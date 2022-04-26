Роль исторического знания в формировании гражданственности и развитии патриотизма: уроки истории и современные перспективы На чтение: 3 минуты

В современных условиях модернизации отечественного образования и перехода к Болонской системе отечественной истории, к сожалению, отводится второстепенная роль. В нынешних условиях, господства позитивистского подхода, критерием благополучного ученого, как впрочем, и целой научной отрасли являются не научные достижения, а умение успешно продать свои услуги на образовательном рынке . Доходит до того, что в Интернете появляется целый сетевой маркетинг, торгующий победами на олимпиадах, кто примет участие в большем количестве конкурсов, а следовательно, больше заплатит, тот и станет интеллектуальной гордостью России.[1]

В этом плане не может не вызвать беспокойство будущее нашей страны. Пренебрежительное отношение к истории может привести к крайне негативным последствиям. Ведь одной из главнейших ее функций является воспитание гражданственности и развитие патриотизма. Как справедливо замечал С.М. Соловьев: «История есть единственная политическая наука в среднем образовании. И поэтому ее преподавание чрезвычайной важности: от направления ее преподавания зависит политический склад будущих граждан».[2. с. 34]

Мы можем кардинально изменить политическую, экономическую, социальную систему нашей страны, но грош цена всем этим преобразованиям, если мы превратимся в Иванов «непомнящих» родства.

Вместе с тем, сегодня российская власть явно пренебрегает отечественной историей, иначе как по-другому оценить последние нововведения, когда в школьной программе историю России предлагают рассматривать в рамках курса всемирной истории, а в вузовской идет массовое сокращение и без того небольших часов, отведенных на этот предмет. Замена устного экзамена по истории ЕГЭ еще более ухудшает картину, с каждым годом уровень исторической подготовки заметно ослабевает.Это наглядно демонстрирует выборочное тестирование, проведенное в одном из ведущих вузов г. Краснодара. Было опрошено 300 студентов не гуманитарных специальностей. Из них 18% не знали даты начала Великой Отечественной войны, 82% ничего не могли вспомнить о таких великих битвах как Куликовская, Бородинская, Невская, Ледовое побоище, 80% респондентов среди героев Великой Отечественной войны назвали лишь Жукова. Эти цифры не могут не настораживать, тем более, что согласно данным ВЦИОН такая ситуация характерна не только для Кубани, но и для всей России. Ситуация усугубляется наметившейся еще в 90-е г. ХХ в. и сохраняющейся до сих пор тенденцией пересмотреть назначение истории, основной акцент делать не на величие Руси, а на ее извечное отставание от запада. Норманнская теория, несостоятельность которой признана даже уже на Западе, сегодня лежит в основе всех учебников по истории. Даже дату возникновения государства у славян вместо привычного IХ в., нынче связывают исключительно с захватом Олегом Киева 882. Таким образом, весь сложный процесс формирования государственных институтов сводится к одной успешной битве. Как здесь не вспомнить слова Л.А. Тихомирова, сказанные еще в начале ХХ века: «Мы переживаем тяжкое болезненное время, когда чувства любви к Отечеству подрываются множеством деморализующих влияний. Но можно сказать, что ничто не потеряно у людей, если они сберегут чувство любви к отечеству».[3. с.15.] И надежным подспорьем в этом является Отечественная история.

Ведь именно это наука формирует нравственное состояние общества, позволяет на основе исторического знания улучшать будущее, избежать новых ошибок и совершенствовать настоящее. Не случайно еще древние римляне считали историю наукой жизни. О важнейшей роли истории в формирование национального единства, консолидации всех слоев общества хорошо знали наши предки. C глубокой древности на Руси для правителей существовало обязательное правило: знать историю, подведомственной им земли. Неслучайно, все учебники по истории в царской России были ориентированы в первую очередь на развитие патриотизма, а принятие решений всегда объяснялось исходя из исторического опыта.

История России наглядно показывает, что силой нашего государства является любовь к родной земле, сплачивающая все слои. Не случайно и русские просветители и российские либералы, идею развития свободы неразрывно связывали с идеей воспитание нового нравственного человека, живущего во имя общих целей, а не ради собственной выгоды. По этому поводу Н.И. Новиков писал: «Самые изящные законы будут бездействовать, если честность, любовь к порядку, искренность и подлинная любовь к Отечеству будут чужды гражданам нашей страны».[4. с.417]

Особенно наглядно значимость исторической науки в жизни общества проявляется на примере истории Кубанского казачества. С раннего детства казака готовили к военной службе, помимо физических упражнений много место отводилось патриотическому воспитанию, надежным подспорьем которого являлось изучение отечественной истории. Уже с к ХIХ в. на Кубани стало традицией проводить своеобразные уроки мужества, на местах бывших военных сражений, у могил защитников Руси. Естественно, все это не только усиливало гордость за свою страну, но и пробуждало желание приумножить славу предков.

Прибыв в часть, молодой казак знакомился с историей своего полка, ведь теперь и он становился продолжателем славных боевых традиций. Воспитанный на ярких исторических образах, казак прекрасно поминал ту огромную ответственность, которая возлагалась на его плечи. Может быть, именно поэтому в годы первой мировой войны, когда наблюдалось массовое дезертирство из армии, лишь кубанские войсковые формирования сохраняли боевой дух.

Сегодня много говорится о необходимости формирования национальной идеи, даже созданы специальные проекты стратегического развития, но пока российское общество не будет уделять должное внимание истории, пока все преобразования, не достигнут цели. Ведь ничто так не объединяет различные народы, живущие на одном территориальном пространстве как общность интересов, общность истории, любовь к своей общей Родине.

Таким образом, прошлое наглядно демонстрирует значимость истории в жизни России.

Сегодня Российская школа отказалась от старых принципов и стандартов на смену коллективизма пришла концепция успешного человека. Может быть, поэтому история оказалась не в почете, ведь на Руси исконно существовал принцип: «Сам погибай, но товарища выручай». «В начале о благе Отчизны подумай, и лишь потом о себе». Сегодня же, кумиры иные. Успешный человек это нувориша, олигарх, а еще точнее Мальчиш-Плохиш, который в любой ситуации найдет выгоду для себя. На этом фоне, естественно, история вызывает раздражения, она то дает совершенно иные примеры. Вот и возникает соблазн оправдать негодяя и подлеца, так в частности, в некоторых учебниках предлагается переосмыслить отношение к одному из виновников междуусобицы ХII в. Черниговскому князю Олегу, прозванного народом Гориславичем, в других напротив всячески очерняется образ таких великих защитников Русской земли как Александр Невский, Владимир Мономах, в третьих раздается призыв чуть ли не сделать национальным героем, борцом за свободу и демократию немецкого прихвостня генерала Власова. И все это происходит на фоне нравственной деградации российского общества. Ситуацию исправить можно, лишь изменив отношение к отечественной истории.

Для этого необходимо обратиться с открытым письмом к президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть место истории в учебной программе.

История должна стать обязательным предметом не только в средней школе, но и в вузах и сузах, на ее изучение отводить как минимум 90 часов.

Необходимо ввести для всех выпускников вузов, сузов и средних школ обязательную сдачу государственного экзамена по этому предмету.

Помимо экзаменовки на профпригодность обязать чиновников ежегодно проходить тестирование на знание, как истории России, так и истории своего региона.

Ужесточить контроль за публикацией исторической и прежде всего учебной литературы. Не допустить появление трудов, основанных на фальсификации исторических источников.

Внести корректировку в современную концепцию образования, целью которого должна стать воспитания патриота своей страны. Понятие успеха неразрывно должно быть связано с исконно русской традицией служения родной земли и народу.

Как справедливо замечал Н.В. Гоголь: «Настало время спасать Русь, которая гибнет не от иноплеменного нашествия, а от нас самих. Наступило время битвы не за временную нашу свободу, права и привилегии, но за нашу душу».[5]

Список использованной литературы

1. http://www.future4you.ru/ Национально-образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России.

2. Соловьев С.М. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. М. 1997

3. Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М. 1999.

4. Новиков Н.И. Избранные произведения. М.-Л. 1951.

5. Цит. по Гоголь и Православие. М. 2002.