истории";
- исходя из того, что защита исторической памяти рассматривается в "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" как один из стратегических национальных приоритетов и учитывая успешный опыт работы на этом направлении РВИО и Межведомственной комиссии по историческому просвещению под председательством В.Р. Мединского, рассмотреть вопрос о возможности создания аналогичных региональных Комиссий или Советов по историческому просвещению и образованию при Губернаторах российских регионов, включая новые субъекты РФ;
- учитывая, что представительства РВИО созданы и действуют сегодня во всех новых субъектах РФ, рекомендовать региональным отделениям РВИО активнее развивать с ними товарищеские рабочие контакты;
- обратиться к Министерству просвещения РФ и Министерству науки и высшего образования РФ с просьбой рассмотреть вопрос о придании Музейно-выставочному центру Тамбовской области статуса Федеральной площадки и Ресурсного центра исторического просвещения в системе высшего и среднего образования РФ;
- поддержать идеологию проекта РВИО "Страна героев" о необходимости формирования нового общенационального пантеона героев, включая героев различных исторических эпох, в том числе от Великой Отечественной войны до Специальной военной операции, и принять меры по продвижению информации о новых героях в сферу образования, культуры, СМИ
- усилить работу по популяризации и продвижению военно-музыкальной патриотической песенной культуры как одного из ведущих направлений деятельности РВИО на российских федеральных теле- и радиоканалах.
Автор: Воронова Ольга Ефимовна, главный редактор журнала «Идеология будущего», доктор филологических наук, профессор, член Общественной палат РФ, Союза писателей и Союза журналистов России, член Научного Совета РВИО.