Россия в эпоху революционных потрясений Уважаемые коллеги, приглашаем Вас на он-лайн курс лекций доктора исторических наук На чтение: 1 минута

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас на он-лайн курс лекций доктора исторических наук, профессора, директора Центра гуманитарной подготовки РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирины Валерьевны Яблочкиной. Тема: "История в эпоху революционных потрясений". Начало курса - 9 июня 2014 г. на межуниверситетской он-лайн платфороме "Универсариум". Анонс курса

На нашем портале с этой темой вы можете познакомится в разделе "Лекториум" курс лекций профессора А.В. Шубина "История России в ХХ веке".