Программа "Большие гастроли-онлайн" отметит День России спектаклем-реставрацией исторической хроники, постановкой о мужестве и самоотверженности русского народа
Программа "Большие гастроли-онлайн" отметит День России спектаклем-реставрацией исторической хроники, постановкой о мужестве и самоотверженности русского народа. 12 июня в 15.00 в программе "Большие гастроли-онлайн" — спектакль "Стена" по одноименному роману Владимира Мединского в постановке Приморского академического краевого драматического театра (г. Владивосток). Зрители увидят видеоверсию спектакля, снятую Киностудией имени Горького. Масштабное историко-приключенческое полотно, действие которого происходит в России, в Смутное время, с его стихийными бедствиями, интервенцией, тяжелейшим государственным, политическим и экономическим кризисом, рассказывает о героической обороне Смоленской крепости в 1609-1611 гг. История обороны города показана через призму исторического детектива, так что сценическое действо захватывает зрителя с первых же минут, ярчайшие страницы нашей истории окутаны великолепной сюжетностью. Война, вплетенная в интригу предательства, яркие,...
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Программа "Большие гастроли-онлайн" отметит День России спектаклем-реставрацией исторической хроники, постановкой о мужестве и самоотверженности русского народа.
12 июня в 15.00 в программе "Большие гастроли-онлайн" — спектакль "Стена" по одноименному роману Владимира Мединского в постановке Приморского академического краевого драматического театра (г. Владивосток). Зрители увидят видеоверсию спектакля, снятую Киностудией имени Горького.
Масштабное историко-приключенческое полотно, действие которого происходит в России, в Смутное время, с его стихийными бедствиями, интервенцией, тяжелейшим государственным, политическим и экономическим кризисом, рассказывает о героической обороне Смоленской крепости в 1609-1611 гг.
История обороны города показана через призму исторического детектива, так что сценическое действо захватывает зрителя с первых же минут, ярчайшие страницы нашей истории окутаны великолепной сюжетностью. Война, вплетенная в интригу предательства, яркие, чистые характеры героев, трогательная любовь – все это вызывает многоплановый зрительский интерес. Детективная составляющая постановки приковывает к себе хитросплетением острой интриги. Историческая же точность вызывает желание узнать больше о тех смутных, но ярких временах и о героях тех дней.
Древняя крепостная стена - это не только кладка и кирпичи, Стена - это весь город, его люди и наша великая страна, вынесшая за свою долгую историю несметные испытания.
Автор романа «Стена» - Владимир Мединский
Режиссер-постановщик спектакля - Ефим Звеняцкий
Режиссер видеоверсии - Александр Мелкумов
Художник - Владимир Колтунов, лауреат премии "Золотая маска" (г. Москва)
Художник по костюмам - Андрей Климов (г. Москва)
Художник по свету - Сергей Скорнецкий, лауреат премии "Золотая маска" (г. Москва)
Музыкальный руководитель - Вячеслав Стародубцев (г. Москва)
Хормейстер - Тамара Данцигер-Дельсаль (г. Москва)
Балетмейстер - Надежда Дроздова
Пластика, сценическое движение - Алексей Потапов (г. Москва)
Музыкальное оформление - Павел Шостак
Компьютерная графика, видео - Александр Рудаков
Аранжировщик - Алексей Мяготин
Постановка боев - Евгений Горенко, заслуженный артист РФ
Консультант по рукопашному бою - Андрей Салматов
Оружие - Алексей Свидрицкий (г. Новосибирск)
Военно-исторический консультант - Андрей Боднарь
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«Большие гастроли-онлайн» — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы «Большие гастроли» были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.
Программу "Большие гастроли-онлайн" на данный момент смогли увидеть уже более 19 миллионов интернет-зрителей. За период с 26 марта по 8 июня 2020 года было показано 78 спектаклей 56-ти театров, расположенных в 40-ка городах, относящихся к 39-ти регионам, в том числе соседних стран – Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь.