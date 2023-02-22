Россия в XVI веке и Смутное время – основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 4 минуты

Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории.

1505 – 1533 годы – Княжение Василия III

Сын Ивана III продолжил политику отца по объединению русских земель вокруг Москвы. В годы его правления были присоединены Псков и Рязань. Василий III достиг крупного успеха во внешней политике – смог вернуть Смоленск, отбив его у Литовского княжества.

1533 – 1538 годы – Регентство Елены Глинской

Василий III скончался, когда наследнику престола, Ивану Васильевичу, было всего 3 года. Жена умершего князя, Елена Глинская, в результате государственного переворота отстранила от власти назначенных ещё Василием III регентов и сама стала формальной правительницей при малолетнем наследнике престола. В годы её регентства была проведена денежная реформа, результатом которой стало появление в России единой валюты – серебряной деньги.

1547 год – Принятие Иваном Грозным царского титула

В возрасте 17 лет была проведена церемония венчания на царство – Иван Васильевич стал первым в истории России царём. Это событие имело важное значение. Принятие нового титула ставило российского государя в один ряд с европейскими монархами: «царь» равнялся западноевропейскому «императору». С течением времени титулатура стала признаваться почти всеми европейскими государями.

1549 год – Первый Земский собор

Молодой царь начал своё правление с созыва первого в истории России сословно-представительного органа. Им стал Земский собор. В него входили представители всех сословий кроме крестьянства. На первом соборе делегаты обсуждали вопросы, связанные с принятием Судебника, а также деятельность «Избранной рады» - неформального правительства при царе, составленного из его приближённых. В дальнейшем Земские соборы будут играть важную совещательную роль при монархе, однако с середины XVII века их значение будет снижаться. Последний состоится в 1684 году.

1550 год – Принятие Судебника

Новый свод законов, принятый на Первом Земском соборе, продолжил централизацию страны. Расширялись права служивого сословия, вводилась стратификационная система штрафов, была введена общая единица взимания налогов – большая соха. В дальнейшем централизация государственного управления продолжится в связи с образованием системы приказов – государственных учреждений, которые можно сравнить с министерствами.

1552 год – Взятие русскими войсками Казани

Если предшественники Ивана Васильевича вели дипломатию с Казанским ханством с помощью поддержки пророссийских группировок (в результате чего некоторые ханы занимали благожелательную по отношению к Москве позицию), то в годы правления царя было принято решение покончить с татарской угрозой при помощи силы. Успеху 1552 года предшествовало несколько неудачных походов. В 1552 году, используя опыт предыдущих сражений, город после длительной осады наконец был взят. В честь этой победы в Москве был возведён храм Василия Блаженного.

1556 год – Присоединение к России Астраханского ханства

После завоевания Казани пришла очередь Астрахани, выступавшей в союзе с Крымским ханом, терроризировавшим южные рубежи России. В 1554 году в результате похода русских войск город был взят, а на ханский престол посажен ставленник Москвы. Однако новый хан недолго был лоялен России, в связи с чем спустя 2 года был предпринят новый поход. Астрахань сдалась без боя и была присоединена к Русскому царству. Россия достигла Кавказа.

1556 год – отмена кормлений

Система кормлений существовала ещё с удельного периода истории Руси. Её суть состояла в том, что княжеские должностные лица на местах довольствовались за счёт местного населения. Это вызывало злоупотребления и коррупцию, что стало причиной отмены системы в 1556 году. Вместо кормлений вводились «кормленые откупы», которые платились непосредственно в государственную казну.

1558 – 1583 годы – Ливонская война

Самый крупный вооружённый конфликт эпохи правления Ивана Грозного. Начавшаяся как столкновение Ливонии и России, с течением времени война распространится практически на всю восточную Европу. Её участниками станут, помимо России и Ливонии, также Речь Посполитая и Шведское королевство. Одной из причин конфликта традиционно считается борьба России за выход к Балтийскому морю. Ливонская война закончилась подписанием перемирий с Речью Посполитой и Швецией. По ним Россия частично утратила земли на границе с Литвой и приморские балтийские крепости.

1564 год – Издание первой российской печатной книги

Инициатива об организации первой в России типографии принадлежит Ивану Грозному. Развитие книгопечатания имело важное значение на фоне расширения территории страны и интенсификации торговли с внешним миром. Первыми русскими книгопечатниками стали Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец, а первой книгой, созданной в Печатном дворе – «Апостол», в которой содержались новозаветные предания. Уже в следующем году выйдет вторая книга, «Часослов», предназначенная для богослужений.

1565 – 1572 годы – Опричнина

Иван Грозный, наблюдавший в детстве соперничество боярских родов между собой, с недоверием относился к московской знати. Особенности его характера вместе с неудачами в Ливонской войне стали причиной введения опричнины. На несколько лет земли Российского государства были разделены на личные владения царя и земщину, помимо этого Иван Грозный создал особые войска опричников, подчинявшихся непосредственно ему. В стране начался террор против отдельных боярских семей. После набега на Москву крымского хана Дивлет-Гирея, в ходе которого опричное войско показало свою несостоятельность, это положение было отменено. Террор стал причиной серьёзного кризиса, поразившего государство в конце XVI века. Социальная нестабильность во многом стала причиной разразившейся впоследствии Смуты.

1584 – 1598 – царствование Фёдора Ивановича

Царевич Фёдор стал наследником престола после гибели своего старшего брата, Ивана Ивановича, в 1581 году. Новый царь имел небольшое влияние на государственные дела, очевидцы отмечали его кротость и набожность. С 1587 года особое влияние при дворе Фёдора завоёвывает Борис Годунов благодаря браку царя на его сестре. Именно Годунов фактически правит государством при Фёдоре Ивановиче.

1589 год – учреждение в России патриаршества

Русская церковь была автономной с 1448 года, когда митрополитом был выбран митрополит Иона, хотя юридически она считалась частью Константинопольского патриархата. В 1588 году в Москву прибыл патриарх Иеремия II был вынужден согласиться на отделение Русской церкви, которое свершилось в следующем году. Главой независимой церкви стал патриарх Иов.

1591 год – смерть царевича Дмитрия

Царевич Дмитрий, брат Фёдора Ивановича, считался наследником престола, учитывая бездетность царя. В 1584 году он получил в удел Углич, хотя реальную власть в княжестве осуществляли царские наместники. В 1591 году Дмитрий погиб при загадочных обстоятельствах. Именно это обстоятельство обусловило появление во время Смуты целого ряда «чудом спасённых» царевичей Дмитриев, наследников престола.

1598 – 1605 годы – царствование Бориса Годунова

С пресечением династии Рюриковичей остро встал вопрос об избрании нового царя. Созванный в 1598 году Земский собор принял решение предложить престол Борису Годунову. Его царствование было пронизано противоречиями: с одной стороны, он прилагал много усилий по выходу из кризиса. С другой, начались репрессии против знатных боярских родов, поскольку Борис считал вероятным заговор против него. Подточил положение Годунова голод, разразившийся в России в 1601-1603 годах. В стране начались восстания «лихих людей», а в 1604 году появились сообщения о том, что царевич Дмитрий жив и находится в Польше – так заявил о себе беглый монах Григорий Отрепьев. Самозванец вторгся в пределы России в 1605 году. Весной того же года Борис Годунов внезапно скончался.

1604 – 1618 годы – Смута в России

Со смертью Бориса Годунова и вторжением в пределы России польских отрядов во главе с Лжедмитрием I принято начинать отсчёт Смутного времени. На протяжении почти 15 лет страна раздиралась вторжениями интервентов и внутренними восстаниями. Россию поразил тяжёлый социальный и экономический кризис, выйти из которого она смогла лишь с избранием нового царя, Михаила Романова, и окончанием внешних войн.

1605 – 1606 годы – правление Лжедмитрия I

После смерти Бориса Годунова многие бояре стали присягать на верность самозванцу, а войска переходить на его сторону. В июне 1605 года он вступил в Москву, а спустя месяц – венчался на царство. Лжедмитрий старался угодить всем: объявил о введении льгот дворянам, ввёл свободу вероисповедания и торговли, увеличил срок урочных лет. Однако преобладание в его окружении поляков и откровенное пренебрежение русскими традициями вскоре стали причиной недовольства простых людей, которым воспользовались бояре. В результате заговора, которым руководил Василий Шуйский, самозванец был убит 17(27) июня 1606 года.

1606 – 1610 годы – Царствование Василия Шуйского

После заговора новым царём стал представитель суздальской ветви Рюриковичей, Василий Шуйский. Он столкнулся с тяжелейшей ситуацией – фактически глава государства не имел контроль над большей частью страны. Несмотря на то, что к 1610 году он смог достичь некоторых успехов, Шуйский был свергнут группой бояр, которые пригласили занять русский престол польского королевича Владислава.

1606-1607 годы – Восстание Ивана Болотникова

Самое крупное антиправительственное выступление эпохи Смуты, которое объединило представителей крестьянства, казачества и мелких дворян. В 1606 году силы Болотникова напрямую угрожали Москве, однако благодаря действиям правительственной армии Михаила Скопина-Шуйского удалось разгромить восставших. Болотников был пленён, сослан в Каргополь, где был ослеплён и утоплен в проруби.

1607 – 1610 годы – движение Лжедмитрия II

Место «царевича Дмитрия» пустовало недолго. В 1607 году появился второй по счёту самозванец, истинная личность которого до сих пор не установлена. Он довольно быстро собрал сторонников, и в 1608 году попытался взять Москву, после чего расположился в Тушино – отсюда его прозвище «Тушинский вор». Изначально опирался на польских наёмников, однако после «избрания» на царство Владислава сам начал против них боевые действия, что предопределило его падение и смерть в Калуге в 1610 году.

1611 – 1612 годы – I и II Земские Ополчения. Освобождение Москвы

В январе 1611 года патриарх Гермоген, не признавший выбор московских бояр в пользу польского королевича Владислава, разослал по русских городам грамоты с призывом изгнать оккупантов из столицы. На призыв откликнулся воевода Прокопий Ляпунов – в Рязани он начал собирать первое ополчение, которое подошло к Москве к весне 1611 года. Однако руководители войска (помимо Ляпунова ими были атаман Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой) рассорились по различным вопросам, из-за чего ополчение распалось. В связи с этим в Нижнем Новгороде стали собираться силы Второго Ополчения, которое возглавили посадский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Они подошли к столице осенью 1612 года, где соединились с оставшимися силами Трубецкого. Москва была освобождена после штурма.

1613 год – избрание на царство Михаила Романова

На следующий год после освобождения Москвы в столице состоялся Земский собор, на котором на царство был избран 16-летний Михаил Романов. Его фигура была компромиссной и удовлетворяла все силы, представленные на соборе. До 1619 года в государственных делах ему помогала мать, инокиня Марфа, а позднее фактическим соправителем царя стал отец, Филарет, выбранный патриархом.

1617 год – Столбовский мир со Швецией

Победа Второго Ополчения не принесла мир в Россию. Страна ещё оставалась в статусе войны с Швецией и Польшей. В 1617 году после военных действий на Северо-Западе Москва и Стокгольм подписали мирный договор, по которому Россия лишалась выхода к Балтийскому морю. Утраченные земли были возвращены лишь спустя сто лет, в годы Северной войны.

1618 год – Деулинское перемирие с Польшей

В 1618 году Польша предприняла последнюю попытку взять Москву. Поход королевича Владислава окончился безрезультатно, после чего стороны сели за стол переговоров. В итоге было подписано перемирие, по которому Россия теряла часть западных территорий вместе со Смоленском. Возвращение города стало одной из важнейших задач внешней политики Романовых в XVII столетии.

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