Пропавший без вести Вспоминая о Героях Советского Союза, мы редко задумываемся о том, что их могло бы быть намного больше. Множество представлений к высшей степени отличия СССР были не реализованы, а людям, чьи заслуги вполне тянули на геройское звание, вместо этого давали орден или медаль, а то и вовсе ничего не вручали. Об этих людях – рубрика «Настоящий герой». На чтение: 1 минута

Вспоминая о Героях Советского Союза, мы редко задумываемся о том, что их могло бы быть намного больше. Множество представлений к высшей степени отличия СССР были не реализованы, а людям, чьи заслуги вполне тянули на геройское звание, вместо этого давали орден или медаль, а то и вовсе ничего не вручали. Об этих людях – рубрика «Настоящий герой».

Воентехник из Моршанска

Лето 1941 года – страшное время для нашей страны. Гитлеровские войска неудержимо рвались на восток. И огромная тяжесть легла на части Западного фронта, где в ожесточённых боях сгинули тысячи и тысячи советских бойцов и командиров – ведь именно там враг сосредоточил самые мощные силы. Страшные потери понесли танковые и механизированные соединения – довоенная гордость Красной Армии. И до сих не так уж много известно о тех из них, кто отдал свою жизнь в тех боях, пытаясь задержать продвижение фашистских полчищ. Расскажем об одном из них.

О жизни героя сегодняшней истории, Анатолия Викторовича Рязанова, известно не очень много. Родился он в городе Моршанске современной Тамбовской области. В РККА был призван в сентябре 1938 года. Служил на военно-технических должностях в танковых частях Западного особого военного округа, обучал механиков-водителей.

Воентехник 2-го ранга Рязанов встретил начало войны помощником по технической части командира роты 28-го танкового полка 14-й танковой дивизии. На его долю пришлись ожесточённые сражения в Белорусской ССР против лучших сил вермахта, стремившихся прорваться к Москве. 7-10 июля 1941 года части 14-й танковой дивизии участвовали в Лепельском контрударе, ознаменовавшем собой конец Белорусской стратегической оборонительной операции. Это было страшное для танковых частей время – экипажи гибли десятками, и заменять их было некому.

Один из немногих выживших

Во время тех боёв Рязанов сам находился в составе одного из экипажей, в жестоких боях уничтожил три танка, противотанковое орудие и десятки солдат и офицеров противника. После контрудара Анатолий Викторович оказался одним из немногих выживших на оккупированной территории. Он похоронил командира своей роты лейтенанта Дмитрия Григорьевича Купреева и командира батальона капитана Василия Фёдоровича Старых, после чего восстановил два танка, заново натянув подбитые гусеницы, и атаковал врага. Рязанову с небольшой группой танкистов удалось захватить немецкий танк Pz. III, экипаж которого в панике бежал, и отбуксировать его в расположение своих войск. Благодаря этому удалось спасти 13 танкистов из разных экипажей. Командир 28-го танкового полка полковник Белов представил Рязанова к званию Героя Советского Союза.

Вскоре после этого, 11 июля 1941 года, во время очередной боевой операции в районе реки Лиса (левый приток реки Птичь) Рязанов пропал без вести. Только через год, в августе 1942-го, его матери Татьяне Гавриловне, жившей в Моршанске, пришло извещение об этом.

Возможно, именно подозрительное отношение к тем, кто пропал без вести, послужило поводом к тому, что представление было снижено до ордена Ленина, а может, это связано и с тем, что награды в тот год давали крайне скупо. Так или иначе, но 23 июля 1941 года командир 14-й танковой дивизии полковник Васильев вычеркнул из уже пропечатанного представления со словами: «Ходатайствую о присвоении звания Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» – всё, кроме слов «орденом Ленина».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество воентехник 2-го ранга Анатолий Викторович Рязанов был удостоен ордена Ленина – теперь, спустя 76 лет, уже можно с уверенностью говорить, что посмертно…