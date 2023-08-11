Россия и Африка: спираль отношений Огромный африканский континент, несмотря на экзотический статус в отечественной культуре, приобретает всё большее значение в современной политике российского государства. Растущий потенциал африканских государств всё серьёзнее формирует мировую повестку, перспективные экономические связи и военно-политическое сотрудничество. На чтение: 4 минуты

Огромный африканский континент, несмотря на экзотический статус в отечественной культуре, приобретает всё большее значение в современной политике российского государства. Растущий потенциал африканских государств всё серьёзнее формирует мировую повестку, перспективные экономические связи и военно-политическое сотрудничество. При этом надо помнить, что отношения России и Африки, история которых насчитывает несколько столетий, уже претерпевали серьёзные взлёты и падения.

Русско-африканские связи до XVIII века

Ещё в начале XII века русский летописец Нестор, описывая расселение народов, упоминал многие африканские страны – Эфиопию, Ливию, Египет, Мавританию и другие. Примечательно, что эти знания не были исключительно книжными, почерпнутыми из римских и византийских рукописей – нам известно о русских паломниках, начиная с XI века посещавших Египет, и, прежде всего, Синайский полуостров на стыке Азии и Африки. В XV веке инок Варсонофий первым в русской литературе описал египетские пирамиды. В XVI–XVIIвв. связи между египетскими христианами и Русской православной церковью приобрели регулярный характер, в основном в виде финансовой помощи синайским монахам. В конце XVII века синайские православные монастыри приняли покровительство России.

Другим способом знакомства русского человека с далёким Чёрным континентом стала работорговля: ещё в IX–X вв. североафриканские правители покупали славянских невольников, известных как «сакалиба», в том числе взятых в южнорусских и украинских степях. Часть из них служила в гвардии эмиров Накура и Ифрикии, что на территории современного Марокко и Туниса. Иногда возвращаясь в родные края, бывшие пленники приносили с собой рассказы о диковинных заморских странах, однако в целом вплоть до конца XVII века разбойные набеги кочевников с целью захвата рабов и их дальнейшей продажи оставались большой проблемой Российского государства.

Россия и Африка от Петра Великого до революции 1917 года

Деятельность императора Петра Великого отразилась на всех аспектах жизни русского общества и государства, не исключая и отношений с Африкой. Работая на судостроительных верфях в Голландии, молодой царь многое услышал от бывалых моряков о диковинной земле. Среди его друзей оказался бургомистр Амстердама и директор Голландской Ост-Индской компании Николай Витсен. Вероятно, именно общение с ним впоследствии послужило прологом к первой политической акции России в Африке – речь идёт о неудачной мадагаскарской экспедиции 1723 года. Пытаясь наладить морской путь из Балтики в Индию, российский император рассматривал Мадагаскар, где хозяйничали тогда пираты, как удобную перевалочную базу на пути в Индию.

В декабре 1723 года два русских фрегата под руководством адмирала Даниэля Якоба Вильстера вышли из ревельского порта с целью «взять под протекцию» далёкий африканский остров. Однако в феврале 1724 года Пётр отменил поход после получения известий, что его корабли потрепал сильный шторм у берегов Шотландии. К правлению Петра относится и появление в России первого знаменитого «русского африканца» – Абрама Ганнибала, уроженца то ли Эфиопии, то ли Чада, то ли Камеруна. Он и два его сына стали генералами. Правнук Ганнибала – великий русский поэт А.С. Пушкин – посвятил африканскому предку роман «Арап Петра Великого».

Только при Екатерине Великой Африка вновь попала в орбиту российских интересов – прежде всего как часть морского маршрута с запада на восток огромной империи, из Петербурга на Камчатку. В составе российского Черноморского флота служил даже фрегат «Африка» – участник прославленного Чесменского сражения 1770 года. С 1760-х гг. лучшие русские морские офицеры проходили стажировку на британских кораблях, поэтому некоторые из них бывали в Африке – Н.А. Полубояринов, Т.Г. Козлянинов, Ю.Ф. Лисянский и другие. В 1786 году велась деятельная подготовка к первой русской кругосветной экспедиции через мыс Доброй Надежды, но вследствие вспыхнувших войн с Турцией и Швецией её пришлось отложить.

Тем не менее, русские в Африке тогда бывали, и не только в качестве стажёров на английском флоте. В 1771 году ссыльные Большерецкого острога на Камчатке подняли восстание и, захватив корабль, ушли в океан. Истории известны имена нескольких десятков беглецов-каторжан, побывавших в 1772 году на Маврикии, Мадагаскаре и в Южной Африке.

Также при Екатерине после Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией, подписанного в 1774 году, возникли коммерческие отношения с африканскими территориями Османской империи – Алжиром, Тунисом, Триполитанией, началась переписка с марокканским султаном Мухаммедом III, а в 1784 году открылось русское генеральное консульство в Египте.

В XIX столетии африканская политика Российской империи в целом осуществлялась в контексте российско-турецких отношений, но представления о Чёрном континенте в обществе стали значительно шире. Русские моряки и путешественники посещали Капскую колонию и Трансвааль, Марокко и Эфиопию. Последняя страна приобрела особое значение. Энергичная экспансия европейских государств в конце века привела к тому, что всю Африку поделили на колонии, за исключением Либерии и православной Эфиопии или, как её называли тогда, Абиссинии.

В 1895 году попытки Италии прибрать к рукам «бесхозную территорию» Абиссинии столкнулись с ожесточённым сопротивлением эфиопов, большую поддержку которым за столетие до появления привычных для нас сегодня частных военных компаний оказали русские волонтёры. Так, близким советником негуса Менелика IIстал отставной поручик Н.С. Леонтьев, который выступил одним из организаторов регулярной абиссинской армии, за что получил от благодарного монарха графский титул.

В 1899–1902 гг. более 200 русских добровольцев приняли активное участие на стороне буров в англо-бурской войне. Среди них были подполковник Е.Я. Максимов, произведённый бурами в генералы, известный думский политик А.И. Гучков и один из будущих первых отечественных авиаторов Н.Е. Попов.

Любопытна история попытки основания русской колонии в Африке. Авантюрист Н.И. Ашинов собрал группу из монахов и терских казаков численностью 150 человек, которая в начале 1889 года под видом паломников прибыла на территорию современного Джибути и заняла заброшенный египетский форт Сагалло. Ашинов объявил форт русской землёй, назвал его Новой Москвой и поднял над крепостными стенами российский флаг. Однако через неделю французская эскадра артиллерийским огнём по крепости положила конец недолгому существованию колонии.

Серебряный век привёл Африку в русскую литературу. Конечно, ещё писатель И.А. Гончаров в 1850-х гг. в сборнике путевых заметок «Фрегат Паллада» описывал Капскую колонию, а чуть позже искусствовед А.В. Вышеславцев оставил уникальные зарисовки из африканской жизни, но только в начале XX столетия Н.С. Гумилёв, И.А. Бунин и К.Д. Бальмонт в своих произведениях окружили Африку возвышенно-романтической дымкой.

Многим читателям Гумилёва и Бунина вскоре не по своей воле пришлось лично познакомиться с достопримечательностями экзотических африканских стран: по итогам Гражданской войны 1918–1922 гг. многочисленные (по несколько тысяч человек) русские диаспоры возникли в Алжире и Египте, а также в Тунисе – здесь в Бизерте несколько лет базировались остатки врангелевского флота, ушедшие из Крыма. Около 600 человек поселились в Бельгийском Конго, примерно 200 подданных погибшей Российской империи оказались в Эфиопии.

СССР и Африка

Крах имперского порядка в Европе после окончания Первой мировой войны послужил началом массовой антиколониальной войны в Африке, однако едва окрепший молодой Советский Союз в 1920–1930-х гг. основное внимание уделял своим соседям в Азии. Попытки установить дипломатические отношения с немногими независимыми африканскими государствами – Либерией, Египтом и Эфиопией – потерпели неудачу, как и деятельность Коминтерна. Единственная на континенте левая партия, имевшая в межвоенный период некоторый вес – Коммунистическая партия Южной Африки – в результате репрессий британских властей и раскола к началу Второй мировой войны потеряла свои позиции.

Тем не менее, участие Советского Союза в антигитлеровской коалиции, победившей в войне, и многократное усиление военной и экономической мощи кардинально изменили положение страны в глобальном мире. СССР использовал трибуну ООН для поддержки ширящегося национально-освободительного движения. Москва устанавливала двусторонние отношения с новыми независимыми государствами, освободившихся от европейской колониальной «опеки» – Ганой, Ливией, Суданом, Марокко, Тунисом и т.д. Особо доверительные отношения установились с правительством Гамаля Абделя Насера в Египте.

Новые возможности для советско-африканского сотрудничества открыл 1960 год, ныне известный как год Африки – тогда обрели независимость сразу 17 государств континента. В сложных условиях холодной войны страны «третьего мира» играли заметную роль во всевозможных региональных раскладах. Советский Союз как никогда прежде влиял на положение дел на континенте. Помимо Египта, в Северной Африке значительная помощь оказывалась Алжиру и Ливии, в Восточной Африке верным союзником СССР после свержения монархии стала Эфиопия, а также Танзания, Мадагаскар и, на некоторое время, Сомали.

В Центральной Африке – наименее развитой, но не менее важной экономически – Советский Союз помогал «строить социализм» в Камеруне и Чаде. Сложные и противоречивые отношения сложились с бывшей бельгийской колонией Конго и Центрально-Африканской республикой. В Западной Африке сильное советское влияние испытывали Гвинея и Гана. СССР открыто выступал против политики апартеида в ЮАР, и поэтому на юге континента поддерживал «прифронтовые государства» – Анголу и Мозамбик, помогал повстанцам в Южной Родезии.

В разное время СССР, помимо ряда крупных военных аэродромов, имел военно-морские базы в Сомали, Эфиопии, Египте, Ливии, Тунисе и Гвинее. Группы советских военных специалистов находились в Алжире, Анголе, Египте, Мозамбике, Сомали, Эфиопии. Однако главная поддержка носила экономический и культурный характер. Тысячи советских инженеров участвовали в возведении крупных современных промышленных объектов, включая плотины, электростанции, заводы и предприятия по добыче полезных ископаемых.

Союзные африканские правительства получали не только льготные кредиты, но и многомиллионную безвозмездную финансовую и техническую помощь. Десятки тысяч африканских студентов получили высшее образование в престижных советских ВУЗах, в том числе в знаменитом Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Если выражаться современными терминами, эта ставка на «мягкую силу» принесла свои плоды – экономисты, врачи, инженеры и политики, вернувшись домой, зачастую остаются искренними друзьями Советского Союза и России до сих пор.

Современные отношения России и Африки

Крайне сложное экономическое и внутриполитическое положение в России, последовавшее за распадом СССР, значительно ограничило присутствие нашей страны на Чёрном континенте. Большинство африканских стран, прежде опиравшихся на Советский Союз, вынуждены были отказаться от социалистического пути развития и искать новых союзников. Однако с начала XXI века российский бизнес начал активно вкладываться в Африку – в месторождения полезных ископаемых (Гвинея, ЦАР), в металлургические комбинаты (Нигерия), ГЭС (Ангола), нефтепроводы (Алжир) и в другие взаимовыгодные проекты.

В конце 2010-х гг., после трёх десятилетий отсутствия, Россия решила наращивать не только экономическое, но и политическое присутствие в Африке. В 2019 и 2023 гг. состоялись масштабные саммиты Россия – Африка с участием представителей самого высокого уровня от 54 и 45 африканских государств соответственно. Как заявили участники по итогам саммита, в рамках концепции многополярного мира доля России в Африке и значение Африки в российской политике будут только возрастать – история взаимовыгодных отношений должна сделать новый восходящий виток.

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