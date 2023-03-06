Россия в XVII веке – основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 3 минуты

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

1613 – 1645 годы – Царствование Михаила Федоровича

Избранный на царство Земским собором в 1613 году, первый государь из династии Романовых столкнулся с проблемой преодоления кризиса, вызванного Смутой. При поддержке отца и соправителя, патриарха Филарета, он смог справиться с этой задачей. Власть вновь была централизована, в армии проведена реорганизация (в том числе появление полков «иноземного строя»), а в Туле появились первые оружейные мануфактуры.

1632 – 1634 годы – Смоленская война

После заключения мирных договоров с Польшей и Швецией Россия провела лишь одну войну. Смоленская кампания против Речи Посполитой закончилась ничем: город вернуть не удалось, а руководитель осады, воевода Михаил Шеин, до этого возглавлявший оборону Смоленска во время Смуты, был обвинён в измене и казнён. Несмотря на провал похода, по итогам Поляновского мирного договора польский король Владислав IV отказался от претензий на российский престол. Россия вернёт Смоленск в 1654 году.

1645 – 1676 годы – царствование Алексея Михайловича

Эпоха правления сына Михаила Фёдоровича, прозванного «Тишайший», насыщена важными событиями в истории нашей страны. При его царствовании было оформлено крепостное право, страна окончательно преодолела последствия Смутного времени, монархия трансформировалась из сословно-представительной в абсолютную. В эпоху правления Алексея Михайловича территория России значительно расширилась на восточном направлении и достигла пределов Китая, с которым в 1689 году был заключён Нерчинский договор.

1648 год – Соляной бунт в Москве

Восстание в столице страны стало первым потрясением «бунташного века». Неудачная финансовая политика государства привела к резкому повышению цены на соль, что стало причиной выступления населения. Бунт стал причиной созыва в 1649 году Земского собора, на котором было принято Соборное уложение.

1648 год – Поход Семена Дежнева

Организованный русским купечеством поход привёл к открытию пролива между Азией и Америкой. Несмотря на это, об открытии станет известно лишь в XVIII веке в ходе Великой Северной Экспедиции – тогда в Тобольске будут найдены отчёты отряда Дежнёва.

1649 год – принятие Соборного Уложения

Новый свод законов, вобравший в себя статьи судебников Ивана III и Ивана Грозного и принятый на Земском соборе 1649 года, рассматривал практически весь спектр общественных отношений и вводил совершенно новые понятия в русском праве. С его появлением окончательно оформилось крепостное право и сформировалось русское самодержавие. Соборное уложение – первый свод законов в России, опубликованный в печатном виде. Оно будет действовать вплоть до 1832 года, пока Михаил Сперанский не кодифицирует существующие законы и не сформирует общий свод законодательных актов Российской империи.

1649 – 1653 годы – походы Ерофея Хабарова

Попытки проникнуть в Приамурье и закрепить эти территории за Россией предпринимались ещё в первой половине XVII века, однако окончательно достичь этого удалось только в результате экспедиций Хабарова, после которых было образовано Даурское воеводство. На пути к этому отряд казака столкнулся с серьёзным сопротивлением местного населения, которое удалось привести в русское подданство.

1653 год – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола

Усиление государства и его централизация привела к похожим процессам и в церкви. Патриарх Никон, стремясь унифицировать религиозную сферу, реализовал ряд реформ, касавшихся редактированию книг по греческому образцу и переменам в обрядах. Это привело к расколу в Русской церкви и возникновению движения старообрядцев, сопротивлявшихся никоновской реформе. Несмотря на то, что изменения не касались догм, противостояние сторонников старых обрядов и сторонников патриарха Никона было ожесточённым. Лидер протестовавших, протопоп Аввакум, в 1682 году был сожжён на костре.

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины

Запорожский край, страдавший от насильственной католизации и полонизации, поднимал восстания на протяжении практически всей первой половины XVII века. Казацкие атаманы, возглавлявшие бунты, обращали в свои взоры на Россию, надеясь на защиту. Однако лишь в эпоху правления Алексея Михайловича Москва, оправившись от последствий Смуты, смогла, наконец, встать на защиту православного населения. В 1654 году в городе Переяславле состоялось собрание запорожских казаков, на котором было принято решение дать присягу верности Алексею Михайловичу. Царь согласился на это предложение.

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой

Присоединение Левобережной Украины к России стало причиной войны с Польшей, длившейся на протяжении 13 лет. Территория Речи Посполитой стала ареной противоборства нескольких политических сил, среди которых особо выделялись Россия и Швеция. В польской историографии события тех лет называются «Русский потоп» и «Шведский потоп». Конфликт закончился подписанием Андрусовского перемирия в 1667 году.

1656 – 1658 – война со Швецией

В 1656 году возникла реальная опасность объединения Швеции и Польши – скандинавский войска заняли Варшаву. Алексей Михайлович принял решение объявить северному соседу войну. Россия смогла завоевать Ливонию и достичь значительных успехов, что было зафиксировано в Валиесарском перемирии 1658 года. Однако спустя несколько лет договор был пересмотрен – опасаясь одновременной войны и с Польшей, и со Швецией, Москва вернула скандинавам все завоёванные территории. Они войдут в состав России позднее, уже в эпоху правления сына «тишайшего» царя, Петра Алексеевича.

1662 – Медный бунт

Война, которую вела Россия на западных рубежах, сильно напрягла финансовую систему страны. Чеканка монет зависела от поставок драгоценных металлов из-за рубежа. В итоге правительство начало выпуск медных денег, которые приравнивались к серебряным. Это привело к расцвету фальшивомонетничества, обвалу цен и обесцениванию медных денег. Люди взбунтовались. В отличие от событий 1648 года, медный бунт был жёстко подавлен правительством. Однако Алексей Михайлович обратил внимание на народное недовольство, и началось постепенное сворачивание выпуска медных денег и их изъятие из обращения.

1667 – Андрусовское перемирие

Долгая война с Речью Посполитой закончилась подписанием перемирия. Согласно нему, Россия закрепила за собой Левобережную Украину, вернула земли, утраченные в ходе Смуты. После удара, нанесённого Россией, Польша уже не могла оправиться. Страна впала в глубокий экономический и политический кризис, которые привели уже в следующем столетии к разделам территории государства между Россией, Австрией и Пруссией.

1670 – 1672 – Восстание Степана Разина

Оформление крепостного права и кризис, поразивший государство в связи с продолжительной войной с Польшей, стали одними из причин восстания крестьян и казаков под руководством Степана Разина. Москва стремилась ослабить казацкую вольницу, однако сталкивалась на сопротивление. К тому же, ужесточение крепостничества привело к бегству крестьян на Дон. Скопление критической массы недовольного население привело к взрыву в 1670 году. Восстание распространилось на Волгу и Дон, Разин даже предпринял попытку идти на Москву, однако его силы были разгромлены правительственными войсками. Восставшие подверглись серьёзным наказаниям, многие были жестоко казнены.

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича

Эпоха правления старшего сына Алексея Михайловича, несмотря на свою небольшую продолжительность, имела важное значение для истории России. Царь ввёл подворное обложение налогами, смягчил некоторые наказания за преступления, инициировал создание греко-славянского Типографского училища, в будущем трансформировавшегося в Славяно-Греко-Латинскую Академию. Фёдор Алексеевич уделял большое внимание и вооружённым силам страны. Война с Османской империей, разгоревшаяся ещё в 1672 году, привела к признанию со стороны Стамбула русских приобретений по Андрусовскому перемирию. Также в 1682 году царь отменил местничество: особую систему назначений должностей, тормозившую продвижение талантливых людей из неродовитого дворянства. Во многом деятельность Фёдора Алексеевича облегчила реформы, впоследствии реализованные его братом, Петром Алексеевичем.

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