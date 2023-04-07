«Рассказы из русской истории» близки каждому! В редакцию портала История.РФ со всей страны приходят отзывы, посвященные видеолекциям Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», которые традиционно выходят по субботам на телеканале «Россия-Культура», а также представлены на нашем портале. На чтение: 2 минуты

В редакцию портала История.РФ со всей страны приходят отзывы, посвященные видеолекциям Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», которые традиционно выходят по субботам на телеканале «Россия-Культура», а также представлены на нашем портале.

Рассказы посвящены выдающимся личностям и событиям XVIII - XIX столетий. Герои лекций – российские императоры, полководцы и военачальники, писатели и государственные деятели, оказавшие влияние на развитие Российского государства.

Делимся некоторыми отзывами:

- С детства любила историю, особенно историю нашей страны и своей малой Родины. Но если в молодости есть больше времени читать, то сейчас, к сожалению, его гораздо меньше. И в этой связи, курс В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории» - прекрасная возможность погружаться в прошлое. В каждой передаче видно, что автор глубоко и детально изучил тему, продумал подачу материала, взятого из архивных и проверенных источников. Конкретные события передаются через восприятие людей той или иной эпохи, что создает ощущение что, ты находишься с ними рядом: видишь их образ, поступки, слышишь речи. И ты невольно думаешь: принимаешь ли ты сторону героя или его осуждаешь. Все это, конечно, происходит благодаря точному и образному бытоописанию, обрисовке деталей, воспроизведению духа времени, о котором идет повествование.

В.Р. Мединский замечательно справляется с ролью рассказчика. Именно рассказчика, а не лектора. Владимир Ростиславович настолько хорошо знает материал: уклад, отношения, детали жизни российского народа, что возникает чувство, что он жил в то время. Поэтому его хочется слушать вновь и вновь, не сомневаясь в правдивости его повествования.

Е.Г. Валатина, «Поисковое движение России», г. Тамбов

- Низкий поклон и горячая благодарность за Ваш проект «Рассказы из русской истории». Мои познания о русской истории находятся в пределах средней школы и художественной литературы. Ваш проект – бальзам для души и пища для ума…

Я включила канал «Культура» в тот момент, когда Вы рассказывали о Петре I. Было интересно. Вы приводили факты и высказывали свое мнение. Я присела на кресло и дослушала до конца. Теперь не пропускаю ни одной лекции! Вы – талантливый человек! Хочется слушать и слушать, а потом еще и перечитать! Хорошо бы издать Ваши лекции таким образом, как издали «Мир математики» в 45 томах, или серию «Великие художники» в 30 томах. Это хорошо для широкого круга читателей, особенно для таких людей как я. Ваши лекции настолько интересны, что их будут читать взрослые и дети!

С.Н. Ермакова, г. Саратов

- Огромная благодарность за великолепные и интереснейшие лекции по истории России и историческими личностям!

Мне, как офицеру запаса, особенно интересны лекции про многочисленные русско-турецкие войны, Крымскую войну (1853-1856), освободительные походы в Сербию, Болгарию, Бессарабию.

Обрадовал Ваш разносторонний и многовекторный подход к описанию таких неоднозначных личностей, как граф Аракчеев А.А., граф Бенкендорф А.Х., граф Канкрин Е.Д. Вы их описали, как людей со своими человеческими слабостями, показали их поведение в различных жизненных ситуациях. В советской историографии подавалось все в «черном» свете, как, например «палочная система» Аракчеева и угнетение крестьянства и пролетариев.

Владимир Ростиславович, хотелось бы услышать историю Руси дорюриковского периода, до 862 года. Об основателях славянских племен.

А.Г. Коробов, офицер запаса

- Я рад, что проводятся подобные лекции в нашей стране и очень горд за наш народ и за объединение в такое сложное для всей России время!

Солдат России

- С большим интересом слушаю лекции Владимира Ростиславовича Мединского. Эти лекции отличает необычайная эмоциональность наряду с глубоким знанием и профессиональным преподнесением материала. Автор знакомит слушателей не с сухими фактами исторических событий, а рассказывает о людях. И делает это блестяще, передает атмосферу эпохи, и исторические персонажи буквально оживают. Автор описывает их, прежде всего, как людей со всеми их слабостями, недостатками и достоинствами. Это очень ярко, эмоционально и познавательно!

Много нового и интересного открываю для себя с каждой лекцией. Считаю, что этот проект очень важен для каждого из нас.

Светлана Ильина

- Я – крымчанка, феодосийка, интересуюсь историей родного края и историей крымских татар. От какого народа идет понятие «тюрки», откуда пришли в Крым крымские татары, когда получили свое название? Сейчас, слава Богу, наши народы живут дружно, много смешанных браков, особенно среди интеллигенции – врачи, учителя, музыканты… И, видя все богатство нашей древней культуры (а у нас в Крыму до сих пор находят руины прекрасных греческих городов), я заинтересовалась изучением истории. В этом мне очень помогают Ваши лекции. Жду их всегда с нетерпением и смотрю с большим интересом. Как ярко, образно и талантливо Вы преподносите материал! Вы настоящий русский патриот! И ваши беседы со зрителем очень своевременны.

В.В. Феофанова, г. Феодосия

- Смотрю Ваши передачи с огромным интересом и удовольствием! На сегодняшний день это одна из самых ярких и доступных любому зрителю передач на ТВ. Миллионы зрителей по всему миру получают интереснейшую информацию об истории нашей страны – истории, которую вряд ли можно отыскать только лишь на страницах учебной литературы. А какая это бесценная помощь молодому поколению: ученикам и студентам!

Ваши телевизионные лекции помимо высокохудожественного начала несут огромное патриотическое значение. В наше сложное для страны время они, как глоток чистой правды, помогут молодому поколению разобраться во многих интересующих их вопросах, так как именно здесь мы находим точные исторические факты из истории России.

Считаю, что эти передачи привносят в жизнь каждого очень много. Важно знать свою историю. Только тогда можно с полной отдачей уважать и любить свою Родину.

Татьяна Попова, артистка ансамбля «Русский романс»

Продолжением лекционного курса Владимира Мединского стала серия книг - об императорах, полководцах, чиновниках, ученых и дипломатах. О людях, их судьбах характерах и поступках.

Первая книга серии «Рассказы из русской истории» посвящена XVIII веку. «Галантный век», «век императриц» - так нередко характеризуют это столетие, наполненное событиями, очень многое определившими в дальнейшей судьбе нашего Отечества. Эта книга уже вышла в свет и доступна в книжных магазинах.

Вторая книга «Полководцы. XVIII век» уже на подходе. Появление этих замечательных книг стало возможным благодаря поддержке и многочисленным отзывам зрителей со всей России.